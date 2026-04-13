2026 च्या नैऋत्य मान्सूनचा पहिला अंदाज जाहीर; भारतासाठी धोक्याची घंटा, नेमकं काय होणार?

हामान खात्याने  2026 च्या नैऋत्य मान्सूनचा पहिला अंदाज जाहीर केला आहे. भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.  नेमकं काय होणार जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 13, 2026, 06:03 PM IST
IMD Monsoon 2026 Weather Forecast 2026 : हवामान विभागाने 2026 च्या नैऋत्य मान्सूनचा पहिला अंदाज जाहीर केला आहे. हा अंदाज भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरु शकतो.  यंदा सरासरी पेक्षा कमी  पाऊस पडणार आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार असून देशात मोठं जल संकट निर्माण होण्याची देखील भिती व्यक्त केली जात आहे. 
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार  यंदाचे चित्र पावसासाठी फारसे उत्साहवर्धक नाही. 

यावर्षी देशातील एकूण पाऊस सुमारे 92 टक्के राहण्याची शक्यता आहे.  याचा अर्थ असा की मान्सून सामान्यपेक्षा कमकुवत असू शकतो.  कृषी, ग्रामीण गरजा आणि महागाई पावसावर अवलंबून असणार आहे. 92 टक्के पावसाचा अर्थ असा नाही की देशभरात सर्वत्र पाऊस कमी पडेल. मात्र काही भागांमध्ये सामान्य किंवा त्याहून चांगला पाऊस पडू शकतो.  तर इतर भागांमध्ये पाऊस कमी पडू शकतो.

यामुळे कृषी, जलाशयांची पातळी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याचा धोका वाढू शकतो.  हा हवामान विभागाचा पहिला अंदाज आहे तर दुसरा अंदाज मे महिन्यात जाहीर केला जाणार आहे.  यामुळे मान्सूनची दिशा, वेळ आणि प्रादेशिक पावसाचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईल.   मे महिन्यातील  अंदाजाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण, कमकुवत मान्सूनचा परिणाम कृषी, ग्रामीण उपभोग आणि अनेक क्षेत्रांतील मागणीवर होऊ शकतो.

अल निनोचा परिणाम

 अल निनोचा परिणाम मान्सूनवर होवू शकतो.  हवामान विभागाच्या मते, मान्सून दरम्यान अल निनो तयार होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पाऊस कमी होऊ शकतो. या आयएमडी दस्तऐवजात 'दुष्काळ' जाहीर केलेल्या क्षेत्रांची यादी दिलेली नाही, परंतु ज्या क्षेत्रांमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस किंवा दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची अधिक शक्यता आहे. उत्तर भारताचे अनेक भाग जसे की गंगा खोऱ्यातील मैदानी प्रदेश आणि लगतचा परिसर.  मध्य भारतातील अनेक राज्ये तसेच जिल्ह्यांमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा संकेत आहेत. पश्चिम भारताच्या काही भागात अंतर्गत प्रदेशांमध्ये कमी पावसाचा संकेत. वायव्य भारताच्या काही भागांमध्ये संमिश्र पावसाचा अंदाज आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

