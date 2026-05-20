/मान्सूनचा नेमका अर्थ काय, तो येतो कुठून? हजारो किमी दूरवरच्या लहान मुलाशी काय नातं?

Monsoon 2026 meaning journey route : मान्सूनचा प्रवास होतो तरी कसा आणि कोणत्या मार्गानं? हे मोसमी वारे प्रवास करत कुठून येतात? माहितच नसतील तुम्हाला हे संदर्भ... जाणून घ्या या शब्दामागची कहाणी...
Monsoon 2026 meaning journey route : गेल्या काही दिवसांपासून मान्सून इथं आला, मान्सून पोहोचला, मान्सून कधी दाखल होणार? अशा सर्व चर्चांमध्ये 'मान्सून' या शब्दाचा उल्लेख सातत्यानं होताना दिसला. भारतात सध्या मान्सून अधिकृतपणे दाखल झाला असून, अंदमान या मोसमी वाऱ्यांनी व्यापलं आहे. तिथून पुढं केरळ, गोवा, तळकोकण, मुंबई आणि मग संपूर्ण देश असा हा मान्सूनचा प्रवास. पण, मुळात हा मान्सून म्हणजे नेमकं काय? माहितीये का या प्रश्नाचं उत्तर? मान्सून पोहोचण्याआधी ही माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याची शक्यताच दाट आहे. जाणून आश्चर्य वाटेल, पण मान्सून या शब्दाची उत्पत्ती 'मौसिम' या शब्दापासून झाला असून, त्याचा अर्थ आहे ऋतू किंवा मोसमी वारे आणि त्यावरूनच तयार झालेला शब्द मान्सून.
Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार मौसिम म्हणजे वाऱ्यांचा हंगाम. इंग्रजीतील monção या शब्दावरूनही मान्सून शब्द तयार झाला असं म्हटलं जातं. monção म्हणजे पावसाळी दिवस.
हवामानाचे अंदाज आणि तर्कवितर्कांचा जेव्हाजेव्हा आढावा घेतला जातो तेव्हातेव्हा दक्षिण पश्चिम मान्सूनचीच चर्चा होते. पण, महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतात दोनदा मान्सूनची हजेरी लागते. मान्सूनची निर्मिती हासुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा आणि तितकीच महत्त्वाची प्रक्रिया. उष्णतेमुळं जमीन समुद्राच्या तुलनेत अधिक गरम होते आणि उष्ण वारे तयार होण्यास सुरुवात होते ज्यामुळं कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो. परिणामी समुद्रावरील उच्च दबाव क्षेत्रांतून अपेक्षित थंड आणि आर्द्रतायुक्त वाऱ्यांना आकर्षित करतात आणि मोसमी वाऱ्यांच्या रुपात भूभागावर वाहण्यास सुरुवात होते.
हे वारे जेव्हा जमीनीवर पोहोचून पुन्हा पर्वतांवर आदळतात तेव्हा प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडतो. हिवाळ्यात मात्र याउलट परिस्थिती पाहायला मिळते. त्यावेळी तुलनेनं थंड असणाऱ्या जमीवरून वारे समुद्रात परतीच्या मान्सूनच्या रुपात वाहण्यास सुरुवात होतात. पावसासाठी पूरक असणारे मान्सूनचे ढग हिंद महासागर, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरावर उष्ण पाण्यापासून तयार होतात.
दक्षिण पश्चिम मान्सून कमकुवत होण्यास सुरुवात झाली, की ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत उत्तर पूर्व मान्सूनचं आगमन होण्यास सुरुवात होते. याला परतीचा मान्सून असंही म्हणतात. यावेळी मान्सूनचा कालावधी तुलनेनं कमी असून त्याची व्याप्तीसुद्धा तितकीच कमी असते. तरीसुद्धा हा पाऊस दक्षिण भारतासाठी तितकाच महत्त्वाचा असतो. अशा या मान्सूनचा आणि एका लहान मुलाचा नेमका काय संबंध? याची कल्पना आहे का? या लहान मुलानं का वाढवलीये भारताची चिंता?
मान्सूनप्रमाणंच सध्या चर्चेत असणारा आणि हवामान अभ्यासकांची चिंता वाढवणारा शब्द म्हणजे, एल निनो. स्पॅनिश भाषेमध्ये या शब्दाचाच अर्थ होतो, एक लहान मुल. पेरुच्या मासेमारांनी या हवामान स्थितीला एल निनो हे नाव दिलं. सामान्यत: भूमध्य रेषेपाशी ट्रेड विंड्स पूर्वेपासून पश्चिमेकडे म्हणजेच दक्षिण अमेरिकेकडून आशियाच्या दिशेनं वाहतात. यादरम्यान गरम पाणी ऑस्ट्रेलिया आणि आशियाच्या दिशेनं ढकललं जातं. ही हवामान स्थिती प्रामुख्यानं पॅसिफिक महासागरात जन्मते आणि तिचा परिणाम संपूर्ण जगात पाहायला मिळतो. भारतावर होणारा याचा परिणाम म्हणजे मान्सूनला होणारा उशिर किंवा त्याच्या सरासरीत होणारी घट.
भारतात मान्सून किंवा पावसाळा हा फक्त एक ऋतू नसून, देशात कैक महिने या मान्सूनची प्रतीक्षा होते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठीसुद्धा मान्सून तितकाच महत्त्वाचा. इतकंच नव्हे तर देशातील पाण्याच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठीसुद्धा मान्सूनचं मोठं योगदान. त्यामुळं मान्सून आहे तर सर्वकाही आहे, असं म्हणणंसुद्धा अतिशयोक्ती ठरणार नाही.