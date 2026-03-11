PPF खातेधारकांसह लेकीसुनांसाठी सरकारकडून खास भेट; आनंदवार्तेसाठी तयार आहात?

PPF Accont Latest Update : भविष्यातील आर्थिक गरजा लक्षात घेता वर्तमानात आर्थिक गुंतवणूक करण्याकडे अनेकांचाच कल दिसून येतो. गुंतवणुकीचे हे मार्ग व्यक्तिनुरुप तितकेच वेगळे आणि कमीजास्त प्रमाणात नफा देणारे ठरतात. अनेकदा शेअर बाजाराच्या आधारे करण्यात आलेल्या गुंतवणुमुळं तोट्याचाही सामना करावा लागतो. थोडक्यात हा नफा- तोट्याचा आलेख आणि त्यामध्ये होणारा चढ- उतार अनेकांच्या जीवनातील अविभाज्य भाग झाला आहे. काही मंडळी आर्थिक सुरक्षितता आणि खात्रीशीर परताव्यासाठी सरकारी योजना आणि तक्सम उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करतात. अशा गुंतवणूकदारांसाठी शासनानं एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
केंद्र शासनाद्वारे प्रचलित असणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या आर्थिक योजनांवर येत्या काळात दणदणीत व्याज दिलं जाणार असून, गुंतवणुकीच्या मॅच्युरिटीवेळी हाती येणाऱ्या रकमेमुळं अनेकांची अनेक स्वप्न साकार होणार आहेत. मुळात ही गुंतवणूक अगदी लहानशी वाटत असली तरीही दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीनं ती अतिशय महत्वाची ठरते. ज्यामुळं केंद्र शासनाचा निर्णय पाहता अनेकांनाच आनंदानं उकळ्या फुटू शकतात असं म्हणायला हरकत नाही.
पीपीएफ (PPF) आणि सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)तील गुंतवणूकदारांना 31 मार्च 2026 ला एक नव्हे तर दुहेरी आनंदाच्या बातम्या मिळणार आहेत. यामध्ये पहिली आनंदाची बातमी असेल, गुंतवणुकीदरम्यान खात्यावर येणाऱ्या व्याजासंदर्भात. तर, दुसरी आनंदाची बातमी असेल तिमाही व्यास समीक्षेची. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून दर तिमाहीच्या अखेरच्या दिवशी 'स्मॉल सेवसेविंग स्कीम' वरील व्याजाचं समीक्षण करत त्याच आधारे व्याजदर जारी केला जातो.
वरील निरीक्षणानुसार सध्या पीपीएफ खात्यावर 7.1 टक्के दरानं व्याज दिलं जातं. तर, सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) वर वर्षाकाठी 8.2 टक्के इतकं व्याज दिलं जातं. डिसेंबर 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या समीक्षणानुसार अर्थमंत्र्यालयानं वरील गुंतवणूक पर्यायांवरील व्याजदर स्थिर ठेवले होते. 2025 च्या डिसेंबरमध्ये व्याजदरामधील बदलांची अपेक्षा होती. मात्र, तसं झालं नाही. रिझर्व्ह बँकेनं मागील वर्षात रेपो रेटमध्ये 125 बेसिस पॉईंटनं कपात केली होती. मात्र, सध्या रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर स्थिर असून, त्यामुळं आगामी तिमाही समीक्षणातही फारसे बदल अपेक्षित नसल्यां सांगण्यात येत आहे.
पीपीएफ आणि सुकन्या समृद्धि योजनेअंतर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षअखेरीस व्याजाचे पैसे खात्यावर जमा होतात. अनेकदा हे व्याज आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यातही येतं. यंदा 31 मार्चला आर्थिक वर्ष पूर्ण होणार असून, अशा स्थितीत कोणत्याही ठेवीचं व्याज हे वर्षअखेरीस खात्यावर जमा होईल. पीपीएफ खातं हे असं खातं आहे ज्यामध्ये 15 वर्षांपर्यंत पैसे जमा करता येतात. पुढं, पाच-पाच वर्षांनी त्यात Term Renew करता येतो. याशिवाय सुकन्या समृद्धी योजनेमध्ये 21 वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करता येऊ शकते.