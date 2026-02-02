English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
LIC Mutual Fund Plan: एलआयसी एमएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड हा एक गुंतवणूक पर्याय आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 2, 2026, 07:34 PM IST
3 वर्षात पैसे दुप्पट?; 10 हजारांच्या SIPचे 34 लाख; गुंतवणूकदार कसे बनले लखपती? जाणून घ्या!
एलआयसी एमएफ

LIC Mutual Fund Plan: कमी गुंतवणुकीत जास्त नफा देणाऱ्या म्युच्यूअल फंडच्या शोधात गुंतवणूकदार असतात. म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे येथे विचारपूर्वक गुंतवणूक करावी लागते. असाच एक फंड आहे, ज्याने गुंतवणुकदारांना 3 वर्षात दुप्पट पैसा मिळवून दिला. गुंतवणूकदारांच्या फायद्याची बातमी जाणून घेऊया. 

एलआयसी एमएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर

एलआयसी एमएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड हा एक गुंतवणूक पर्याय आहे जो 2 जानेवारी 2013 रोजी सुरू करण्यात आला. हा फंड निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर टीआरआय या निर्देशांकावर आधारित आहे. याची एकूण मालमत्ता व्यवस्थापन रक्कम एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. सुरुवातीपासूनच या फंडने सरासरी 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक परतावा दिलाय. हा फंड जास्त जोखमीचा वर्गात येतो, पण जोखीम आणि परताव्याचे प्रमाण योग्य आहे. हा फंड मुख्यत्वे पायाभूत सुविधांशी निगडित क्षेत्रांत गुंतवणूक करतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना विकासाच्या संधी मिळतात. एलआयसीच्या इतर फंडांपेक्षा हा सर्वोत्तम कामगिरी करणारा आहे.

एकरकमी गुंतवणुकीचे परतावा 

या फंडमध्ये एकरकमी गुंतवणूक केल्यास उत्तम परतावा मिळतो. 3 वर्षांत सुमारे 28 टक्के वार्षिक दराने परतावा मिळतो, म्हणजे एक लाख रुपयांची गुंतवणूक अंदाजे दोन लाख दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढते. पाच वर्षांत एक लाख रुपये तीन लाख एकतीस हजार रुपयांपर्यंत पोहोचतात. दहा वर्षांत हीच रक्कम पाच लाख सतरा हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकते. हे परतावा फंडच्या मजबूत व्यवस्थापनामुळे शक्य झाले आहेत. गुंतवणूकदारांना दीर्घकाळ ठेवल्यास मोठा फायदा होतो, कारण बाजारातील चढउतारांमध्येही फंड स्थिर राहतो.

एसआयपी गुंतवणुकीचे लाभ

एसआयपी म्हणजेच सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनद्वारे या फंडमध्ये गुंतवणूक करणे फायद्याचे आहे. 10 वर्षांसाठी दरमहा 10 हजार रुपयांची एसआयपी केल्यास एकूण रक्कम अंदाजे 34 लाख रुपयांपर्यंत वाढते. 5 वर्षांत ही एसआयपी दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते. तीन वर्षांतही एसआयपी गुंतवणूकदारांना समाधानकारक परतावा देतो. हे पद्धतीने नियमित गुंतवणूक केल्यास बाजारातील जोखीम कमी होते आणि कंपाउंडिंगचा फायदा मिळतो. हा फंड एसआयपीसाठी आदर्श आहे, कारण तो सतत वाढत्या क्षेत्रांत गुंतवतो.

मुख्य होल्डिंग्ज 

फंड मुख्यत्वे उद्योग, ऊर्जा, साहित्य आणि निवडक आर्थिक क्षेत्रांत गुंतवणूक करतो. प्रमुख होल्डिंग्जमध्ये लार्सन अँड टुब्रो (एलअँडटी), टाटा मोटर्स, आरईसी आणि कमिन्स इंडिया यांचा समावेश आहे. हे कंपन्या पायाभूत विकासाशी जोडलेल्या आहेत, ज्यामुळे फंडला मजबूत आधार मिळतो. या क्षेत्रांची वाढ देशाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत जोडलेली आहे, म्हणून गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन लाभ मिळतात. फंडचे व्यवस्थापन या कंपन्यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवते, ज्यामुळे परतावा वाढतो.

जोखीम

म्युच्युअल फंड गुंतवणूक बाजारातील जोखमींशी जोडलेली असते. या फंडमध्ये पैसे टाकण्यापूर्वी प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घ्या. कोणताही नफा किंवा तोटा झाल्यास झी 24 तास जबाबदार नसेल. गुंतवणूकदारांनी स्वतःची आर्थिक स्थिती आणि जोखीम सहन करण्याची क्षमता तपासून त्यानंतर गुंतवणूक करावी. हा फंड उत्तम असला तरी बाजारातील बदलांमुळे परतावा प्रभावित होऊ शकतो. नियमित अभ्यास आणि सल्ला घेऊनच निर्णय घ्या, असा सल्ला देण्यात आलाय.

(Disclaimer - हा लेख माहितीसाठी देण्यात आलाय. म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधिन असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या.) 

