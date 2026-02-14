English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धक्कादायक! दोन वर्षांनंतर मृत पत्निच्या फोनवरुन आला OTP; फोन ट्रॅक करताच... डोकं चक्रावणारा घटनाक्रम

Crime News: दोन वर्षांपुर्वी मुलासह हत्या झालेल्या एका महिलेच्या फोनवरुन अचानक ओटीपी येतो आणि एकच खळबळ उडते. ही घटना खरंच डोकं चक्रावणारी असून याचा टप्या टप्याने घडणारा घटनाक्रम तर तुम्हाला थक्क करेल. 

प्रिती वेद | Updated: Feb 14, 2026, 02:24 PM IST
(photo Credit- AI)

Crime News Marathi: उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यात घडलेली एक विचित्र घटना सध्या चर्चेत आहे. एका महिलेचा आणि तिच्या लहान मुलाचा अचानक पत्ता न लागल्याने घरच्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. पतीने सर्वत्र शोध घेतला, नातेवाईकांनाही विचारपूस केली, पण काहीच सुगावा लागत नव्हता. शेवटी त्याने पत्नीच्या खुनाची शंका व्यक्त करत तक्रारही केली. पोलिस तपास सुरू असतानाच दोन वर्षे उलटली, मात्र कोणतीही ठोस माहिती मिळाली नाही. आणि मग अचानक आलेल्या एका मोबाईल ओटीपीने संपूर्ण प्रकरणाला अनपेक्षित वळण मिळाले.

बस्तीतील बेपत्ता प्रकरणाने उडवली खळबळ
कप्तानगंज परिसरातील पिलखाव गावात राहणाऱ्या प्रियांकाचे लग्न 14 May 2018 रोजी संदीपसोबत झाले होते. काही वर्ष संसार सुरळीत चालला आणि त्यांना एक मुलगाही झाला. मात्र नंतर घरगुती वाद वाढू लागले. 1 July 2024 रोजी ती दागिने घेऊन माहेरी गेली आणि त्यानंतर मुलाला घेऊन निघून गेली. त्यानंतर तिचा काहीच पत्ता लागला नाही.

खुनाचा संशय आणि न्यायालयाचा आदेश
पत्नी आणि मुलगा गायब झाल्यानंतर संदीप हादरला. त्याने शोध घेतला, पण अपयश आले. शेवटी सासरच्या लोकांनी त्यांची हत्या केली असावी असा संशय त्याने व्यक्त केला. पोलिसांनी सुरुवातीला दखल घेतली नाही, त्यामुळे त्याने न्यायालयाची मदत घेतली. कोर्टाच्या आदेशानुसार 4 November 2024 रोजी काही नातेवाईकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

2 वर्षांनी एका OTP ने उघड झाले रहस्य
दरम्यान प्रियांका दुसऱ्या राज्यात जाऊन राहत होती. तिने ओळख बदलून नवीन आयुष्य सुरू केले होते. ती आधार केंद्रावर माहिती अपडेट करत असताना जुना मोबाईल नंबर दिला गेला. त्या नंबरवर गेलेला OTP थेट तिच्या पतीच्या फोनवर पोहोचला. हा संदेश पाहताच संदीपला पत्नी जिवंत असल्याचा संशय आला आणि त्याने तात्काळ पोलिसांना कळवले.

राजस्थानमध्ये सापडली महिला
पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या मदतीने राजस्थानमध्ये शोध घेतला आणि महिलेला ताब्यात घेतले. चौकशीत समोर आले की ती आत्महत्येच्या विचाराने घर सोडून गेली होती, पण एका व्यक्तीने तिला थांबवले. त्यानंतर ती त्याच्यासोबत राहू लागली. बस्तीमध्ये आणल्यावर पती पत्नीला पाहून भावूक झाला, मात्र एकत्र राहण्यास तयार नसल्याचे त्याने सांगितले.

हे ही वाचा: समोर चीन अन्... महामार्गावर विमानाचं एमरजन्सी लँडिंग; PM मोदींच्या उपस्थितीत असं काय घडलं?

मुलाच्या ताब्यावरून नवा वाद
पतीला मुलगा हवा होता, पण मुलाने त्याच्यासोबत राहण्यास नकार दिला. सध्या मुलाच्या ताब्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. पोलिसांनी महिलेचा जबाब नोंदवला असून लवकरच अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. या अनोख्या प्रकरणामुळे परिसरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

