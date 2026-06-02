/CBSE वादावर मोदी सरकारची मोठी कारवाई, थेट अध्यक्ष आणि सचिवांची बदली; काय घडलंय नेमकं?

BSE OSM Controversy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) सध्या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीतील कथित त्रुटी, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेत आलेल्या अडचणी आणि निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांनंतर केंद्र सरकारने कठोर पाऊल उचलत CBSE चे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची बदली केली आहे. याचबरोबर संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे.
यावर्षी CBSE ने उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनासाठी ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीचा व्यापक वापर केला. मात्र निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांनी या प्रणालीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. पुनर्मूल्यांकनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणी, काही विद्यार्थ्यांना सेवा मिळण्यात आलेला विलंब आणि प्रक्रियेतील गोंधळ यामुळे नाराजी वाढली. यामुळे संपूर्ण मूल्यांकन व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
OSM सेवा देण्यासाठी करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवरही गंभीर आरोप झाले आहेत. काही संशोधक आणि विद्यार्थ्यांनी निविदेतील अटींमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आल्याचा दावा केला. विशेषतः काही पात्रता निकष बदलल्यामुळे विशिष्ट कंपनीला फायदा झाल्याचा आरोप समोर आला. या दाव्यांनंतर संसद समितीपासून शिक्षण मंत्रालयापर्यंत विविध स्तरांवर या विषयाची दखल घेण्यात आली.
वाद अधिक तीव्र होत असताना केंद्र सरकारने मंगळवारी मोठी प्रशासकीय कारवाई केली. CBSE अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची तत्काळ बदली करण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामागे OSM प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची गंभीरता असल्याचे मानले जात आहे. त्याचवेळी संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया, तांत्रिक अंमलबजावणी आणि प्रशासनिक निर्णयांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना केली आहे. OSM सेवांच्या खरेदी प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का, तांत्रिक त्रुटी कशा निर्माण झाल्या, विद्यार्थ्यांना झालेला त्रास टाळता आला असता का आणि प्रशासनाने योग्य देखरेख केली का याचा तपशीलवार अभ्यास केला जाणार आहे. चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील प्रशासकीय किंवा शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असला तरी शिक्षण मंत्रालयाने पुनर्मूल्यांकन आणि उत्तरपत्रिका पडताळणी प्रक्रिया सुरळीत सुरू राहील, असे स्पष्ट केले आहे. पोर्टलमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली असून सायबर सुरक्षेवरही विशेष भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताला कोणतीही बाधा येऊ नये यासाठी आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले आहे.