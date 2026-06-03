/इंधन बचत, सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर Tax संदर्भात मोदी सरकार आणि RBI मोठा निर्णय घेणार? कोणत्याही क्षणी मोठी घोषणा करणार?

Rupee vs Dollar : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात आर्थिक तणाव निर्माण झाला आहे. याचा मोटा फटका भारताला बसला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना इंधन बचतीसह सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन करण्याचे आवाहन केले आहे. अशातच देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी तसेच रुपयाची पडझड रोखण्यासाठी भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) संयुक्तपणे एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे रुपया स्थिर होऊ शकतो. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.
ब्लूमबर्गने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि कर्ज बाजारांमध्ये लवकरच एक मोठा धोरणात्मक बदल होणार आहे. रुपयावरील वाढता दबाव कमी करण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकार आणि आरबीआय महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याची तयारी करत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळ यासाठी एक खास प्रस्ताव तयार करत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कर सवलत तसेच सरकारी रोख्यांमध्ये सुलभ प्रवेशाचा समावेश करण्या संदर्भातील प्रस्ताव आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या बॉण्ड व्याज उत्पन्नावरील सध्याचा 20 टक्के कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा किंवा त्यात लक्षणीय कपात करण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकतं. या परदेशी निधीसाठी भारतीय बॉण्ड्समधील गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या स्वस्त होऊ शकते.
या प्रस्तावानुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बॉण्ड्सवर मिळणाऱ्या व्याजावरील 20 टक्के कर पूर्णपणे रद्द झाल्यास किंवा लक्षणीयरीत्या कमी केल्यास परदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात भारतात गुंतवणूक करु शकतात. कर रचना जागतिक बाजारपेठांच्या धर्तीवर आणणे, आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) भारतीय कर्ज बाजारात मुक्तपणे गुंतवणूक करता यावी, हा यामागील उद्देश आहे. अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआयने यापूर्वी परदेशी बॉण्ड गुंतवणूकदारांवरील कर कमी करण्याची शिफारस केली होती, असे अहवालात म्हटले आहे.
टॅक्समध्ये सवत देण्याव्यतिरिक्त, आरबीआय परदेशी गुंतवणूकदारांना कोणत्याही गुंतवणुकीच्या मर्यादेशिवाय काही दीर्घ-मुदतीचे सार्वभौम रोखे खरेदी करण्याचा मार्ग पुन्हा खुला करू शकते. 2024 मध्ये, आरबीआयने 14 आणि 30 वर्षाच्या कालावधीचे सरकारी रोखे 'पूर्णपणे सुलभ मार्ग' (FAR) यादीतून काढून टाकले होते, परंतु आता ही यादी पुन्हा विस्तारित केली जाऊ शकते.
आर्थित तणावामुळे भारतीय रुपयाच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. भारतीय रुपया 95 रुपये प्रती डॉलरवर पोहचला आहे. याचा मोठा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. रुपयाची पडझड रोखण्याचे मोठे आव्हान सरकार समोर आहे. अशातच रुपयाला मजबूत करण्यासाठी सरकार आणि RBI उपाययोजना करत आहेत.
रुपयाची घसरण होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे निर्माण झालेला व्यापारी तणाव आणि इराण संघर्षाच्या संदर्भातील भू-राजकीय अनिश्चितता यांमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून निधी काढून घेतला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा निधीचा बहिर्वाह रोखण्यासाठी ही "कर सवलत" गेम चेंजर ठरु शकते.
याव्यतिरिक्त, सरकार पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेअंतर्गत भारताबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तींना (PROIs) सूचीबद्ध भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी नियम अधिसूचित करू शकते. यामुळे अनिवासी भारतीयांना आणि परदेशी व्यक्तींना भारतीय इक्विटी बाजारात थेट गुंतवणूक करणे अधिक सोपे होणार आहे.
टॅक्स मध्ये सवलत मिळाल्यास भारतीय सरकारी रोख्यांची जागतिक मागणी वाढू शकते. ज्यामुळे रोख्यांच्या किंमती वाढतील आणि परतावा कमी होईल. याचा थेट फायदा सरकारी रोख्यांचा मोठा पोर्टफोलिओ बाळगणाऱ्या बँकांना होईल. अहवालात म्हटले आहे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळ या आठवड्यात अशा प्रस्तावांवर विचार करू शकते, ज्यामुळे भारतीय रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी निधीवरील कराचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.