Modi Govt Orders: पुन्हा ‘वर्क फ्रॉम होम' अन ऑनलाईन मिटींग, सरकारच्या 5 मोठ्या निर्णयाचा तुमच्यावर काय परिणाम?

Bank Guidelines: भारताच्या परकीय चलनसाठ्यावर वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून इंधन बचत, सोने खरेदी कमी करणे आणि अनावश्यक परदेश दौरे टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव, महागलेले कच्चे तेल आणि रुपयावरील दबाव यामुळे सरकार सावध पावले उचलताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही निर्णयांची तुलना कोविड लॉकडाऊन काळातील निर्बंधांशी केली जात आहे. काय घडलंय नेमकं? तुमच्यावर काय परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल, सोने आणि इतर वस्तू आयात करतो. या आयातीसाठी डॉलरमध्ये व्यवहार करावे लागतात. सध्या जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती वाढल्या असून रुपयावरही दबाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशाचा परकीय चलनसाठा जपणे ही सरकारची प्राथमिकता बनली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधनाचा काटकसरीने वापर करण्याचे, सोने खरेदी पुढे ढकलण्याचे आणि परदेश प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
देशात लॉकडाऊन लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र खर्च कमी करण्यासाठी आणि इंधन वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सरकारी बँका, विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांना प्रत्यक्ष बैठका टाळून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कामकाज करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे प्रवास खर्च आणि इंधन वापर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
वाहनांची संख्या कमी व्हावी आणि इंधनाची बचत व्हावी यासाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ला पुन्हा प्रोत्साहन दिले जात आहे. काही राज्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करण्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. खासगी कंपन्यांनाही स्वेच्छेने हा पर्याय स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कोविड काळात जसे रस्त्यांवरील वाहतूक कमी झाली होती, तसाच परिणाम पुन्हा साधण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याची चर्चा आहे.
भारत हा जगातील मोठ्या सोन्याच्या आयातदारांपैकी एक देश आहे. मोठ्या प्रमाणातील सोने आयातीमुळे डॉलरचा बाहेर जाणारा प्रवाह वाढतो. त्यामुळे नागरिकांनी कमीत कमी एक वर्ष अनावश्यक सोने खरेदी टाळावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर परदेश पर्यटन आणि अनावश्यक विदेशी दौरे कमी करण्यावरही भर दिला जात आहे. कारण भारतीय नागरिक परदेशात खर्च करताना डॉलरची मागणी वाढते आणि त्याचा थेट परिणाम परकीय चलनसाठ्यावर होतो.
अधिकाऱ्यांच्या देशांतर्गत आणि परदेश दौऱ्यांवर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अनेक सरकारी विभागांमध्ये वाहनांच्या ताफ्यात कपात करण्यात आली आहे. काही राज्यांनी नव्या पेट्रोल-डिझेल वाहन खरेदीवर तात्पुरती मर्यादा आणत इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कार्यालयांना इंधन बचतीचे कठोर उद्दिष्ट देण्यात येत असल्याचेही समोर आले आहे.
सरकारकडून मेट्रो, बस आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. खासगी वाहनांचा वापर कमी करून कारपूलिंगचा पर्याय स्वीकारण्यावर भर दिला जात आहे. काही ठिकाणी ‘नो व्हेईकल डे’ सारख्या संकल्पनाही पुढे आणल्या जात आहेत. यामुळे पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती 1991 च्या आर्थिक संकटासारखी नसली तरी जागतिक अस्थिरतेमुळे भारत सावध भूमिका घेत आहे. सरकारने नागरिकांना संयमित खर्च करण्याचा सल्ला दिला असला, तरी इंधन किंवा परदेश प्रवासावर अधिकृत बंदी घालण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः अफवा फेटाळत सरकार कोणतेही कठोर निर्बंध लादणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र जागतिक तेलबाजारातील अस्थिरता कायम राहिल्यास पुढील काही महिने आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकतात.