'मध्यरात्रीच्या व्हिडिओमधून...', मोदींच्या 11.51 PM च्या Video ला राहुल गांधींचा 1.01 AM ला रिप्लाय; 3 मागण्यांची चर्चा

विद्यार्थी आंदोलनावरुन सरकार आणि विरोधीपक्ष आमने-सामने आल्याचं चित्र मागील काही दिवसांपासून पाहायला मिळत आहे. जंतर-मंतरवर सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी रात्री 11 वाजून 52 मिनिटांनी केलेल्या पोस्टमध्ये शुक्रवारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पेपरफुटीसंदर्भात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यासंदर्भातील कायद्यावर चर्चा करुन सोमवारी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक मांडून चर्चा करुन लवकरात लवकर ते पारीत करण्याचा प्रयत्न करु असं आश्वासन विद्यार्थी आणि पालकांना दिलं आहे. मात्र मोदींच्या या व्हिडीओ पोस्टवर विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी रात्री 1 वाजून 1 मिनिटांनी रिप्लाय देत तीन अटी समोर ठेवल्यात. नेमकं राहुल काय म्हणालेत ते पाहूयात...
पंतप्रधान मोदींनी "उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पेपरफुटीविरोधात अधिक कठोर कारवाईचा निर्णय!" अशा मथळ्यासहीत रात्री 11.52 वाजता व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. "मित्रांनो, मी जाणतो की पेपरफुटी हा काही सामान्य विषय नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी हे फार त्रासदायक आहे. त्यामुळेच पेपरफुटीपासून मागील दीड महिन्यांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे," असं पंतप्रधानांनी व्हिडीओच्या सुरुवातीलाच सांगितलं आहे. "आमचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू होता की, विद्यार्थ्यांचं एक वर्ष वाया जाऊ नये. तात्काळ परीक्षा घेणं आवश्यक होतं. सरकारने पूर्ण ताकदीने 22 लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याची सोय केली," असं मोदींनी व्हिडीओत म्हटलं आहे. "19 तारखेला निकालही आला. देशभरातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बातम्याही आल्या. मात्र आम्ही याने संतुष्ट होणाऱ्यांमधील नाही. त्यामुळेच मी आज फास्ट ट्रॅक कोर्टसाठी संबंधित विभागांना आदेश दिलेले. त्या विभागांनी मेहनत करुन मध्यरात्रीच्या आसपास मला मसुदाही दिला. फास्ट ट्रॅक कोर्टाबरोबच कठोर शिक्षेसंदर्भात उद्या (शुक्रवारी) मंत्रिमंडळात चर्चा करु. मंत्रिडळातील सदस्यांच्या सल्ल्यानुसार त्यावर विचार केला जाईल. सोमवारपासून संसदेच्या कामकाजाचा दुसरा आठवडा सुरु होत असताना तेव्हा लवकरात लवकर हे विधायक मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल," असं आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थी आणि पालकांना दिलं आहे.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
दरम्यान, मोदींच्या या पोस्टला बरोबर एक तास 9 मिनिटांनंतर राहुल गांधींनी रिप्लाय केलाय. मोदींची पोस्ट कोट करुन शेअर करताना राहुल गांधींनी, "मिस्टर मोदी, आपले विद्यार्थी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. मध्यरात्रीच्या त्या अत्यंत निराशाजनक व्हिडिओद्वारे त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान करू नका," असं म्हटलं असून पुढे त्यांनी तीन मागण्या लिहिल्या आहेत. यापैकी पहिल्या मागणीत, "प्रधान यांना पदावरून हटवा," असं राहुल म्हणाले आहेत. दुसऱ्या मागणीमध्ये राहुल यांनी, "ज्यांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली, त्यांना शिक्षा करा," असं म्हटलं असून तिसरी मागणी, "माफी मागा" अशी आहे.
Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan’s resignation.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
Don’t insult their intelligence with this pathetic midnight video.
1. Sack Pradhan.
2. Punish those who beat students.
3. Apologise https://t.co/7SLB6pQqZx
दरम्यान, या साऱ्या घडामोडींमध्ये देशातील विद्यार्थ्यांचं लक्ष आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे लागलेलं आहे. या बैठकीमध्ये नक्की काय होतं हे आज संध्याकाळपर्यंत समोर येईल असं सांगितलं जात आहे.