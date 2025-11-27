चीनची मक्तेदारी मोडण्यासाठी मोदी सरकारची भलीभक्कम योजना; ₹7,300,000,000 चा एकूण खर्च!

Ind Vs China: भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक स्तरावर बरीच मतमतांतरं आजवर पाहायला मिळाली असून, भारताप्रती चीनची एकंदर भूमिका अनेकदा कैक प्रश्न उपस्थित करुन जाणारी राहिली आहे. अशा या चीनची का महत्त्वाच्या क्षेत्रातील मक्तेदारी मोडित काढण्यासाठी मोदी सरकारनं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून तब्बल 7280 कोटी रुपयांच्या योजनेस मंजुरी दिली आहे.
तब्बल 7 वर्षांच्या या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 6000 टन REPM चं उत्पादन देशातच घेतलं जाणार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. ज्यानंतर केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयानं जारी केलेल्या माहितीनुसार या योजनेअंतर्गत रेअर अर्थ ऑक्साईड धातूमध्ये इतर धातू आणि मिश्र धातूंना तयार REPM मध्ये रुपांतरित करण्यासाठी इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
इलेक्ट्रीक वाहनांची वाढती मागणी, रिन्यूएबल एनर्जी, उद्योग आणि विद्युत उपकरण क्षेत्रांमध्ये वाढत्या मागणीमुळं 2025 ते 2030 पर्यंत भारतात REPM चा खप दुप्पट होण्याची चिन्हं आहेत. सध्या भारताची ही मागणी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून असून या नव्या योजनेअंतर्गत भारत REPM साठीची पहिली सर्वार्थानं देशांतर्गत व्यवस्था तयार करेल.
रोजगार निर्मितीला यामुळं चालना मिळणार असून आत्मनिर्भरता अधिक भक्कम होणार असून 2070 पर्यंत नेट 0 करण्याचं लक्ष्य साध्य केलं जाईल. दरम्यान कॅबिनेट बैठकीनंतर सूचना आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सविस्तर माहिती दिली. ज्यामध्ये दरवर्षी 6000 मेट्रिक टन उप्तादन घेण्याचं लक्ष्य असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतानं हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे जेव्हा चीननं नुकतंच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी या क्षेत्रात आपली मक्तेदारी अधिक वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु केला. चीन जगभरात 90 टक्के रेअर अर्थ खनिजनिर्मिती करणारा देश असून अमेरिकी कंपन्यांना इथूनच मोठा पुरवठाही केला जातो. त्यामुळं आता भारताचा हा निर्णय या क्षेत्रात अतिशय महत्त्वाचं पाऊल म्हटलं जात आहे.