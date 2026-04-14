चंद्रावर Sleep Mode ला जाण्यापूर्वी भारताच्या विक्रम लँडरनं केली कमाल, ISRO ची जादू नाही तर आणखी काय?

Marathi News
ISRO Mission Moon : NASA चं ठिकंय; पण भारताच्या विक्रम लँडरनं चंद्रावर केलीये कमाल, ISRO ची जादू नाही तर आणखी काय?   

सायली पाटील | Updated: Apr 14, 2026, 02:09 PM IST
mission moon chandrayaan 3 vikram lander hop leads to major lunar surface discovery latest update

ISRO Mission Moon : मागील काही दिवसांपासून अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था असणाऱ्या नासाच्या आर्टेमिस 2 मोहिमेचीच प्रचंड चर्चा सुरू आहे. मात्र या साऱ्या चर्चांदरम्यानच भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अशी जगभरात ओळख असणाऱ्या इस्रोनंही कमाल केली आहे. इस्रोच्या (Chandrayaan-3 ) चांद्रयान 3 या चंद्रमोहिमेतील विक्रम लँडरनं आता प्रचंड कुतूहलपूर्ण माहिती दिली आहे. 

2023 मोहिमेदरम्यान अखेरच्या टप्प्यात विक्रम लँडरनं चंद्राच्या पृष्ठावर असे काही प्रयोग केले आहेत की सारं जग यामुळं भारावलं. लँडरनं चंद्रावर हॉप एक्सपेरिमेंट (Hop Experiment) अर्थात एक लहानशी उडी मारली आणि या प्रयोगासंदर्भातील माहितीतूनच मोठे खुलासे झाले. फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL)तील संशोधकांनी  'द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल'मध्ये दिलेल्या माहितीमध्ये हे फक्त एक संशोधन नसून, यामुळं चंद्रावरील मातीच्या थरांसंदर्भातील रहस्य उलगडू शकलं आहे असं म्हटलं. संशोधकांच्या मते विक्रम लँडरच्या या उडीनं भविष्यातील 'रिटर्न मिशन'चीच वाट सोपी केली नाह, तर चंद्रावरील माती (Regolith) च्या गुणधर्मांबाबतसुद्धा बरीच माहिती दिली. 

ही उडी मारण्याची मोहिम नेमकी काय होती? 

Chandrayaan-3 मोहिमेच्या अखेरच्या टप्प्यामध्ये विक्रम लँडरनं एक खास प्रयोग केला. यामध्ये लँडरनं पुन्हा एकदा इंजिन सुरू केलं आणि तो हलकाचा वर येऊन पुन्हा तिथंच दुसऱ्यांदा लँड झाला. हे अंतर फारसं नव्हतं, साधारण 30 ते 50 सेंटीमीटर इतकंच हे अंतर. मात्र, हा प्रयोगच अतिशय महत्त्वाचा ठरला. संशोधकांसाठी हा क्षण अतिशय महत्त्वाचा ठरला. कारण, जेव्हा रॉकेटच्या इंजिनमधून वायू निघतो तेव्हा चंद्राच्या मातीवर त्याचा नेमका काय पकिणाम होतो हे या प्रयोगातून लक्षात आलं. 

लँडरनं उडी मारली आणि पुढे काय घडलं? 

विक्रम लँडरनं उडी मारली तेव्हा एक अतिशय खास गोष्ट घडली. जिथं लँडरच्या इंजिनमधील ताकदीमुळं चंद्राच्या पृष्ठावर असणारी धूळ उडाली. या प्रयोगाच्या निष्कर्षांनुसार असं सांगण्यात येत आहे की, जवळपास 3 सेंटीमीटरपर्यंत मातीचा वरील थर दूर झाला आणि त्यामुळं खालचा थर समोर आला. यामुळं संशोकांना पहिल्यांदाच चंद्राच्या पृष्ठाखाली नेमके कोणते बदल होतात हे लक्षात आलं. चंद्राचे थर एकमेकांपासून वेगळे असून त्यांच्यात एकमेकांपासून विविध गुण असल्याचं लक्षात येतं. 

या हॉपनंतर विक्रम लँडरच्या गॅजेटमध्ये होणाऱ्या बदलांवरही लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं. दिवस आणि रात्रीमध्ये बदलणाऱ्या वेळा पाहता चंद्रातही अनेक गूढ गुपितं दडली आहेत असं स्पष्ट झालं. ज्यामुळं चंद्रावर तापमान नेमकं कसं आहे आणि तिथं मानवासाठी वास्तव्य करणं कितपत शक्य आहे याचाही खुलासा होण्यास मदत झाली. 

का महत्त्वाचा आहे हा प्रयोग? 

राहिला मुद्दा या प्रयोगामुळं नेमका काय आणि किती फरक पडणार याबाबतचा, तर चंद्रावरील जमिनीची तत्वं समजून घेण्यात हा प्रयोग महत्त्वाची भूमिका बजावेल. येत्या काळात चंद्रावर घरं आणि मानवी जीवनाची शक्यता नेमकी किती आहे, तिथं यंत्र कशी काम करतील आणि त्यांचा परिणाम कसा होईल हे जाणून घेण्यासाठी हा प्रयोग महत्त्वाचा आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

