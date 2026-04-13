2026 च्या नैऋत्य मान्सूनचा पहिला अंदाज जाहीर; भारतासाठी धोक्याची घंटा, नेमकं काय होणार?

IMD Monsoon 2026 Weather Forecast 2026 : हवामान विभागाने 2026 च्या नैऋत्य मान्सूनचा पहिला अंदाज जाहीर केला आहे. हा अंदाज भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरु शकतो. यंदा सरासरी पेक्षा कमी पाऊस पडणार आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार असून देशात मोठं जल संकट निर्माण होण्याची देखील भिती व्यक्त केली जात आहे.
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदाचे चित्र पावसासाठी फारसे उत्साहवर्धक नाही.
यावर्षी देशातील एकूण पाऊस सुमारे 92 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की मान्सून सामान्यपेक्षा कमकुवत असू शकतो. कृषी, ग्रामीण गरजा आणि महागाई पावसावर अवलंबून असणार आहे. 92 टक्के पावसाचा अर्थ असा नाही की देशभरात सर्वत्र पाऊस कमी पडेल. मात्र काही भागांमध्ये सामान्य किंवा त्याहून चांगला पाऊस पडू शकतो. तर इतर भागांमध्ये पाऊस कमी पडू शकतो.
यामुळे कृषी, जलाशयांची पातळी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याचा धोका वाढू शकतो. हा हवामान विभागाचा पहिला अंदाज आहे तर दुसरा अंदाज मे महिन्यात जाहीर केला जाणार आहे. यामुळे मान्सूनची दिशा, वेळ आणि प्रादेशिक पावसाचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईल. मे महिन्यातील अंदाजाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण, कमकुवत मान्सूनचा परिणाम कृषी, ग्रामीण उपभोग आणि अनेक क्षेत्रांतील मागणीवर होऊ शकतो.
Sub: Long Range Forecast for Southwest Monsoon Seasonal Rainfall 2026
(1) India Meteorological Department predicts below normal southwest monsoon seasonal (June to September) rainfall over the country as a whole during 2026.
(2) Quantitatively, the southwest monsoon seasonal… pic.twitter.com/c9dlF6bFAY
— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 13, 2026
अल निनोचा परिणाम मान्सूनवर होवू शकतो. हवामान विभागाच्या मते, मान्सून दरम्यान अल निनो तयार होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पाऊस कमी होऊ शकतो. या आयएमडी दस्तऐवजात 'दुष्काळ' जाहीर केलेल्या क्षेत्रांची यादी दिलेली नाही, परंतु ज्या क्षेत्रांमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस किंवा दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची अधिक शक्यता आहे. उत्तर भारताचे अनेक भाग जसे की गंगा खोऱ्यातील मैदानी प्रदेश आणि लगतचा परिसर. मध्य भारतातील अनेक राज्ये तसेच जिल्ह्यांमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा संकेत आहेत. पश्चिम भारताच्या काही भागात अंतर्गत प्रदेशांमध्ये कमी पावसाचा संकेत. वायव्य भारताच्या काही भागांमध्ये संमिश्र पावसाचा अंदाज आहे.