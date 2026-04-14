भारताच्या राजकारणातील सर्वात हायव्होल्टेज लढत! 15 वर्ष सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींची अग्नीपरीक्षा

West Bengal election: भारताच्या राजकारणातील सर्वात हायव्होल्टेज लढत पश्चिम बंगालमध्ये होत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ पक्षांमधील लढत नाही, तर काही प्रभावी नेत्यांभोवती फिरणारी निर्णायक राजकीय चुरस पाहायला मिळणार आहे.
२०२६ ची पश्चिम बंगाल निवडणूक ही केवळ TMC विरुद्ध BJP अशी सरळ लढत नसून, ती नेतृत्व, व्यक्तिमत्व आणि स्थानिक प्रभावाच्या संघर्षाची निवडणूक ठरत आहे. ममता बॅनरजी यांच्या नेतृत्वाला सुवेंदू अधिकारी यांचे थेट आव्हान आहे, तर अभिषेक बॅनरजी यांसारखे नेते भविष्यातील सत्ता समीकरण ठरवणार आहेत.
या प्रमुख चेहऱ्यांची कामगिरीच अखेर बंगालच्या सत्तेचा निर्णय करणार आहे.
१) ममता बॅनर्जा - भवानीपूर
ममता बॅनर्जी या पश्चिम बंगालच्या सर्वात प्रभावी आणि दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या नेत्या आहेत. २०११ मध्ये त्यांनी डाव्या आघाडीचा ३४ वर्षांचा गड कोसळवून सत्ता मिळवली आणि त्यानंतर सलग दोन वेळा विजय मिळवत आपली पकड मजबूत ठेवली.
• भूमिका: मुख्यमंत्री, तृणमूल काँग्रेस (TMC) प्रमुख
• मतदारसंघ: भवानीपूर (कोलकाता)
• महत्त्व: भवानीपूर हा केवळ मतदारसंघ नसून ममता यांच्या वैयक्तिक करिष्म्याचा कस लावणारा जनमत चाचणीचा केंद्रबिंदू आहे. १५ वर्षांच्या सत्तेनंतरही त्यांची लोकप्रियता टिकली आहे का, हे येथे स्पष्ट होईल.
२) सुवेंदू अधिकारी - नंदीग्राम
सुवेंदू अधिकारी हे भाजपचे बंगालमधील सर्वात आक्रमक आणि प्रभावी नेते मानले जातात. २०२१ मध्ये त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना नंदीग्राममध्ये पराभूत करून मोठा राजकीय धक्का दिला होता.
• भूमिका: विरोधी पक्षनेते, भाजप
• मतदारसंघ: नंदीग्राम
• महत्त्व: नंदीग्राम हा भावनिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मतदारसंघ आहे. येथे विजय म्हणजे भाजपची ताकद कायम असल्याचा मोठा
३) अभिषेक बॅनरजी — डायमंड हार्बर (प्रचार प्रमुख)
अभिषेक बॅनर्जी हे थेट निवडणूक लढवत नसले तरी तृणमूल काँग्रेसचे मुख्य रणनीतीकार म्हणून त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
• भूमिका: TMC राष्ट्रीय सरचिटणीस, लोकसभा खासदार
• मतदारसंघ: डायमंड हार्बर
• महत्त्व: पक्षाच्या भविष्यातील नेतृत्वाच्या चर्चेत त्यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. त्यांच्या प्रचार रणनीतीवर TMC च्या कामगिरीचे भविष्य अवलंबून असेल.
४) समिक भत्ताचाऱ्या - संघटनात्मक चेहरा
समीक भट्टाचार्य हे भाजपचे राज्याध्यक्ष असून संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा उभारण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.
• भूमिका: पश्चिम बंगाल भाजप अध्यक्ष
• महत्त्व: उत्तर बंगाल आणि सीमावर्ती भागात भाजपची वाढ झाली तर त्याचे श्रेय मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या संघटन कौशल्याला जाईल.
५) नवसाद सिद्दीकी - भांगर
नौशाद सिद्दीकी हे इंडियन सेक्युलर फ्रंटचे प्रमुख चेहरा असून अल्पसंख्याक बहुल भागात प्रभावी आव्हान निर्माण करत आहेत.
• भूमिका: ISF नेता
• मतदारसंघ: भांगर
• महत्त्व: बंगालच्या द्विध्रुवीय राजकारणात तिसऱ्या पर्यायाची जागा निर्माण करण्याची क्षमता त्यांच्या लढतीत दिसते.
६) शशी पंजा - TMC ची महिला नेतृत्वाची ओळख
शशि पांजा या तृणमूल काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या आणि कॅबिनेट मंत्री आहेत.
• भूमिका: मंत्री, TMC
• महत्त्व: महिला सक्षमीकरण आणि शहरी प्रशासन या मुद्द्यांवर TMC चा चेहरा म्हणून त्या पुढे येत आहेत.
७) काजल शेख - बिरभूमचा प्रभावी नेता
काजल शेख हे बिरभूम जिल्ह्यातील तृणमूल काँग्रेसचे प्रभावी नेते मानले जातात.
• भूमिका: जिल्हा पातळीवरील वरिष्ठ TMC नेता
• महत्त्व: ग्रामीण भागातील संघटन टिकवण्याची TMC ची क्षमता त्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून आहे.
८) हुमायू कबीर - मुस्लिम पट्ट्यातील आव्हान
हुमायुन कबीर हे आम जनता उन्नयन पक्षाचे प्रमुख असून त्यांनी असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासोबत आघाडी केली आहे.
• भूमिका: AJUP नेता
• प्रभाव क्षेत्र: मुर्शिदाबाद, मालदा
• महत्त्व: अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये प्रभाव निर्माण करून निवडणुकीचे समीकरण बदलण्याची क्षमता.
९) शंकर घोष - उत्तर बंगालचा चेहरा
शंकर घोष हे सिलीगुडीचे भाजप आमदार असून उत्तर बंगालमध्ये पक्षाचा महत्त्वाचा चेहरा आहेत.
• भूमिका: आमदार, माजी मुख्य शिस्तपाल (Chief Whip)
• पार्श्वभूमी: माजी CPI(M) नेता
• महत्त्व: उत्तर बंगालमध्ये भाजपची पकड मजबूत करण्यासाठी त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.