/मान्सूनबाबात सर्वात शॉकिंग अपडेट! ISRO च्या सॅटेलाईट इमेजमध्ये ढगांची स्थिती पाहून हवामान तज्ञ हादरले

26 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : अल निनो सक्रिय होत असल्याने हवामानत लक्षणीय बदल होत आहेत. अशातच मान्सूनबाबात सर्वात शॉकिंग अपडेट समोर आली आहे. भारतीय हवामान विभाग (IMD) आणि इस्रोच्या INSAT-3DS उपग्रहाने टिपलेल्या छायाचित्रांमध्ये ढगांची स्थिती पाहून हवामान तज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. येत्या काही दिवसात भारतातील विविध राज्यात मान्सूनची स्थिती कशी असले याचा अंदाज या सॅटेलाईट इमेजच्या माध्यमातून वर्तवण्यात आला आहे.
थर्मल इन्फ्रारेड प्रतिमेमध्ये देशाच्या बहुतांश भागावर एक प्रचंड मान्सून ढगांची रचना दिसून आली आहे. या छायाचित्रांमध्ये मध्य भारत, गंगा खोऱ्यातील मैदानी प्रदेश आणि पूर्वेकडील राज्यांवर दाट, चमकदार ढगांचे आवरण पसरलेले दिसत आहे. ढगांचा हा मोठा पट्टा अभिसरणाशी संबंधित आहे. म्हणजेच हवा वेगाने वर जाऊ शकते आणि त्यामुळे मुसळधार पाऊस आणि वादळे निर्माण होऊ शकतात. मान्सून अजूनही सक्रिय असल्याचे यावरुन दिसत आहे. मात्र, मान्सून सक्रिय असला तरी त्याची तीव्रता आणि विस्तार पूर्वीइतका शक्तिशाली नसल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांनुसार, मध्य भारतातून उगम पावलेला आणि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तसेच ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पसरलेला ढगांचा एक दाट पट्टा दिसत आहे. मध्य प्रदेश आणि आसपासच्या परिसरातही ढगाळ वातावरण स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, कमी दाबाचे पट्टे आणि मान्सूनच्या प्रवाहांच्या परस्पर क्रियेमुळे ही रचना तयार झाली आहे.
सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत पूर्व भारतात मध्यम ते जोरदार पावसाच्या अनेक सरी अपेक्षित आहेत. या काळात जिथे कमी दाबाची प्रणाली सक्रिय असेल, तिथे स्थानिक पातळीवर मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. अनेक राज्यांमध्ये पूर स्थिती निर्माण होऊ शकतो.
मान्सून आता देशभरात एकसारखा सक्रिय राहिलेला नाही. पूर्व भागात पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे, तर वायव्य, पश्चिम आणि दक्षिण भारताचा मोठा भाग तुलनेने कोरडा राहू शकतो. ही तफावत हवामान बदल आणि मोसमी वाऱ्यांच्या बदलत्या दिशांचा परिणाम असू शकते. पूर्वेकडील नद्यांची पातळी वाढण्याची शक्यता असताना, पश्चिम आणि दक्षिणेकडील शेतकऱ्यांना दुष्काळाची चिंता सतावू शकते. हवामान मॉडेलनुसार, हा कल पुढील काही दिवस कायम राहू शकतो, ज्यामुळे कृषी, जल व्यवस्थापन आणि शहरी जीवनावर वेगवेगळे प्रादेशिक परिणाम होतील.
दरम्यान, 26 ऑगस्ट 2026 रोजी 23 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. दिल्ली, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पूर्व राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, मेघालय, दक्षिण, अंतर्गत आणि किनारपट्टीवरील कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पुदुचेरी या राज्यांसाठी हा अलर्ट आहे.