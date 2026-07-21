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'विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून सत्ता जायला लागणार हे निश्चित!' राज ठाकरेंचं भाकित; 'मी 2019 पासून...'

सरकारने हे देखील समजून घ्यावं की हे आंदोलन फक्त विद्यार्थ्यांचं, एका परीक्षेपुरतं नाही आहे. लोकांच्या मनात सरकारच्या कारभाराबद्दल राग आहे, असं राज म्हणाले.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 21, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:27 PM IST
'विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून सत्ता जायला लागणार हे निश्चित!' राज ठाकरेंचं भाकित; 'मी 2019 पासून...'
Image Credit: राज ठाकरेंनी सोशल मीडियावरुन व्यक्त केल्या भावना

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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