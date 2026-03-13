English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • मोबाईल डेटावर नवीन कर लागणार? एका GB साठी किती टॅक्स भरावा लागणार?

मोबाईल डेटावर नवीन कर लागणार? एका GB साठी किती टॅक्स भरावा लागणार?

मोबाईलवर सतत रील्स पाहण्याऱ्यांना टॅक्स भरावा लागणार आहे. कारण, मोबाईल डेटावर नवीन कर लागू शकतो.  एका GB साठी किती टॅक्स भरावा लागू शकतो जाणून घेऊया.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 13, 2026, 07:48 PM IST
मोबाईल डेटावर नवीन कर लागणार? एका GB साठी किती टॅक्स भरावा लागणार?

Mobile Data Usage Tax Proposal India Internet Price Hike : अनलिमीटेड इंटरनेट वापरणाऱ्यांना आता मोठा झटका बसणार आहे.  भविष्यात भारतात मोबाईल इंटरनेट वापरणे अधिक महाग होण्याची शक्यता आहे. सरकार मोबाईल डेटा वापरावर नवीन कर लादण्याचा विचार करत आहे. प्रत्येत GB वर हा 'डेटा यूसेज टॅक्स' लागणार आहे. यामुळे अनलिमीटेड इंटरनेट वापरणाऱ्यांना आता खिसा रिकामा करावा लागणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सरकराने दूरसंचार विभागाला (DoT) सूचना दिल्या आहेत. डेटा वापरावर कर लावणे शक्य आहे की नाही याबाबत माहिती घेण्यासा सांगितले आहे. दूरसंचार क्षेत्राची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या बैठकीत दूरसंचार विभागाला मोबाइल डेटा वापरावर कर लावता येवू शकतो का? तसेच असा प्रकारचा कर लावायचा असेल तर त्याचे मॉडेल काय असेल याची तपासणी करण्यास सांगण्यात आले. अहवालांनुसार, सरकार एक पर्याय विचारात घेत आहे तो म्हणजे प्रति जीबी डेटा कर १ रुपये. जर असे झाले तर, वापरकर्ता जेव्हा जेव्हा मोबाइल डेटा वापरतो तेव्हा प्रत्येक वेळी हा अतिरिक्त शुल्क जोडला जाऊ शकतो.

एका GB साठी किती टॅक्स आकारला जाऊ शकतो?

मोबाईल डेटावर कर लागल्यास प्रति जीबी 1 रुपया शुल्क आकारले जाऊ शकते.  मोबाईल डेटावर कर आकारल्यास सरकारला दरवर्षी अंदाजे 22,900 कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते. मोबाईल डेटावर कर लावण्याचा निर्णया हा सध्या फक्त एक प्रस्ताव आहे. यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.

भारत हा जगात सर्वाधिक मोबाइल डेटा उपलब्ध असले देश

भारत हा जगात सर्वाधिक मोबाइल डेटा उपलब्ध असलेल्या देशांपैकी एक आहे. परवडणाऱ्या दरत इंटरनेट उलब्ध होत असल्यामुळे भारतात डेटा वापर झपाट्याने वाढला आहे. व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग आणि वॉचिंग रील्समुळे मोबाइल डेटा वापर सतत वाढत आहे. फक्त शहरी भागच नाही तर ग्रामीण भागतही मोबाईलवर इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

मोबाईल रिचार्ज आणि पोस्टपेड बिलांवर लागतो 18 टक्के GST

सध्या मोबाईल रिचार्ज आणि पोस्टपेड बिलांवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. सध्या मोबाईल डेटा वापरणारे आधीच टेलिकॉम सेवांवर कर भरत आहेत. भविष्यात डेटावर वेगळा कर लादला गेला तर तो सध्याच्या करांव्यतिरिक्त एक नवीन शुल्क असू शकतो. सध्या, सरकारने माहिती तंत्रज्ञान विभागाला (DoT) या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करण्यास आणि त्याचे फायदे आणि तोटे तपासण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अहवाल पूर्ण झाल्यानंतरच सरकार भारतात मोबाइल डेटा वापरावर नवीन कर लादायचा की नाही याचा निर्णय घेईल.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mobile Data Usage Tax Proposal IndiaInternet Price HikeNew tax on mobile dataमोबाईल डेटावर टॅक्स लागणारमोबाईल इंटरनेट

इतर बातम्या

वॉचमॅनपासून भाजेविक्रता, सुरुवातीला 1-2 मिनिटांचा रोल; पण आ...

मनोरंजन