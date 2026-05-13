/निसर्गानं ऐकलं हो! अंदमानात वाहू लागले मान्सूनचे वारे; आठवड्याचा शेवट गोड होणार, Monsoon तुमच्यापासून किती दूर?

Monsoon 2026 News : आभाळातील ढगांच्या छटा बदलण्यास सुरुवात वाऱ्याची दिशा अन् सागरी लाटांची तीव्रतासुद्धा घेतेय नवं रुप. कशी लागलीये मान्सूनची चाहूल? पाहा कसा सुरू होतोय मान्सूनचा प्रवास...
Monsoon 2026 News : मे महिन्याचा उकाडा असह्य होत असतानाच आता या मान्सूनरुपी पाहुण्यानं आता मोठ्या मुक्कामी यावं अशीच इच्छा सर्वजण व्यक्त करत आहेत. हा निसर्गसुद्धा जणू कान देऊन ही आर्जव ऐकतच होता. कारण, तिथं अंदमानच्या समुद्रात सुरू झालेल्या स्थितीवरून याचीच प्रचिती येत आहे. एकिकडे केंद्रीय हवामान विभागानं पुढील 24 तासांसाठी पूर्वोत्तर भारतात मेघालय, आसाम, सिक्कीम, हिमालयाला लागून असणारं पश्चिम बंगालचं क्षेत्र इथं तूफान पावसाचा अंदाज दिलेला आहे. तर, दुसरीकडे दक्षिण भारतात तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळातही पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटांसाठीही हा इशारा लागू असला तरीही इथं येणारा पाऊस मान्सूनचा शकून सांगत आहे.
आठवड्याचा शेवट गोड होणार...
नैऋत्य मान्सूनसाठी सध्या अंदमानात पूरक स्थिती निर्माण होत असून, चालू आठवड्याच्या शेवटपर्यंत आणि पुढं चार ते पाच दिवसांच्या कालावधीत अंदमान आणि निकोबार बेटांवर मान्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळं केरळातील आणि पर्यायानं महाराष्ट्रातील मान्सूनच्या आगमानाती आतुरतासुद्धा आता शिगेला पोहोचली आहे.
यंदा मोसमी पाऊस वेळेवर किंबहुना काहीसा आधीच दाखल होण्यासाठी सध्या दक्षिण बंगालच्या उपसागरासह तसेच अंदमान समुद्र आणि अंदमान आणि निकोबार बेटात अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यामुळं मान्सून आता फार दूर नाही असंच आयएमडीनं स्पष्ट केलं आहे. परिणामी पुढील चार ते पाच दिवसांत मान्सून बंगालच्या उपसागरात दक्षिणेकडेसुद्धा दाखल होण्याचा अंदाज आहे.
मान्सूनच्या आगमनाबाबतचे अनेक अंदाज आणि तर्क आतापर्यंत वर्तवण्यात आले. ज्यानंतर आता प्रत्यक्षात मान्सूनसाठीच्या हालचालींना अंदमानाच वेग मिळताना दिसत आहे. सहसा हे वारे 21 मे पर्यंत अंदमानात पोर्ट ब्लेअर इथं पोहोचून पुढं तो दक्षिण अंदमानातील समुद्रात धडकतो. मे महिना सरताना या प्रवासाला वेग मिळून 1 जूनपर्यंत केरळात येतो. मागच्या वर्षीचा आढावा घेतल्यास मान्सून 13 मे रोजी अंदमानात आणि 24 मे रोजी केरळात पोहोचला होता. त्यामुळं यंदासुद्धा हा मोसमी पाहुणा वेळेआधीच आपल्यापर्यंत पोहोचणार का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. केरळानंतर मान्सून तळकोकण रोखानं प्रवास करेल. ज्यामुळं जुनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मान्सून कोकण आणि त्यामागोमागच मुंबईत पोहोचण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
यंदाच्या वर्षी मान्सूनवर एल निनोचा परिणाम दिसून येणार आहे. ज्यामुळं देशभरात एकंदरच मान्सूनचं वितरण 92 टक्के असेल असं आयएमडीनं सांगितलं आहे. तेव्हा आता प्रत्यक्षात हा मान्सूनचा हंगाम कसा राहतो याकडेच सर्वांचं लक्ष असेल.