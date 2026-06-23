/महाकाय डोंगरावर अंधार दाटला अन् कोसळल्या डोळे दीपवणाऱ्या विजा... पाहा भारताच्या स्कॉटलंडमधील थरार

कूर्ग | हिरव्यागार डोंगररांगा, गर्द झाडी आणि नजर जाईल तिथं परसलेलं दाट धुकं. दाटून आलेलं आभाळ... कधीही बरसतील असे ढग हे असं वातावरण भारतातील स्कॉटलंडमध्ये अनेकदा पाहायला मिळतं. त्यातही मान्सूनदरम्यान इथं पाहायला मिळणारं प्रत्येक दृष्य मन मोहणारं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. पण, प्रत्येक वेळी हा मान्सून किंवा पावसाची वातावरण मन मोहणारं असेलच असं नाही. कारण दक्षिण भारतातील एक सुरेख ठिकाण असणाऱ्या कूर्गमध्ये काही दिवसांपूर्वीच पावसाचं एक असं रौद्र रुप पाहायला मिळालं, जे पाहून भल्याभल्यांचा थरकाप उडाला.
मुंबईसह महाराष्ट्रात मान्सून सक्रिय झालेला असतानाच सोशल मीडियावर या पावसाचे काही व्हिडीओ व्हायरल झाले. त्यातच मुंबईपासून बरंच दूर असणाऱ्या तरीही पर्यटयकांच्या आवडीचं ठिकाण असणाऱ्या कूर्ग/ मदिकेरी येथील व्हिडीओनंही सर्वांचच लक्ष वेधलं.
X वर शेअर करण्यात आलेल्या मदिकेरीतील व्हिडीओमध्ये गर्द झाडी आणि डोंगरमाथ्यांवर विजा अक्षरश: कडाडत कोसळताना दिसत आहेत. यातून होणारा आवाज कानठळ्या बसवतोय. काळोख दाटलेल्या या भागामध्ये विजांच्या कडकडाटानं प्रचंड उजेड पडतोय आणि हा थरार इंटरनेटवर वारंवार पाहिला जातोय. हा व्हिडीओ जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातील घटनेदरम्यानचा असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, येत्या काळात पावसाच्या दिवसांमध्ये इथं अशा कैक घटना पाहायला मिळतील ही शक्यताही नाकारता येत नाही.
मदिकेरी किंवा कूर्गला भारताचं स्कॉटलंड म्हटलं जातं. इथं असणारी कॉफीची शेती, घनदाट वनराई, डोंगरमाथे आणि निसर्गरम्य वातावरण येणाऱ्या प्रत्येकाला भारावून सोडतात. काहीशा उंचीवर असणाऱ्या या क्षेत्रावरील हवामान हे प्रामुख्यानं दमट असून, त्याच कारणामुळ इथं पावसासाठी पूरक स्थिती असण्यासमवेत मान्सूनमध्ये इथं प्रचंड मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट पाहायला मिळतो. पश्चिम घाट क्षेत्रात मोडणाऱ्या या मदिकेरीमध्ये विजांचा कडकडाट नवा नसला तरीही इतक्या भयंकर पद्धतीनं वीज कोसळणं मात्र अनेकांसाठीच अनपेक्षित असल्यानं या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला.
If you have enjoyed fireworks, watch divine fireworks- this is how lightning strikes look!! A view from Madikeri, Kodagu District pic.twitter.com/H8VvnRwKUr— Brijesh Kalappa (@brijeshkalappa) June 2, 2026
कन्नूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Kannur International Airport) हे मदिकेरीपासून सर्वात जवळचं विमानतळ असून इथून टॅक्सी सेवा किंवा खासगी कार सेवेच्या मदतीनं मदिकेरी किंवा कूर्गला पोहोचता येतं. म्हैसूर आणि बंगळुरू विमानतळांवरूनही इथं पोहोचता येतं. मदिकेरीला स्वतंत्र विमानतळ नाही. म्हैसूर, सुब्रमण्य रोड ही इथून जवळील रेल्वे स्थानकं. तर, हासन आणि बंगळुरू स्थानकांपासूनही रस्ते मार्गानं मदिकेरी गाठता येतं.