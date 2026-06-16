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भारताच्या राजकारणातील सर्वात चमत्कारिक निर्णय! एकही खासदार नसलेल्या पक्षाला निवडणुक न लढता 20 खासदार मिळाले; NDA मधील दुसरा मोठा पक्ष बनला

ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोरांचा गट त्रिपुरामधील NCPI पक्षात विलीन झाला आहे. कायदेशीर कोंडी टाळण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे. तसंच या बंडखोरांनी एनडीएला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 16, 2026, 12:13 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:20 AM IST
भारताच्या राजकारणातील सर्वात चमत्कारिक निर्णय! एकही खासदार नसलेल्या पक्षाला निवडणुक न लढता 20 खासदार मिळाले; NDA मधील दुसरा मोठा पक्ष बनला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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भारताच्या राजकारणातील सर्वात चमत्कारिक निर्णय! TMCबंडखोरांचा गट NCPI पक्षात विलीन
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