8 दिवसांतच मोनालिसाच्या पतीचं खरं रुप आलं समोर, सनोज मिश्रांनी महाकुंभ गर्लच्या नवऱ्याबाबत हे काय सांगितलं?

Monalisa Husband: दिग्दर्शक सनोज मिश्रा यांनी मोनालिसा आणि फरहान खानच्या लग्नाला 'लव्ह जिहाद' म्हटले आणि पंतप्रधान मोदींना आवाहन केले. सनोज मिश्रा यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 21, 2026, 11:01 PM IST
प्रयागराज महाकुंभादरम्यान प्रसिद्ध झालेली व्हायरल गर्ल मोनालिसा भोसले, गेल्या काही काळापासून तिच्या लग्नामुळे चर्चेत आहे. केरळमध्ये फरमान खानशी लग्न केल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी त्याच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. मात्र, आता 'द डायरी ऑफ मणिपूर' या चित्रपटाचे दिग्दर्शक सानोज मिश्रा यांनी मोनालिसाच्या लग्नामागे केरळचा प्रभाव असल्याचे सांगत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. आयएएनएसला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत, 'द डायरी ऑफ मणिपूर' या चित्रपटाचे दिग्दर्शक सानोज मिश्रा म्हणाले, "अशा माणसाला जावई म्हणून मिळाल्याबद्दल त्या (मुली) केरळ सरकारचे नक्कीच आभार मानतील. अलीकडील आकडेवारीनुसार, केरळमधील जवळपास 1500 मुलींना विमानाने नव्हे, तर कंटेनरमधून परदेशात पाठवण्यात आले आहे. इतकेच नाही, तर दिल्ली आणि मध्य प्रदेशातूनही मुली गायब होत आहेत. जर सरकारने आणि तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास केला, तर त्यांना केरळशी संबंध असल्याचे आढळून येईल." त्यांनी असेही म्हटले की, या मुलींच्या गायब होण्याच्या घटनांमध्ये केरळ सरकारने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असावी. सनातन धर्माला बदनाम करण्यात केरळ सरकार आघाडीवर राहिले आहे.

सानोज मिश्रा यांनी मोनालिसाच्या लग्नाला 'लव्ह जिहाद' म्हटले होते. दिग्दर्शक सानोज मिश्रा पुढे म्हणाले, "सत्य हे आहे की सीएए-विरोधी आंदोलनादरम्यान तो (फरमान खान) शाहीन बागमध्ये शरजील इमामसोबत अनेक वेळा दिसला होता." "असे अनेक दुवे आहेत जे या प्रकरणांमध्ये 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया'चा सहभाग स्पष्टपणे दर्शवतात." चांगुर बाबांचे उदाहरण देत, त्यांनी धर्मांतर कसे केले जाते हे स्पष्ट केले. अनेक बेरोजगार मुस्लिम पुरुष 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया'शी संबंधित आहेत आणि ते या कारवायांमध्ये सामील आहेत.

मोनालिसाच्या नवऱ्याबाबत धक्कादायक खुलासा 

सनोज मिश्रा यांनी फरमान खानबद्दलचे सत्य उघड केले. सनोज मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की, फरमान खान अभिनेता नाही, त्याचा कोणताही चित्रपट नाही; चित्रपटाच्या नावाखाली पूजा केली जाते, एक पोस्टर प्रदर्शित केले जाते, आणि बस्स एवढेच. ही घटना घडवून आणण्यासाठी हे सर्व केले गेले. त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांना हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्याचे आवाहन केले, कारण हा केवळ मोनालिसाचा प्रश्न नाही, तर देशभरातील मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे.

मोनालिसाचा नवरा बागपतचा मुस्लिम आहे. मोनालिसा आणि फरहान खानच्या लग्नाबद्दल दिग्दर्शक म्हणाले, "त्यांचे लग्न हे लव्ह जिहादचे प्रकरण आहे. सर्व काही स्पष्ट आहे, सर्व बाबी स्पष्ट आहेत. तो बागपतचा मुस्लिम असून त्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. तो एका चपला दुरुस्त करणाऱ्याचा मुलगा आहे आणि त्याने केरळमध्ये लग्न केले, जे लव्ह जिहादचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. केरळ हे डाव्या विचारसरणीच्या लोकांसाठी एक प्रमुख केंद्र आहे, जे अनेक वर्षांपासून सनातन धर्माला लक्ष्य करत आहेत. आपल्या देशात केरळच्या कथांवर आधारित बनलेले चित्रपट केरळचे सत्य दाखवतात."

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

