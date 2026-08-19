/भारतातील Gen Z साठी मोदी सरकारचा मास्टरप्लॅन! थेट केंद्रीय मंत्र्यांसमोरच मांडता येणार तुमच्या समस्या!

देशातील तरुणाई, विशेषतः जेन झी म्हणजेच नव्या पिढीतील युवकांशी थेट संवाद वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने नवा उपक्रम आखल्याची माहिती समोर आली आहे. या माध्यमातून केंद्रीय मंत्र्यांना विद्यापीठांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याची जबाबदारी देण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. सरकारच्या योजनांबद्दल तरुणांना माहिती देणे, त्यांच्या अपेक्षा समजून घेणे आणि सरकार व युवा वर्गातील संवाद अधिक मजबूत करणे, हा या उपक्रमामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
या उपक्रमाचं स्वरूप वन डे, वन युनिव्हर्सिटी असं सांगितलं जात आहे. म्हणजेच केंद्रीय मंत्र्यांनी एका दिवशी एका विद्यापीठाला भेट देऊन तेथील विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधायचा.या भेटीत केवळ भाषण न करता विद्यार्थ्यांशी संवाद, प्रश्नोत्तरं, सरकारच्या योजनांची माहिती आणि देशाच्या विकासातील तरुणांची भूमिका यावर चर्चा करण्यावर भर असू शकतो. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ औपचारिक विद्यापीठ दौरा न राहता युवा संवादाचा थेट मंच बनवण्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसतं.
या प्लॅननुसार विविध केंद्रीय मंत्र्यांना देशातील वेगवेगळ्या विद्यापीठांना भेट देण्याची जबाबदारी देण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना केंद्र सरकारच्या कामकाजाची माहिती देण्यासोबतच युवकांच्या समस्या आणि अपेक्षा जाणून घ्याव्यात, असा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते.शिक्षण, रोजगार, स्टार्टअप, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि डिजिटल क्षेत्र यांसारख्या विषयांवरही तरुणांशी संवाद साधला जाऊ शकतो.
आजची जेन झी पिढी सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन माहितीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आणि सामाजिक विषयांशी जोडलेली आहे. पारंपरिक पद्धतीने सरकारची माहिती पोहोचवण्याऐवजी तरुणांपर्यंत थेट जाऊन संवाद साधण्याची रणनीती यामागे असल्याचं मानलं जात आहे.विशेषतः पहिल्यांदा मतदान करणारे युवक, उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर असलेली तरुणाई हा या संवादाचा महत्त्वाचा वर्ग ठरू शकतो.
सरकार आणि विद्यार्थ्यांमधील थेट संवाद वाढल्यास विद्यार्थ्यांना केंद्राच्या विविध योजना, शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास कार्यक्रम, रोजगाराच्या संधी, स्टार्टअप आणि उच्च शिक्षणाशी संबंधित उपक्रमांची माहिती मिळू शकते.त्याचवेळी विद्यार्थ्यांनाही आपले प्रश्न थेट केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडण्याची संधी मिळू शकते. शिक्षण शुल्क, रोजगार, इंटर्नशिप, स्पर्धा परीक्षा, संशोधन आणि कौशल्य प्रशिक्षण यांसारखे विषय या संवादात महत्त्वाचे ठरू शकतात.
या उपक्रमाबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष अभिप्राय घेणे, या दोन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन राहणे महत्त्वाचे आहे. विद्यापीठातील संवाद जर केवळ सरकारी योजनांच्या प्रचारापुरता मर्यादित राहिला, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना अपेक्षित वाव मिळणार नाही. त्यामुळे वन डे, वन युनिव्हर्सिटी उपक्रमाची खरी परिणामकारकता विद्यार्थ्यांचे प्रश्न किती ऐकले जातात आणि त्यावर पुढे काय कृती होते, यावर अवलंबून राहणार आहे.
केंद्र सरकारचा हा प्रस्तावित उपक्रम प्रत्यक्षात आला तर केंद्रीय मंत्री आणि विद्यापीठातील तरुण यांच्यातील संवादासाठी एक नवं माध्यम तयार होऊ शकतं. सोशल मीडिया किंवा सरकारी जाहिरातींपेक्षा समोरासमोरचा संवाद तरुणांच्या अपेक्षा समजून घेण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरू शकतो.मात्र या उपक्रमाची अधिकृत अंमलबजावणी, कोणते मंत्री कोणत्या विद्यापीठाला भेट देणार आणि कार्यक्रमाचं निश्चित वेळापत्रक याबाबत अंतिम माहिती संबंधित सरकारी विभागांकडून जाहीर झाल्यानंतरच निश्चित चित्र स्पष्ट होईल.