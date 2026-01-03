अश्लील फोटोंमुळं अडचणी.... ‘72 तास आहेत तुमच्याकडे...’, मस्क यांच्या X ला मोदी सरकारचा इशारा

उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली : (Centre Notice To X For Obscene Content) दर दिवशी इंटरनेटच्या पटलावर एक ना अनेक अशा गोष्टींची चर्चा होते, ज्यामुळं नेमकं काय सुरु आणि मुद्दा काय आहे, ही बाबसुद्धा अनेकांच्या लक्षात येत नाही. क्षणोक्षणी ट्रेंड बदलतात, काही व्हिडीओ आणि छायाचित्र व्हायरल होतात. मात्र अशा या बदलत्या ट्रेंडमध्ये काही गोष्टी आक्षेपार्ह किंवा विचलित करणाऱ्या असतात. सध्या अशा या इंटरनेटच्य वर्तुळात दर दिवशी असेच काही छायाचित्र व्हायरल होत असून, सातत्यानं अश्लील फोटोंमध्ये होणारी वाढ आता चिंतेचा विषय ठरत आहे.
महिलांच्या फोटोंचा AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकृत, लैंगिक स्वरूपात रूपांतर करून सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याच्या वाढत्या प्रकारांविरोधात केंद्र सरकारने कडक पवित्रा घेतला आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X आणि त्याच्या Grok AI फीचरला कठोर नोटीस जारी केली असून, ७२ तासांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल (Action Taken Report) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, AI फीचर्सचा गैरवापर करून महिलांचे कपडे कमी केलेले, लैंगिक हेतूने विकृत स्वरूपातील synthetic फोटो आणि व्हिडिओ तयार करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकारचा कंटेंट होस्ट किंवा शेअर करणे IT Act 2000 आणि IT Rules 2021 च्या तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
सरकारने अधोरेखित केले की, अशा प्रकारामुळे महिलांच्या सन्मान, गोपनीयता आणि सुरक्षिततेवर मोठा घाला बसतो आणि ऑनलाइन वातावरण असुरक्षित बनते. यापूर्वी राज्यसभा खासदार आणि संसदीय स्थायी समिती सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी यांनी IT मंत्रालयाचे लक्ष या गंभीर प्रकाराकडे वेधले होते.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून महिलांचा सन्मान आणि सुरक्षिततेला धोका पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला सहन केले जाणार नाही. देशातील डिजिटल स्पेस सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.