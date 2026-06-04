/देवभूमी केरळात मान्सून स्थिरावला; सोसाट्याचा वारा, काळेकुट्ट ढग अन् पावसाच्या सरी महाराष्ट्राच्या मार्गावर...

Kerala Konkan Monsoon News : होरपळवणारी उष्णता आणि हवेत असणारा प्रचंड उकाडा यापासून टप्प्याटप्प्यानं देशाला दिलासा मिळताना दिसत आहे. कारण, ज्या क्षणाची संपूर्ण देशाला प्रतीक्षा होती, तो नैऋत्य मान्सून अखेर केरळात पूर्ण क्षमतेनं दाखल झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी पूर्व केरळमध्ये पोहोचलेल्या मान्सूननं आता दक्षिणेकडील देवभूमी म्हणून ओळखलं जाणारं हे संपूर्ण राज्य व्यापलं असून, अधिकृतपणे भारतात मान्सूनची अर्थात पावसाळ्याची सुरुवात झाली हे सिद्ध जालं.
केंद्रीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार नैऋत्य मान्सून केरळमध्ये स्थिरावला असून, यासोबतच लक्षद्वीप आणि देशाच्या किनारपट्टी भागांमध्ये मान्सूनच्या वेग वाढला असून 4 ते 9 जूनदरम्यान दक्षिण भारतात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा आयएमडीनं दिला आहे. प्रामुख्यानं केरळातील तिरुवअनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम आणि त्रिसूरमध्ये ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या पावसामुळं सखल भागांमध्ये पाणी साचण्याच्या घटना घडून जनजीवन विस्कळीत होऊ शकतं असा सतर्कतेचा इशारा यंत्रणांनी दिला आहे.
अंदमानात वेळेआधी दाखल झालेल्या मान्सूननं केरळात दाखल होण्याच काहीशी प्रतीक्षा करायला लावली मात्र, हवामानाच्या रडारनं टीपलेल्या दृश्यांनुसार मागील 24 तासांमध्ये तिरुवअनंतपुरम आणि कोचीसह केरळच्या अंतर्गत भागांमध्ये ढगांचे विखुरलेले ढग दिसून आले. याचदरम्यान अरबी समुद्रातून पश्चिम ते नेऋत्य दिशएनं वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा वेग 20-25 नॉट्स इतक् असल्यामुळं इथं मान्सून स्थिरावला. येत्या काळात केरळातील किनारपट्टी भागामध्ये ढगांची वाढती घनता आणि वाढत्या आर्द्रतेमुळं इथं मान्सूनमुळं जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
मान्सून केरळात आला हे सिद्ध झालं तीन निकषांमुळं. ज्याअंतर्गत सलग दोन दिवस राज्यातील 14 हवामान केंद्रांवर 2.5 मिमी इतक्या पावसाची नोंद झाली, पश्चिमी वाऱ्यांचा प्रभाव अधिक राहिला आणि आऊटगोईंग लाँगवेव्ह रेडिएशन 200 वॅट प्रति चौरस मीटरहून कमी असल्यामुळं अधिकृतपणे इथं मान्सून दाखल झाला असं म्हटलं गेलं.
केरळम इथं दाखल झालेला मान्सून तामिळनाडूपर्यंत प्रभाव दाखवणार असून, पुढील 24 ते 48 तासांमध्ये मान्सून गोवामार्गे तळकोकणात दाखल होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळं हवामान विभाग मान्सूनच्या या वाऱ्यांवर पूर्णपणे लक्ष ठेवून असल्याचं स्पष्ट होत आहे. दरम्यान कोकणात पाऊस अगदीच तोंडावर असला तरीही विदर्भात मात्र सूर्याचा दाह शमवण्साठी मात्र तो काहीसा उशिरानं पोहोचेल. ज्यामुळं 15 जूनपर्यंत इथं मान्सूनपूर्व पाऊसच हजेरी लावताना दिसेल. तर, मान्सूनच्या वाऱ्यांचा वेग असाच राहिल्यास मुंबईत 8 ते 11 जून पर्यंत पाऊस दाखल होऊ शकतो, त्यामुळं आता खऱ्या अर्थानं मान्सून तुमच्या जवळ पोहोचतोय असं म्हणायला हरकत नाही.