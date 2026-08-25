Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /मान्सूनबाबात सर्वात शॉकिंग अपडेट! ISRO च्या सॅटेलाईट इमेजमध्ये ढगांची स्थिती पाहून हवामान तज्ञ हादरले

मान्सूनबाबात सर्वात शॉकिंग अपडेट! ISRO च्या सॅटेलाईट इमेजमध्ये ढगांची स्थिती पाहून हवामान तज्ञ हादरले

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (26 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान ): 23 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. दरम्यान, ISRO च्या सॅटेलाईट इमेजमध्ये ढगांची रचना पाहून हवामन तज्ञांनी मान्सून स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 25, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:56 PM IST
मान्सूनबाबात सर्वात शॉकिंग अपडेट! ISRO च्या सॅटेलाईट इमेजमध्ये ढगांची स्थिती पाहून हवामान तज्ञ हादरले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
रोहित पवारांच्या पीएच्या मुलीचा मृत्यू प्रकरणात सर्वात धक्कादायक सत्य समोर, त्या 3 मिनिटांत नेमकं काय घडलं?
2
3
4
5