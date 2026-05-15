/Monsoon सुस्साट! काही तासांत मान्सून अंदमानात धडकणार, महाराष्ट्रात हजेरी कधी?

Monsoon 2026 Latest News : मोसमी पाऊस यंदा लवकर दाखल होणार असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला होता. ज्यानंतर या वाऱ्यांचा प्रवास प्रगतीच्याच दिशेनं होताना दिसला. याच मोसमी पावसासंदर्भात महत्त्वाची अपडेट...
Monsoon 2026 Latest News : उकाडा प्रचंड वाढत असताना आणि तापमानाचा आकडा चाळीशीपार गेलेला असतानाच आता देशभरात मान्सून नेमका केव्हा दाखलल होणार हाच प्रश्न सामान्यांना पडत आहे. उष्णतेनं होरपळणारा प्रत्येकजण, किंबहुना होपळून निघालेली माळरान आणि डोंगरमाथे, प्राणीमात्रासुद्धा या मोसमी पावसाची वाट पाहत आहेत. ही प्रतीक्षा फार ताणून न धरता आता अखेर मान्सूननं वाटचाल सुरू केली आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार पुढील काही तासांत मान्सूनची आनंदवार्ता कळणार असून, अंदमानात मान्सूनच्या आगमनासाठी पोषक स्थिती निर्माण झाली आहे.
भारतीय हवामान विभागानं (IMD) मान्सूनबाबत महत्त्वाचा अंदाज वर्तवल्यानं अनेकांनाच दिलासा मिळाला आहे. नैऋत्य मान्सूनच्या मार्गक्रमणासाठी पोषक वातावरण तयार होत असून, 16 मे च्या दरम्यान दक्षिण बंगालचा उपसागर, अंदमान समुद्र आणि अंदमान-निकोबार बेट समूह इथं मान्सून दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे यंदाच्या मान्सूनची अधिकृत सुरुवात अपेक्षेपेक्षा लवकर होण्याचीच चिन्हं स्पष्ट दिसत आहेत. मान्सूनच्या या आगमनाच्या बातमीमुळं देशभरातील शेतकरी आणि नागरिकांचं लक्ष आता हवामान विभागाच्या पुढील अंदाजाकडे लागलं आहे.
आयएमडीच्या माहितीनुसार, यंदा मान्सूनच्या आगमनासाठी अत्यंत पोषक स्थिती निर्माण झाली आहे. नैऋत्य मान्सूनच्या प्रगतीसाठी समुद्रावरील वाऱ्यांची दिशा, आर्द्रता आणि वातावरणीय दाबसुद्धा अनुकूल असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं पुढच्या 24 तासांमध्ये कधीही मान्सूनचे वारे अंदमान-निकोबार बेट समूह आणि अंदमान समुद्रात मान्सून दाखल होतील असा अंदाज आहे. अंदमानात दाखल झाल्यानंतर मान्सून तिथं मुक्काम ठोकेल, मनमुराद बरलेस आणि तिथून पुढच्या प्रवासास सुरुवात करेल.
प्राथमिक अंदाजानुसार 3 ते 5 जूनदरम्यान मान्सून केरळच्या किनारपट्टी भागात प्रवेश करेल आणि मागोमाग तळ कोकणात दाखल होईल. महाराष्ट्रात प्रवेश करण्यासाठी मान्सूनला 9 ते 10 जूनचा दिवस उजाडेल. तर, मुंबईमध्ये हा मोसमी वाऱ्यांसह आलेला पाऊस 12 ते 14 जूनदरम्यान हजेरी लावायला पोहोचू शकतो.
सहसा अंदमानात 20 मे दरम्यान मान्सूनचं आगमन होतं. यंदा मात्र निर्धारित वेळेआधीच मान्सून धडकणार असल्याचं IMD Latest Weather नं सुचवलं आहे. सध्या दक्षिण बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळं मान्सूनच्या प्रवासाला वेग मिळाला आहे. आला आहे. परिणामी अंदमानात मान्सून सक्रिय झाल्यानंतर, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तो केरळमध्ये दाखल होऊन त्यानंतर संपूर्ण भारत व्यापण्यास सुरुवात करेल.