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इंधन बचत, सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर Tax संदर्भात मोदी सरकार आणि RBI मोठा निर्णय घेणार? कोणत्याही क्षणी मोठी घोषणा करणार?

देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असताना Tax संदर्भात मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. प्रामुख्याने रुपयांची पडझड थांबवण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 03, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:35 PM IST
इंधन बचत, सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर Tax संदर्भात मोदी सरकार आणि RBI मोठा निर्णय घेणार? कोणत्याही क्षणी मोठी घोषणा करणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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