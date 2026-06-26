/मान्सूनवर एल निनोची वक्रदृष्टी? जुलै महिन्यात असं काय घडणार? जूनचा अखेरचा आठवडासुद्धा जरा जपून...

नवी दिल्ली | केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या वतीनं नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या मान्सूनच्या नव्या अंदाजात अतिशय महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. आयएमडीनं मान्सून आणि एल निनो यांच्यामधील परस्पर संबंध आणि एकमेकांवर होणारे परिणाम अधोरेखित करत जून महिन्यातील पर्जन्यमान सरासरी कमी असली तरीही जुलै महिन्यात चित्र काहीसं वेगळं असेल असा प्राथमिक अंदाज वर्तवला आहे. 25 जून रोजी मोसमी वाऱ्यांचा वेग पाहता पुढील दोन आठवडे अतिशय महत्त्वाचे असतील असं म्हटलं जात आहे.
आयएमडीच्या नव्या पत्रकानुसार भूमध्य पॅसिफिक महासाहरामध्ये एल निनो सक्रीय झाला असून, मान्सूनच्याच दिवसांत तो आणखी तीव्र होऊ शकतो. मान्सून मिशन कपल्ड फोरकास्ट प्रणालीचासुद्धा हाच तर्क आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे एल निनो तीव्र होत असला तरीही हिंद महासागरामध्ये सध्या न्यूट्रल इंडियन ओशन डायपोल सक्रीय असून मान्सूनचा संपूर्ण हंगाम हे चित्र असेल. ज्यामुळं जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बंगालच्या उपसागरात उत्तरेला मान्सून आणखी वेग धरेल.
राहिला मुद्दा जून महिन्यातील पर्जन्यमानाचा, तर या महिन्यात पाऊस आणि मोसमी वाऱ्यांचा वेग समाधानकारक नाही. 24 जूनपर्यंत संपूर्ण देशात 42 टक्के पाऊस कमी झाला. जूनच्या अखेरच्या आठवड्यात मान्सून फारशी प्रगती करणार नसला तरीही त्याची संततधार मात्र सुरू राहील. ज्यामुळं 25 जून ते 8 जुलैदरम्यान मान्सून तुलनेनं अधिक बरसून देशातील सरासरी कमाल तापमानात घट पाहायला मिळेल.
पुढील काही दिवसांत गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहारच्या उर्वरित भागांसह हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये मान्सून आगेकूच करेल. तर, या आठवड्यापासून तो उत्तर प्रदेशच्या मैदानी क्षेत्रापासून पश्चिम हिमालयाच्या दिशेनं पुढे जाईल. जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये देशात मान्सून बऱ्यापैकी सक्रीय झालेला दिसेल. थोडक्यात एल निनोच्या परिणामांवर टिच्चून मान्सून देशात प्रगती करेल. कमी उंचावरून वाहणारे सोमाली जेट अधिक तीव्र होणार असून, यादरम्यान अरबी समुद्रातून मोठ्या प्रमाणात आर्द्रतायुक्त वारे वाहतील. ज्यामुळं गुजरातचा किनारपट्टी भाग, कोकण, दोवा, कर्नाटकचा किनारपट्टी भाग आणि केरळात बरेच दिवस पाऊस मुक्कामी असेल. तर पूर्वोत्तर भारताला अतिवृष्टीचा तडाखा बसू शकतो असा प्राथमिक अंदाज आहे.