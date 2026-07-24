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'सोमवारपासून...', रात्री 11.52 ला मोदींचा Video संदेश; थेट कॅमेरासमोर येत विद्यार्थी अन् पालकांना म्हणाले, 'मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत...'

सोमवारी जंतरमंतरवर सुरु असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाल्यानंतर नीट पेपरफुटीचा प्रश्न चांगलाच चर्चेत असतानाच पंतप्रधान मोदींनी रात्री 11 वाजून 52 मिनिटांनी एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 24, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:53 AM IST
'सोमवारपासून...', रात्री 11.52 ला मोदींचा Video संदेश; थेट कॅमेरासमोर येत विद्यार्थी अन् पालकांना म्हणाले, 'मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत...'
Image Credit: मोदींनी पोस्ट केला व्हिडीओ

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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