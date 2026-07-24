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'मध्यरात्रीच्या व्हिडिओमधून...', मोदींच्या 11.51 PM च्या Video ला राहुल गांधींचा 1.01 AM ला रिप्लाय; 3 मागण्यांची चर्चा

पंतप्रधान मोदींनी रात्री 11.52 वाजता शेअर केलेल्या व्हिडीओला राहुल गांधींनी रात्री 1 वाजून 01 मिनिटांनी रिप्लाय देताना तीन अटींचा उल्लेख केला आहे. राहुल काय म्हणालेत पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 24, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:16 AM IST
'मध्यरात्रीच्या व्हिडिओमधून...', मोदींच्या 11.51 PM च्या Video ला राहुल गांधींचा 1.01 AM ला रिप्लाय; 3 मागण्यांची चर्चा
Image Credit: राहुल गांधींनी मोदींना केला रिप्लाय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'मध्यरात्रीच्या व्हिडिओमधून...', मोदींच्या 11.51 PM च्या Video ला राहुल गांधींचा 1.01 AM ला रिप्लाय; 3 मागण्यांची चर्चा
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