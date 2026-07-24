'सोमवारपासून...', रात्री 11.52 ला मोदींचा Video संदेश; थेट कॅमेरासमोर येत विद्यार्थी अन् पालकांना म्हणाले, 'मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत...'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नीट पेपरफुटीसंदर्भातील आंदोलनावर पहिल्यांदाच कॅमेरासमोर येऊन भाष्य केलं आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन रात्री 11.52 वाजता पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये आज म्हणजेच शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पेपरफुटीसंदर्भातील चर्चा केली जाईल आणि नव्या विधेयकाचा मसुदा निश्चित केला जाईल असं सांगितलं आहे. मोदींनी सेल्फी काढतात त्याप्रमाणे स्वत: हा व्हिडीओ शूट केल्याचं दिसत आहे. मोदींनी पेपरफुटी हा साधासुधा विषय नसून त्याचं गांभीर्य सरकारला असल्यानेच मागील काही काळामध्ये केलेल्या कारवाईचाही उल्लेख आवर्जून केला आहे.
"उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पेपरफुटीविरोधात अधिक कठोर कारवाईचा निर्णय!" अशा मथळ्यासहीत पंतप्रधान मोदींनी हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. "मित्रांनो, मी जाणतो की पेपरफुटी हा काही सामान्य विषय नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी हे फार त्रासदायक आहे. त्यामुळेच पेपरफुटीपासून मागील दीड महिन्यांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे," असं पंतप्रधानांनी व्हिडीओच्या सुरुवातीलाच सांगितलं आहे. पुढे बोलताना पेपरफुटीनंतर सरकारने वेगाने निर्णय घेत विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार नाही याची काळजी सरकारने घेतल्याचंही मोदींनी नमूद केलं. "आमचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू होता की, विद्यार्थ्यांचं एक वर्ष वाया जाऊ नये. तात्काळ परीक्षा घेणं आवश्यक होतं. सरकारने पूर्ण ताकदीने 22 लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याची सोय केली," असं मोदींनी व्हिडीओत म्हटलं आहे.
नीटच्या फेरपरीक्षेच्या निकालाचाही उल्लेख मोदींनी व्हिडीओमध्ये केला आहे. "19 तारखेला निकालही आला. देशभरातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बातम्याही आल्या. मात्र आम्ही याने संतुष्ट होणाऱ्यांमधील नाही. त्यामुळेच मी आज फास्ट ट्रॅक कोर्टसाठी संबंधित विभागांना आदेश दिलेले. त्या विभागांनी मेहनत करुन मध्यरात्रीच्या आसपास मला मसुदाही दिला. फास्ट ट्रॅक कोर्टाबरोबच कठोर शिक्षेसंदर्भात उद्या (शुक्रवारी) मंत्रिमंडळात चर्चा करु. मंत्रिडळातील सदस्यांच्या सल्ल्यानुसार त्यावर विचार केला जाईल. सोमवारपासून संसदेच्या कामकाजाचा दुसरा आठवडा सुरु होत असताना तेव्हा लवकरात लवकर हे विधायक मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल," असं आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थी आणि पालकांना दिलं आहे.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
मोदींनी गुरुवारी सकाळी 9 वाजून 7 मिनिटांनी केलेल्या पोस्टमध्ये, "देशातील तरुणांचे कल्याण आणि त्यांचे भविष्य हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे," असं म्हणत एक पोस्ट केली आहे. "आम्ही निर्णय घेतला आहे की, सर्व पेपरफुटी प्रकरणांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील, जेणेकरून गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा होईल. आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित विभागांना सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत," असं मोदींनी सांगितलं. पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदींनी, "विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारकडून घेण्यात येत असलेल्या निर्णयांच्या मालिकेतील हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे," असंही अधोरेखित केले आहे. "जो कोणी तरुणांच्या भविष्याशी खेळेल, त्याला सोडले जाणार नाही," असा शब्दही पंतप्रधानांनी दिला आहे.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
दरम्यान, मोदींनी रात्री पोस्ट केलेल्या व्हिडीओनंतर 26 दिवसांपासून उपोषण करत असलेल्या सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडलं आहे.