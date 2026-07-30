/लापता गृहमंत्री, संजय राऊतांनी केली राज्यसभेतच चित्रपटाची घोषणा, सरकारवर टीकेची झोड

नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांनी जंतरमंतर येथे केलेल्या आंदोलनानंतर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशाचे गृहमंत्री घाबरले आहेत आणि ते आता बेपत्ता आहेत. त्यामुळे आता मी एक चित्रपट काढणार आहे. लापता गृहमंत्री अशा शब्दांत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत अँटी पेपर लीक विधेयकावर बोलताना थेट चित्रपटाचीच घोषणा केली.
यापूर्वी संजय राऊत यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनपटावर आधारीत 'ठाकरे' चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे आता संजय राऊत खरंच असा चित्रपट काढतात की, भाषणावेळी कोटी करण्यासाठी लापता गृहमंत्री अशा चित्रपटाची घोषणा केली आहे. हे पाहावे लागणार आहे.
राज्यसभेत विधेयकावर चर्चा करताना संजय राऊत यांना पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्रा यांनी २ मिनिटांची वेळ दिली. त्यावेळी त्यांनी जोरदार बॅटींग केली. त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरूवात कवी पाश यांच्या कवितेच्या ओळींनी केली. पाश कवी म्हणतात, सर्वात खतरनाक म्हणजे आपले स्वप्नांना तिलांजली मिळणे. नीट पेपर फुटीनंतर देशातील लाखों लोकांची स्वप्न मरण पावली आहेत, असेही ते म्हणाले.
सभागृहातील नेत्यांचा संदर्भ देत राऊत म्हणाले, या सभागृहातील अनेक नेते हे विद्यार्थी आंदोलनातून आले आहेत. यात जे. पी. नड्डा विनोद तावडे हे देखील विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून आले आहेत. ते विद्यार्थ्यांकडे गेले नाहीत किंवा त्यांचे ऐकून घेतले नाही.
जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज झाला, त्यांच्यावर पॅलेट गन वापर करण्यात आले. पण आपल्या देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री घाबरले आणि बेपत्ता आहेत. त्यांनी संसदेत पाऊल ठेवलेलं नाही. मी तर एक चित्रपट बनविणार आहे, लापता गृहमंत्री असे म्हटल्यावर उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला.
यावेळी राऊत म्हणाले, कुठे आहेत गृहमंत्री जे वेळोवेळी वक्तव्य करतात आणि प्रत्येक गोष्टीचं क्रेडीट घेतात. पण इतकं मोठं आंदोलन झालं, लाठीचार्ज झाला, पॅलेट गन चालल्या तरी गृहमंत्री बोलत नाही. पंतप्रधान रात्री १२ वाजता बोलतात, असेही म्हणत संजय राऊत यांनी टोला लगावला.
यानंतर भाजपच्या खासदारांनी संजय राऊत यांना विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी राऊत म्हणाले, मेघाजी, ही आमचं तुमचं करण्याची गोष्ट नाही. पेपरलीकमध्ये जे पण शामील आहेत, ते सर्व आठ जण महाराष्ट्रातून आहे आणि ते सर्व भाजपशी संबंधीत आहेत, असाही आरोप संजय राऊत यांनी यावेळी केला.
नवीन कायदा काय आहे, तो तर जुनाच कायदा आहे, त्यात १ वर्षाची शिक्षा १० वर्ष करण्यात आली. २५ दिवस आमची मुलं आंदोलनाला बसले तेव्हा तुमचा वेळ नाही संपला आता मला वेळ संपल्याचं सांगत आहेत, असा प्रश्न पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्र यांना राऊतांनी केला.
कुलगुरू कसे कसे लोक आज देशाच्या विद्यापीठात आहेत. तर आपल्या शिक्षण व्यवस्थेबद्दल आपल्याला चिंता असली पाहिजे. शिक्षण व्यवस्थेला खूप प्रतिष्ठा होती पण संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला बरबाद केले आहे, असाही आरोप राऊत यांनी केला.
ज्या देशात राम मंदिराच दान पेटी लीक होते, त्या ठिकाणी तुमच्यासाठी पेपर लीक होणे खूप मोठी गोष्ट नाहीये. हे तुम्ही करत राहाल ही तुमचा स्वभावच आहे, असाही आरोप भाषणाच्या शेवटी केला.