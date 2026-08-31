/₹5 लाखांपर्यंत क्रेडिट कार्ड! कोणाला मिळणार, अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या मोदी सरकारची योजना

केंद्र सरकारने सूक्ष्म उद्योगांना व्यवसायासाठी लागणारे खेळते भांडवल सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी मायक्रो क्रेडीट कार्ड स्किम्स (ME-Card) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्योगांना ₹5 लाखांपर्यंतची क्रेडिट लिमिट असलेले कार्ड मिळू शकते. मात्र, हे सरकारकडून थेट ₹5 लाख रुपये मिळणारे अनुदान नसून, मंजूर मर्यादेत वापरता येणारी क्रेडिट सुविधा आहे. कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ? अर्ज कसा करायचा? सविस्तर जाणून घेऊया.
या योजनेचा प्रमुख लाभ मायक्रो एंटरप्राइजेस म्हणजेच सूक्ष्म उद्योगांना मिळणार आहे. त्यासाठी संबंधित व्यवसायाची केंद्र सरकारच्या उद्यम पोर्टल वर नोंदणी असणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ उद्यम रजिस्ट्रेशन झाले म्हणून ₹5 लाखांची क्रेडिट लिमिट हमखास मिळेल असे नाही. कार्ड जारी करणे आणि प्रत्यक्ष क्रेडिट लिमिट ठरवण्याचा अंतिम निर्णय संबंधित बँक किंवा कर्जदात्याच्या क्रेडिट तपासणीवर अवलंबून असेल.
या कार्डमध्ये रिवॉल्व्हिंग क्रेडीट सुविधा असते. म्हणजे व्यवसायाला मंजूर झालेल्या मर्यादेत आवश्यकतेनुसार रक्कम वापरता येते. उदाहरणार्थ, ₹5 लाखांची लिमिट मंजूर झाली आणि व्यावसायिकाने त्यातील काही रक्कम वापरून परतफेड केली, तर नियमांनुसार उपलब्ध क्रेडिट पुन्हा वापरता येऊ शकते. त्यामुळे ही एकदाच मिळणारी रोख रक्कम नसून व्यवसायाच्या नियमित आर्थिक गरजांसाठी वापरता येणारी सुविधा आहे.
लहान दुकानदार किंवा सूक्ष्म उद्योगांना रोजच्या व्यवसायासाठी अनेकदा तात्पुरत्या निधीची गरज भासते. या क्रेडिट सुविधेचा वापर कच्चा माल खरेदी करणे, स्टॉक वाढवणे, दुकान किंवा युनिटचे नियमित खर्च भागवणे आणि तात्पुरती रोकडटंचाई भरून काढणे यासाठी करता येऊ शकतो. त्यामुळे पारंपरिक टर्म लोनच्या तुलनेत व्यवसायाच्या दैनंदिन गरजांसाठी ही सुविधा अधिक लवचिक ठरू शकते.
या योजनेतील सुरुवातीच्या अर्जदारांसाठी जॉईनिंग फी नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. वार्षिक शुल्क कार्डच्या मंजूर लिमिटच्या जास्तीत जास्त 1 टक्के किंवा ₹1,000, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, इतके असू शकते. त्यामुळे ₹5 लाखांची कमाल लिमिट असली तरी वार्षिक शुल्काची रचना स्वतंत्रपणे लागू होऊ शकते. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित बँकेच्या शुल्काची माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी यूपीआय, अकाऊंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आणि कॉमन डिजिटल अॅप्लिकेशन फॉर्म यांसारख्या डिजिटल सुविधांचा वापर करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे कागदपत्रांची प्रक्रिया कमी करून क्रेडिट मंजुरी अधिक वेगाने करण्याचा उद्देश आहे. मात्र, अंतिम मंजुरी ही बँकेच्या पात्रता निकष, क्रेडिट मूल्यांकन आणि इतर लागू नियमांनुसारच होईल.
या क्रेडिट कार्ड योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये करण्यात आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत मायक्रो एंटरप्राइजेससाठी ₹5 लाखांपर्यंतच्या मर्यादेची कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा जाहीर केली होती. पहिल्या वर्षात 10 लाख कार्ड जारी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. याच काळात एमएसएमई वर्गीकरणातील गुंतवणूक आणि उलाढालीच्या मर्यादाही वाढवण्यात आल्या.
या योजनेबाबत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ₹5 लाखांपर्यंतची क्रेडिट लिमिट ही कर्जसुविधा आहे, सरकारी अनुदान नाही. वापरलेल्या रकमेवर लागू व्याज आणि इतर अटी असू शकतात. त्यामुळे व्यवसायासाठी कार्ड घेताना परतफेडीची क्षमता, व्याजदर, शुल्क आणि संबंधित बँकेच्या अटी समजून घेणे गरजेचे आहे. छोट्या उद्योगांना कार्यभांडवलाचा तात्पुरता प्रश्न सोडवण्यासाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरू शकते; मात्र ती विनामूल्य आर्थिक मदत समजणे चुकीचे ठरेल.