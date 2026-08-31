मान्सून अत्यंत भयानक स्थितीत! सर्वात शक्तिशाली, सुपर पावरफुल 'अल निनो'चा भारताच्या हवामानावर महाभयानक परिणाम

1 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान : भारतात मान्सून अत्यंत भयानक स्थितीत आहे. सुपर पावरफुल 'अल निनो' सक्रिय झाला आहे. भारतात अल निनोचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. भारतात मान्सूनच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे. शेवटच्या टप्प्यात मान्सूनचा जोर आणकी कमी होऊ शकतो अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. मान्सूनचे प्रमाण घटल्यामुळे देशावर दुष्काळाचे सावट आहे. जाणून घेऊया 1 सप्टेंबर 2026 रोजी भारताचे हवामान कसे असेल.
भारतातील मान्सूनचा हंगाम गेल्या तीन महिन्यांपासून जवळपास परिपूर्ण राहिला आहे. हवामान विभागाच्या मते, या कालावधीत मान्सूनमध्ये सरासरीपेक्षा 14 टक्क्यांनी घट झाली आहे. यंदा अनेक दशकांतील सर्वात तीव्र अल निनोचा धोका वर्कवण्यात आला आहे. त्याचे परिणाम भारतात आधीच जाणवू लागले आहेत.
1 सप्टेंबर 2026 रोजी भारतातील 20 राज्यांना मुसळधार पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे. ताशी 70 KM वेगाने वारे वाहू शकतात. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, त्रिपुरा आणि मेघालय या 20राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
या वर्षीच्या मान्सूनच्या हंगामात भारताच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस, ढगफुटी, पूर आणि भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. देशाच्या 56 टक्के भागात सामान्य पावसाची नोंद झाली आहे. तर 44 टक्के भागात अत्यंत कमी पावसाची नोंद झाली आहे. देशाच्या चार प्रदेशांमधील पावसाची परिस्थिती पाहिल्यास, ईशान्य भागात 26 टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. अपेक्षित 1075 मिमी पावसाच्या तुलनेत ईशान्य भागात आतापर्यंत 792 मिमी पाऊस झाला आहे.
अल निनो ही पॅसिफिक महासागराच्या तापमानवाढीमुळे निर्माण होणारी एक हवामानविषयक स्थिती आहे. याचा गंभीर परिणाम भारतीय मान्सन स्थितीवर झाला आहे. भारतीय मान्सून कमकुवत झाला आहे. देशाच्या नैऋत्य मान्सूनवर याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. 2023 मध्ये, अल निनो असूनही, जून ते सप्टेंबर या संपूर्ण महिन्यांतील मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा केवळ 5.3 टक्क्यांनी कमी होता. या वर्षीही सामान्य परिस्थितीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या NOAA या हवामान संस्थेनुसार, गेल्या 7 दशकांतील हा सर्वात शक्तिशाली एल निनो असेल. सप्टेंबरपासून सुपर एल निनोचा प्रभाव सुरू झाल्यानंतर, या वर्षाच्या अखेरीस त्याचा प्रकोप शिगेला पोहोचेल. अशा परिस्थितीत भारतासाठी चिंता वाढत आहे.