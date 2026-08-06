'Gen Z आंदोलन करत असतील तर ते देशविरोधी नाहीत', मोहन भागवतांनी मांडली भूमिका!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देशातील तरुणांच्या आंदोलनांबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. त्यांनी आजच्या Gen Z पिढीच्या भावना आणि प्रश्नांना गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन हा संवाद आणि सहमतीचा मार्ग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट करत, तरुणांना आदेश देण्याऐवजी त्यांच्याशी संवाद साधणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांचे हे वक्तव्य देशभरात शिक्षण, परीक्षा आणि रोजगाराच्या मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या युवकांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे मानले जात आहे.
मोहन भागवत यांनी सांगितले की, आजच्या तरुणांच्या मनातील अस्वस्थता आणि तक्रारी वास्तविक आहेत. त्यांना केवळ आदेश देऊन किंवा त्यांच्या भावना दुर्लक्षित करून प्रश्न सुटणार नाहीत. तरुणांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि त्यांच्या मतांना महत्त्व देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आजची पिढी प्रत्येक गोष्टीचे कारण जाणून घेऊ इच्छिते, त्यामुळे संवादावर भर देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा – "अगर Gen Z विरोध कर रहा है तो वे राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं। वह अपने ही लोग हैं, अपनी ही अगली पीढ़ी हैं"— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 6, 2026
मोहन भागवत ने आज मुंबई में करीब 2000 Gen Z और Gen Alpha से सीधा संवाद किया !! pic.twitter.com/9iV7jVEEXC
भागवत यांनी लोकशाही व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, आंदोलन म्हणजे केवळ विरोध नव्हे, तर समाजात सहमती निर्माण करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. लोकशाहीमध्ये विविध मतांना स्थान असते आणि त्यातून संवाद घडून येणे हीच लोकशाहीची ताकद आहे. त्यामुळे आंदोलनांकडे केवळ संघर्ष म्हणून न पाहता, संवादाची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोहन भागवत यांचे हे विधान शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनियमितता, प्रश्नपत्रिका गळती आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे. अलीकडच्या काळात देशभरातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणातील पारदर्शकता, रोजगाराच्या संधी आणि उत्तरदायित्वाच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले होते. या घटनांमुळे युवकांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधिक अधोरेखित झाली आहे.
भागवत यांनी सांगितले की, पूर्वीच्या पिढीपेक्षा आजची तरुण पिढी अधिक प्रश्न विचारते आणि प्रत्येक निर्णयामागील कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे त्यांना फक्त आदेश देण्याऐवजी प्रेम, विश्वास आणि समजुतीने मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. संवादातूनच समाजात विश्वास निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
देशातील युवकांनी शिक्षण, रोजगार आणि पारदर्शकतेसारख्या मुद्द्यांवर मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतल्याने Gen Z च्या सामाजिक आणि राजकीय प्रभावाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. विश्लेषकांच्या मते, डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर आणि संघटित सहभागामुळे तरुणांचा आवाज अधिक ठळकपणे समोर येत आहे. या बदलत्या सामाजिक वातावरणात युवकांच्या अपेक्षा समजून घेणे सर्वच संस्थांसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे.
मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याचा मुख्य संदेश म्हणजे युवकांना विरोधक म्हणून नव्हे, तर लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाचे भागीदार म्हणून पाहणे. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे, त्यांच्याशी सातत्याने संवाद ठेवणे आणि त्यांच्या अपेक्षांनुसार धोरणे तयार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले. लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी संवाद, विश्वास आणि परस्पर आदर हीच प्रभावी साधने असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.