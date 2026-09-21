/मोबाईल चार्जर प्लगमध्येच ठेवता? मग महिन्याला किती वीज खर्च होते, पाहा तुमच्या बिलावरचा ‘लपलेला’ भार!

मोबाईल चार्ज झाल्यानंतर आपण अनेकदा चार्जरचा प्लग सॉकेटमध्येच ठेवतो. फोन जोडलेला नसतानाही चार्जर वीज वापरतो का, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. याला स्टॅण्ड बाय पॉवर किंवा फॅण्टम लोड असे म्हटले जाते. मात्र आधुनिक चार्जरचा हा वीजवापर फोन चार्ज करतानाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असतो. अशावेळी नेमकं काय होतं? याचा तुमच्या खिशावर कसा परिणाम होतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
होय, चार्जर सॉकेटला जोडलेला असून त्याला फोन जोडलेला नसेल, तर काही प्रमाणात वीज वापर होऊ शकतो. मात्र हा वापर साधारणपणे खूप कमी असतो. आधुनिक चार्जरमध्ये वीज वापर कमी ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरले जाते. त्यामुळे चार्जर सतत प्लगमध्ये ठेवला म्हणून मोठ्या प्रमाणात वीज बिल वाढते, असे समजणे योग्य नाही.
चार्जरचा वास्तविक वापर त्याची रचना, क्षमता आणि मॉडेलनुसार बदलतो. उपलब्ध अंदाजानुसार, फोन चार्ज करण्यासाठी वापरला जाणारा सामान्य चार्जर साधारण 5 वॅटच्या आसपास असू शकतो. मात्र फोन चार्जिंगचा कालावधी आणि चार्जरची क्षमता यामुळे प्रत्यक्ष वापर बदलतो. उदाहरणार्थ, 5 वॅटचा चार्जर दिवसातून सुमारे एक तास सक्रिय वापरल्यास महिन्याला अंदाजे 0.15 युनिट वीज खर्च होऊ शकते.
फोन जोडलेला नसताना चार्जरचा स्टॅण्डबाय कन्झम्प्शन साधारणपणे सक्रिय चार्जिंगपेक्षा खूपच कमी असतो. काही भारतीय ऊर्जा-वापर अंदाजांमध्ये मोबाईल चार्जरसाठी सुमारे 1 वॅट स्टॅण्डबाय लोड गृहीत धरला जातो. अशा स्थितीत 24 तास, 30 दिवस चार्जर प्लगमध्ये राहिल्यास गणितानुसार सुमारे 0.72 युनिट वीज होऊ शकते. मात्र हा केवळ अंदाज आहे; तुमच्या चार्जरचा प्रत्यक्ष वापर यापेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकतो.
फक्त वीज बिलाच्या दृष्टीने पाहिल्यास एका चार्जरमुळे होणारी स्टॅण्डबाय वीजखपत सामान्यतः फार मोठी नसते. मात्र चार्जर वापरात नसताना सॉकेटमधून काढण्याची सवय ठेवणे चांगले. विशेषतः जुने, खराब झालेले किंवा निकृष्ट दर्जाचे चार्जर वापरत असाल तर अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. सॉकेट, वायर किंवा अॅडॉप्टर असामान्य गरम होत असल्यास त्याचा वापर थांबवावा.
घरातील छोट्या-छोट्या स्टॅण्डबाय लोड एकत्रित झाल्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मोबाईल चार्जरसोबत टीव्ही, सेट-टॉप बॉक्स, राऊटर, मायक्रोवेव्ह यांसारखी उपकरणेही स्टॅण्डबाय स्थितीत काही वीज वापरू शकतात. त्यामुळे गरज नसताना उपकरणे स्विच ऑफ करून प्लगमधून डिस्कनेट करणे हा सोपा उपाय आहे. मात्र चार्जर प्लगमध्ये राहिल्यामुळेच वीज बिलात मोठी वाढ होते, असा निष्कर्ष काढण्यापेक्षा संपूर्ण घरातील स्टॅण्डबाय कन्झप्शन पाहणे अधिक योग्य ठरेल.