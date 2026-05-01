Cruise Boat Tragedy: आई-मुलाने शेवटपर्यंत एकमेकांना मिठीतून सोडलं नाही; मृतदेह पाहून अधिकाऱ्यांचे डोळेही पाणावले

Cruise Boat Tragedy: प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, 24 लोकांना वाचवण्यात आलं आहे. यामधील 17 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, 9 जण अद्याप बेपत्ता आहेत. यामध्ये पाच मुलांचा समावेश आहे.   

शिवराज यादव | Updated: May 1, 2026, 05:21 PM IST
Cruise Boat Tragedy: मध्य प्रदेशातील नर्मदा नदीत क्रूझ बोट उलटून मोठी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये एक महिला आणि बाळाचाही समावेश आहे. त्यांचा मृतदेह जेव्हा हाती लागला तेव्हा पाहणारा प्रत्येकजण भावूक झाला होता. याचं कारण बोट बुडाल्यानंतर आपल्या बाळाला वाचवण्यासाठी त्या आईने आटोकाठ प्रयत्न केले होते. बचावकार्यादरम्यान मृतदेह प्रशासनाच्या हाती लागला तेव्हा महिलेने आपल्या बाळाला पोटाशी धरलेलं होतं. हा क्षण पाहिल्यानंतर प्रत्येकाचे डोळे पाणावले होते. 

महिला आणि बाळ हे पर्यटक कुटुंबाचा भाग होतं. हे सर्वजण दिल्लीवरुन आले होते. वडील आणि मुलगी या दुर्घटनेतून बचावले, मात्र आई आणि बाळ वाचू शकले नाही. 

महिला आणि बाळ एकाच लाइफ जॅकेटमध्ये होते. दुर्दैवाने दोघांचाही मृत्यू झाला. महिलेने शेवटच्या श्वासापर्यंत आपल्या 4 वर्षाच्या मुलाला सोडलं नव्हतं. फोटो पाहिल्यानंतर दिसत आहे की, दुर्घटनेनंतर महिलेने मुलाला वाचवण्यासाठी आपल्या लाइफ जॅकेटमध्ये घेतलं होतं. पण तरीही कोणी वाचू शकलं नाही. 

दुसऱ्या एका व्यक्तीने सांगितले की, जेव्हा हवामान अचानक बिघडलं आणि वादळ सुरू झालं  तेव्हा त्याची पत्नी, सासू आणि नातू अचानक दिसेनासे झाले. "बोटीचा तोल जात होता आणि काही वेळातच ती पाण्याने भरू लागली," असं त्याने सांगितलं. "आम्हाला कोणालाच काय होत आहे हे कळत नव्हतं. किंचाळ्या ऐकू येत होत्या. बोट बुडत होती आणि लोक मदतीसाठी ओरडत होते. मी सुद्धा बुडत होतो. माझादेखील मृत्यू होईल असं वाटत होतं," असं त्याने म्हटलं. 

सय्यद रियाझ हुसेन नावाच्या व्यक्तीने कशाप्रकारे आपण वाचलो हे सांगितलं. "मी पाण्याखाली असताना आणि जीव वाचवण्यासाठी धडपडत असताना, अशा ठिकाणी अडकलो होतो जिथे फक्त माझे डोके पाण्यावर दिसत होते. मला श्वास घेता येत होता, पण मी जवळपास दोन तास अडकून पडलो होतो. मला आजुबाजूला मृतदेह तरंगताना दिसत होते. सुदैवाने, बचाव पथकांनी मला पाहिले आणि माझा जीव वाचला," असं त्याने सांगितलं. 

दरम्यान प्रशासनाने आतापर्यंत 24 जणांचा जीव वाचवला आहे. वाचवण्यात आलेल्यांपैकी 17 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, पाच मुलांसह इतर नऊ जण अद्याप बेपत्ता आहेत. अद्याप बेपत्ता असलेल्यांमध्ये हुसेन यांच्या कुटुंबाचाही समावेश आहे. शोध आणि बचाव पथकं तैनात करण्यात आली असून, इतरांना वाचवण्यासाठी तातडीने काम करत आहेत.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

