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याला म्हणतात खरा नशीबवान... पावसामुळे झाड पडलं अन् त्याला मिळाले 28 लाख रुपये; कारण...

पावसाळ्यामध्ये झाड पडणं हे साधारपणे त्रासदायक मानलं जातं. मात्र एक व्यक्ती झाड पडल्याने चक्क लखपती झाली आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घेऊयात

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 11, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:32 PM IST
याला म्हणतात खरा नशीबवान... पावसामुळे झाड पडलं अन् त्याला मिळाले 28 लाख रुपये; कारण...
Image Credit: सगळीकडे सध्या या व्यक्तीचीच चर्चा आहे (पाठीमागील फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य रॉयटर्सवरुन आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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याला म्हणतात खरा नशीबवान... पावसामुळे झाड पडलं अन् त्याला मिळाले 28 लाख रुपये; कारण...
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