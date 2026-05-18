/पाकिस्तान व्हिलन? वेळेआधीच अंदमानात पोहोचेल्या मान्सूनला अरबी समुद्रातच अडथळा; महाराष्ट्रात मुहूर्त हुकणार?

Monsoon News : मे महिन्याच्या उकाड्यामुळं संपूर्ण देश होरपळत असतानाच देशात्या एका भागात मान्सूनसाठी पूरक स्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. मात्र पावसाच्या या वातावरणातच आता एक नकोशी बातमीसुद्धा आलीय.
Monsoon News : रणरणत्या उकाड्यामध्ये नागरिकांना ही होरपळ असह्य होत असतानाच हवामान विभागानं चिंता वाढवणारी माहिती जारी केली आहे. काही 16 मे रोजी यंदाच्या वर्षाचा मान्सून अंदमान- निकोबार बेटात दाखल झाला आणि अनेकांच्याच चेहऱ्यावर नकळत आनंद उमटला. आयएमडीच्या माहितीनुसार 22 मे ही मोसमी वाऱ्यांच्या आगमनाची तारीख असतानाच 16 मे रोजीच हे मोसमी वारे भारतात दाखल झाले. ज्यानंतर हा मान्सूनचा पाऊस 26 मे रोजी केरळमध्ये दाखल होईल असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला.
हवामान जाणकारांच्या माहितीनुसार मान्सून 1 जूनपर्यंत भारतात अधिकृतपणे दाखल होऊन मुसळधार पावसाची सुरुवात होते. मात्र, हा दिवस उजाडण्याआधीच अरबी समुद्रातील काही हालचालींनी तज्ज्ञांची चिंता वाढवली आहे. Skymet या खासगी संस्थेतून महेश पलावत यांनी सांगितल्याप्रमाणं अरबी समुद्रात एक 'अरबी सायक्लोन' प्रणाली सक्रिय आहे. जोपर्यंत या विचित्र चक्राकार वाऱ्यांचं क्षेत्र इथं सक्रिय राहील आणि उत्तर पश्चिमेकडून अरबी समुद्रात वारे वाहत राहतील तोपर्यंत मान्सून केरळात दाखल होण्यास आणखी काही दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. ज्यामुळं मान्सूनच्या आगमनाचा महाराष्ट्रातील मुहूर्त हुकणार का, हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हवामानात सातत्यपूर्ण बदल होत असतानाच पाकिस्तान आणि पश्चिम इराणवर चक्राकार वाऱ्यांची प्रणाली सक्रिय होत आहे. हे वारे आता दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेशावरून येण्यास सुरुवात झाली आहे. पाकिस्तानवरून येणारे हे वारे कोरडे आअसल्यामुळं उत्तर प्रदेशातील पूर्व भाग आणि बिहारमध्ये अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र राहता राहिला प्रश्न एकच, मान्सूनवर या साऱ्याचा काय परिणाम?
मान्सून अंदमानात दाखल झाल्यानंतर मात्र त्याची फारशी प्रगती झाली नाही. रविवारी मान्सूनचे वारे जिथं होते, तिथंच राहिले. ज्यामुळं येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये हे मोसमी वारे बंगालच्या उपसागरासह अरबी समुद्रात नेमके कितपत वेगानं पुढे सरकतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
दरम्यान, जो Monsoon केरळमध्ये 26 मे रोजी पोहोचणं अपेक्षित होतं, तोच आता चार ते पाच दिवस उशिरानं दाखल होऊ शकतो. तर, दरवर्षी 1 जूनला केरळात दाखल होणारा मान्सून सहसा 5 जूनपर्यंत कर्नाटक, गोवा आणि पूर्वोत्तर राज्यांत धडकतो. तर, 10 जूनपर्यंत तो मुंबई, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि सिक्कीमपर्यंत पोहोचतो. संपूर्ण महाराष्ट्रात मान्सूनची पकड बसण्यास 15 जूनचा दिवस उजाडावा लागतो. मात्र सद्यस्थितीला मान्सूनचा वेग मंदावल्यामुळं तो केरळात दाखल झाल्यानंतरच पुढील प्रवासाबाबतचे तर्क वर्तवण्यात येतील. तूर्तास मोसमी वारे आणि पावसासाठी वाट पाहावी लागणार ही बाब मात्र नाकारता येत नाही, हेच खरं.