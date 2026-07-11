/याला म्हणतात खरा नशीबवान... पावसामुळे झाड पडलं अन् त्याला मिळाले 28 लाख रुपये; कारण...

मुंबईमध्ये पहिल्याच पावसात जागोजागी झाडं कोसळल्याच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळालं. सामान्यपणे अशाप्रकारे झाडं कोसळलं की त्याचा त्रासच जास्त होतो. मात्र बंगळुरुमध्ये एक झाड कोसळल्याने एक व्यक्ती तब्बल 28 लाखांचा मालक झालं आहे. 85 वर्षीय एन. जी. केसरी असं या लखपती झालेल्या व्यक्तीचं नाव असून झाडं पडणं या व्यक्तीच्या पथ्थ्यावर पडलं असून त्याला मोठा आर्थिक लाभ झाला आहे. मात्र यासाठी या व्यक्तीला तब्बल चार दशकं वाट पहावी लागली. पण झाड पडल्याने ही व्यक्ती 28 लाखांची मालक कशी झाली असा प्रश्न तुम्हाला पडणं सहाजिक आहे.
तर या व्यक्तीने चार दशकांपूर्वी त्याच्या घराच्या अंगणात आपोआप उगवलेल्या झाडातून ही कमाई केली आहे. अर्थात आता या झाडासाठी एवढी किंमत मोजण्यात आली त्यावरुन यात काही खास गुणधर्म असतील हे सहाजिक आहे. तर हे पडलेलं झाडं चंदानचं होतं. हे झाड वाढावं आणि नीट मोठं व्हावं यासाठी केसरी हे त्याची काळजी घ्याचची. हे झाड लहान असतानाच अचानक उगवल्याने काढून टाकण्याऐवजी त्यांनी त्याला वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी अगदी रोपट्यापासून मोठा चंदनाचा वृक्ष होईपर्यंतचा या झाडाचा प्रवास पाहिला आहे.
चंदनाचे झाड आपल्याच अंगणात वाढवणं आणि ते सुखरुप ठेवणं हे सुद्धा मोठं आव्हान असतं. कारण हे झाडं वाढत जातं तसं त्याच्या विशिष्ट सुंगधामुळे चंदनाची तस्करी करणाऱ्यांचे आणि चोरांचे लक्ष अशा झाडांकडे आकर्षित होतं. झाडं थोडं मोठं झाल्यानंतर ते सुरक्षित रहावं म्हणून केसरी यांनी त्याच्याभोवती एक मजबूत अशी लोखंडाची जाळी लावली. त्यामुळेच हे झाड अनेक वर्ष जैसे थे स्थितीत राहिलं. या वर्षी मान्सून आगमनाच्या मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यात हे झाड तग धरु शकलं नाही.
शेजारचं भलं मोठं झाडं या चंदनाच्या झाडावर पडल्याने ते मुळासकट उन्मळून पडलं. खरं तर लहानचं मोठं केलेलं झाडं असं पडणं वाईटच. पण या वाईटातून केसरी यांच्यासाठी एक चांगला मार्ग निघाला. त्यांनी स्वत: चंदनाच्या या झाडाचं लाकूड विकण्याऐवजी वनविभागाला फोन करुन याची माहिती दिली. त्यांनी सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवल्यानंतर पडलेल्या झाडाचं व्हॅल्यूएशनही म्हैसूरमधील सरकारी चंदन डेपोमध्ये करुन घेतलं.
या व्हॅल्यूएशनदरम्यान पडलेल्या चंदनाच्या झाडाचं वजन एक टन असल्याचं समोर आलं. भारतात चंदनाचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये समावेश होणाऱ्या 'कर्नाटक सोप्स अँड डिटर्जंट्स लिमिटेड'ने हे चंदन विकत घेतले. या सौद्यामध्ये केसरी यांना सुमारे 28 लाख रुपये मिळाले.
मात्र केसरी यांच्यासाठी हे झाड फार खास होतं. कारण 40 वर्षांहून अधिक काळ झाडाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या त्यांच्या निष्ठेची दखल कर्नाटक सरकारनेही घेतली होती. राज्य सरकारने केसरी यांचा 'चंदन शिरोमणी' पुरस्कार देऊन गौरवलं होतं.