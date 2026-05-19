/मान्सूनची भविष्यवाणी खरी ठरणार की...? कोण ठरू शकतं मोसमी वाऱ्यांचा शत्रू, निसर्गातील सर्वात मोठं घमासान!

Monsoon News : मोसमी वारे अंदमानात पोहोचले असून, सध्या संपूर्ण अंदमान या वाऱ्यांनी व्यापला आहे. आता या मान्सूनच्या पुढचा प्रवास कसा असेल यावरच संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे. पण, त्यातच कोण आणू शकतं मान्सूनच्या प्रवासात अडचणी?
Monsoon Latest News : अतिशय तीव्र सूर्यकिरणं, तप्त उन्हाळा आणि आग ओकणारं आभाळ या शब्दांनीच घाम फुटतो. यंदाच्या वर्षी भारतात उष्णता इतकी वाढली की, अनेक नागरिक उष्माघातानं प्रभावित झाले, काहींनी तर प्राण गमावले. या परिस्थितीला एकड तोडगा, तो म्हणजे पाऊस. मान्सूनच्या रुपात मोसमी पाऊस कधी एकदा दक्षिण भारताची वेस ओलांडून तळकोकणमार्गे महाराष्ट्र व्यापतो? हाच कुतूहलपूर्ण प्रश्न सर्वांच्या मनात घर करत आहे. मात्र, हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार मान्सूनचा हा प्रवास फारसा सोपा नाही. कारण, मान्सूनचा सामना आहे एका अशा अजातशत्रूशी, ज्याचा प्रभाव वाढल्यास त्याच्यापुढं मान्सून माघार पत्करण्याचीही भीती आहे. निसर्गाचं हे घमासान कोणतं रुप घेणार लक्षात येतंय का?
गेल्या 70 वर्षांचा म्हणजेच 7 दशकांचा आढावा घेतला असता मान्सूनच्या या शत्रूचा अंदाज येतो. हा शत्रू म्हणजे एल निनो. 7 दशकांमध्ये 17 मुख्य एल निनो घटनांपैकी कमीत कमी 5 घटनांमध्ये भारतात सामान्यहून अधिक पर्जन्यमान पाहायला मिळालं. भारतात दक्षिण पश्चिम मान्सून हा देशातील अर्थव्यवस्थेसह कृषी क्षेत्राचासुद्धा भक्कम आधार आहे. मात्र, या मान्सूनच्या वाटेतील अडथळा आहे एल निनो. दरवर्षी पॅसिफिक महासागरात एल निनोची स्थिती निर्माण होते आणि याच कारणामुळं हवामान तज्ज्ञांची चिंता वाढते. मान्सूनला कमकुवत करण्यासाठी एल निनोची स्थिती कारणीभूत ठरते. मात्र अनेकदा हे तर्क निसर्गापुढं नमतात.
एल निनो ही स्थिती पॅसिफिक महासागरातील 'ट्रॉपिकल रिजन'च्या तापमानवाढीमुळं निर्माण होणारी प्रक्रिया आहे. म्हणजेच पॅसिफिक समुद्राच्या मध्य आणि पूर्वेकडील पाण्याचं तापमान असामान्य प्रमाणात वाढतं. भारतावर या प्रणालीचा होणारा परिणाम म्हमजे मान्सूनची माघार किंवा तो कमकुवत पडणं, ज्यामुळं पावसाचं प्रमाणही कमी होतं.
गतकाळातील आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास 1951 ते 2022 पर्यंत एल निनो असणाऱ्या वर्षांमध्ये सरासरी 60 टक्के पाऊस कमी झाला. 1871 ते आतापर्यंत जेव्हाजेव्हा दुष्काळाची स्थिती उद्भवली तेव्हातेव्हा एल निनो सक्रिय होता. मात्र, भारतात एल निनो सक्रिय असणाऱ्या वर्षातही मान्सूनचं प्रमाण सामान्य किंवा त्याहून तुलनेनं जास्तच असल्याचं पाहायला मिळालं. 1997-98 मध्ये 20 व्या शतकातील सर्वात गंभीर एल निनो सक्रिय होता ज्याचे परिणाम वैश्विक स्तरावर दिसून आले. दुष्काळ, पूर, विक्रमी उकाडा असंच चित्र एकंदर पाहायला मिळालं. भारतातही या वर्षांमध्ये दुष्काळाचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र इथं सरासरीहून अधिक पाऊस बरसला आणि गंभीर दुष्काळ पडला नाही. हेच एल निनो फसण्याचं एक महत्त्वाचं उदाहरण ठरलं. यामागचं मुख्य कारण होतं Positive Indian Ocean Dipole - IOD. म्हणजेच जेव्हा हिंदी महासागराचा पश्चिमेकडील भाग आणि पूर्वेकडील भाग थंड असतो तेव्हा त्यामुळं अल निनो यापुढं कमकुवत ठरतो. 1997 मध्ये याच कारणास्तव मोसमी वाऱ्यांना आणखी बळ मिळालं आणि संकट टळलं.
1983 मध्ये एल निनो असूनही भारतात पाऊस सरासरीहून 12 टक्के जास्त झाला तर, 1994 मध्येही ही स्थिती असताना चांगला पाऊस पडला. 2006 मध्ये एल निनो सक्रिय होता मात्र तो कमकुवत असल्यानं मान्सूनची सामान्य हजेरी पाहायला मिळाली. 2009 मध्ये एल निनो कमकुवत असतानाची भारतात दुष्काळस्थिती होती. जेव्हा फक्त 78 टक्के पावसाची नोंद झाली होती.
वॉकर सर्कुलेशन का शिफ्ट: एल निनोमुळं सामान्यत: वॉकर सर्कुलेशनमध्ये बदल होतात. ज्यामध्ये पूर्वेला उठणारे वारे आणि पश्चिमेला मैदानाकडे जाणाऱ्या वाऱ्यांमुळं हवेचा दाब वाढतो आणि ढगांची निर्मिती होत नाही. पण हीच दिशा विपरित असल्यास भारतावर कमी परिणाम होतो.
सेंट्रल पॅसिक vs इस्टर्न पॅसिफिक: जेव्हा El Nino Modoki म्हणजेच पॅसिफिक समुद्राच्या मध्यावर सर्वाधिक तापमान असतं, तेव्हा भारतात दुष्काळास पूरक स्थिती असते. मात्र, उष्णता पॅसिफिक महासागराच्या पूर्वेकडे केंद्रित असल्यास तुलनेनं एल निनोचा प्रभाव कमी असतो.
एल निनोबाबत कुमार एट अल यांनी 2006 च्या निरीक्षणात काही महत्त्वाच्या गोष्टी नमूद केल्या होत्या. 132 वर्षांच्या आकडेवारीतून हे सिद्ध होतंय की गंभीर दुष्काळ एल निनोशी संबंधित असून, सर्वच एल निनो दुष्काळ आणत नाहीत. एक निनो भारतासाठी कायमच खलनायकी ठरला नसला तरीही मान्सूनशी असणारं त्याचं वैर नवं नाही. कारण एल निनो आणि मान्सून यांच्या प्रभावांमध्ये SST पॅटर्नसह IOD आणि क्षेत्रीय तापमानवाढ या घटकांचाही समावेश आहे.