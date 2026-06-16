/भारताच्या राजकारणातील सर्वात चमत्कारिक निर्णय! एकही खासदार नसलेल्या पक्षाला निवडणुक न लढता 20 खासदार मिळाले; NDA मधील दुसरा मोठा पक्ष बनला

TMC merge In NCPI : पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारसाठी मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील 20 बंडखोर खासदारांनी NCPIमध्ये विलीन होऊन NDAला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतल्याने लोकसभेतील सत्ताधारी आघाडीचे संख्याबळ आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोरांचा गट त्रिपुरामधील NCPI पक्षात विलीन झालाय. कायदेशीर कोंडी टाळण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय.. तसंच या बंडखोरांनी एनडीएला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना विलिनीकरण आणि पाठिंब्याबाबतचं पत्रही दिलs. मात्र तृणमूलच्या बंडखोरांच्या प्रवेशामुळे एनसीपीआय या पक्षाविषयी देशभरात चर्चा सुरू झाली.
एकही खासदार नसलेल्या पक्षाचे आता लोकसभेत एकदम २० खासदार आहेत. त्यांनी एनडीएला पाठिंबाही दिलाय. त्यामुळे एक मान्यताच नसलेला पक्ष यापासून थेट लोकसभेत चौथ्या क्रमांकाचे खासदार असलेला प्रादेशिक पक्ष झालाय. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार या पक्षाकडे तूर्तास 1 लाख 13 हजारांचा निधी आहे. नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया पक्ष त्रिपुरात 20 जानेवारी 2023 ला स्थापना झाला. आयोगाकडे नोंदणी आहे. उत्तिया कुंडू हे पक्षाचे अध्यक्ष, शेली कुंडू पक्षाचे कोषाध्यक्ष आहेत. मुख्य कार्यालय पश्चिम बंगालमधील हावडा येथे आहे. ईशान्य भारतातील बंगाली भाषिकांचं प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी पक्ष स्थापना करण्यात आला. 2023च्या त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले.
विशेष म्हणजे फार माहित नसलेल्या या पक्षाच्या नेत्याची भाजपशी जवळीक लपून राहिलेली नाही. अध्यक्ष उत्तीया कुंडू यांचा पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यासोबतचा एक फोटो सोशल मीडियावर आहेत. तसंच पक्षाचे सचिव शंतनू डे यांनीही याआधी पंतप्रधान मोदींना समर्थन देत असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. यावरुनच आता राजकारणही तापल आहे.
NCPI पक्षात प्रवेश करुन तृणमूलच्या बंडखोरांनी अनेक गोष्टी साधल्या आहेत. दोन तृतीयांश खासदारांच्या गटाचं इतर पक्षात विलिनीकरण. विलिनीकरणामुळे पक्षांतर कायद्यापासून संरक्षण झाले आणि स्वतःची खासदारकी वाचवली. TMCवर दावा करण्यासाची रणनीती ठरवण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. पावसाळी अधिवेशनात बंडखोर तृणमूल, चिन्हावर दावा करु शकतात. महाराष्ट्रातील शिवसेना प्रकरणातून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली घटनात्मक चौकट आता बंगालच्या राजकारणात प्रत्यक्ष लागू होताना दिसत आहे. शिवसेना प्रकरणातील 2023 चा निकाल हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता देशातील पक्षफुटी आणि पक्षांतराच्या राजकारणासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे या घडामोडींवरून स्पष्ट होतं आहे.