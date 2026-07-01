/ढगफुटीमुळं हाहाकार...! डोंगरावरून जे होतं, ते सर्व अतिप्रचंड वेगानं वाहत आलं; थरारक व्हिडीओ समोर

श्रीनगर | देशभरात मान्सून अद्यापही पूर्णपणे स्थिरावला नसला तरीही त्यानं तालरंग मात्र दाखवण्यास सुरुवात केली आहे हे खरं. उत्तर भारतामध्येसुद्धा तापमानात प्रचंड प्रमाणात चढ- उतार होताना दिसत आहेत. त्यातच पर्यटकांची गर्दी असणाऱ्या जम्मू काश्मीरमध्ये वातावरण बिघडल्यानं निसर्गाच्या रौद्र रुपाचा मारा सोसावा लागला आहे.
जम्मू काश्मीरच्य डोडा जिल्ह्यातील भलेसा स्थित कलालगीसर भागामध्ये बुधवारी ढगफुटी झाल्यानं हाहाकार माजला. दोनदा इथं झालेल्या ढगफुटीमुळं डोंगरांवर जे काही होतं नव्हते ते तिखलासमवेत प्रचंड वेगानं खालच्या दिशेला वाहत आलं. ज्यामुळं या भागातील वाहतूक विस्कळीत झाली.
प्रचंड पावसामुळं येथील नागरी जीवनावरही परिणाम झाला असून या घटनेची माहिती मिळताच तातडीनं प्रशासनानं तिथं धाव घेत बचावकार्. सुरू केलं. अद्यापही इथं नेमकं किती नुकसान झालं याचा अधिकृत आकडा समोर येऊ शकला नसून, यंत्रणा सध्या इथं बचावकार्याला वेग देताना दिसत आहेत.
जम्मू काश्मीरच्या डोडा इथं ढगफुटी झाल्यानं त्याचे परिणाम नजीकच्या क्षेत्रांवरही ढाले आहेत. अचानकच या भागात शेतात उभी असणारी पिकं पाण्याच्या लोंढ्यामुळं आडवी ढाली आहे. फळबागांचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. ढगफुटी झाल्यानंतर काही क्षणांतच पाण्याचा लोंढा नागरी वस्तीच्या दिशेन आणि शेतांमध्ये शिरला आणि काही कळायच्या आतच सर्व जलमय झालं. ज्यामुळं इथं झालेला नुकसानाचा आकडा मोठा असू शकतो ही बाब नाकारता येत नाही.
या संपूर्ण परिस्थितीवर प्रशासन लक्ष ठेवून आहे अशी माहिती का अधिकाऱ्यांनी देत सातत्यानं होणाऱ्या पावसामुळं इथं भूस्खलनाचाही धोका वाढल्याची चिंता व्यक्त केली. या पूरस्थितीमुळं सध्या येथील भलेसा क्षेत्रातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. तर, काही ठिकाणचा वीजपुरवठासुद्दा खंडित झाला आहे. प्रशासनानं इथं येणाऱ्या सर्वच वाहनधारक आणि पर्यटकांना परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही, तोवर या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये जाऊ नये असा इशारा दिला आहे. त्यामुळं येत्या काळात देशाच्या उत्तरेकडे जायचा बेत असेल तर आधी तेथील हवामानाची स्थिती पाहा आणि त्यानंतरच प्रवासाचे बेत आखा असा सल्ला दिला जात आहे.
#WATCH | Jammu and Kashmir: Heavy rainfall caused widespread damage in Bhalessa, with a cloudburst reported in the Khaljugaser area, damaging crops, orchards, and property. Several roads were blocked, leaving the Bhatyas area cut off for hours. pic.twitter.com/UBQCzza4fN— ANI (@ANI) July 1, 2026
Doda, Jammu and Kashmir - Heavy rainfall lashed Doda district and several adjoining areas, triggering two cloudbursts in Kalalgisar village of the Bhalessa region. The intense downpour caused flash floods and debris flow, blocking several roads in the area and disrupting normal… pic.twitter.com/dZBpTCXrxf— NextMinute News (@nextminutenews7) July 1, 2026
दरम्यान, तिथं उत्तरेकडे ही स्थिती असतानाच पूर्वोत्तर आणि दक्षिण भारतातसुद्धा पावसानं हाहाकार माजवल्याचं चित्र आहे. अगदी मुंबईतसुद्धा काही तासांच्या पावसानं धुमाकूळ घातल्याचं चित्र असल्यानं हवामान धडकी भरवतंय असं म्हणणं गैर नाही.