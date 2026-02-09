अगं बाई सुपारी फुटली! मेट्रो स्थानकावरच आईने उरकला लेकाच्या सुपारीचा कार्यक्रम

Instant Roka Viral Clip: सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यामुळे लोकांना खूप आनंद झाला आहे आणि धक्काही बसला आहे. व्हिडिओमध्ये, एक महिला तिच्या मुलाला त्याच्या मैत्रिणीसोबत मेट्रो स्टेशनवर पकडते आणि रागावण्याऐवजी त्यांची साखरपुडा करते. मुलगा आणि मुलगी एका बाकावर बसलेले दिसतात आणि ती महिला त्यांच्यासमोर मिठाई आणि फळे ठेवते आणि हा विधी करते, जो सहसा घरी एक भव्य समारंभ असतो.
क्लिपमध्ये, आई कॅमेरामनला व्हिडिओ नीट काढण्यास सांगताना दिसते. ती तिच्या मुलाला आणि त्याच्या मैत्रिणीला मिठाई खाऊ घालते आणि त्यांना योग्यरित्या चित्रित करण्यास सांगते. मुलगा वारंवार नकार देतो, परंतु आई म्हणते की त्याचा अपमान झाला आहे आणि हे प्रकरण सर्वांना स्पष्ट केले पाहिजे. ती त्यांना आशीर्वाद म्हणते की, आनंदी राहा.
व्हिडिओमध्ये, ती महिला असे म्हणत असल्याचे ऐकू येते की तिला तिच्या मुलाला त्याच्या मैत्रिणीसोबत पाहून खूप लाज वाटली. कुटुंबाचा सन्मान धोक्यात आला आहे असे तिला वाटते, म्हणून तिने घटनास्थळीच नातेसंबंध स्वीकारुन त्याचा शेवट केला आहे. हा निर्णय राग आणि भावनिक प्रतिक्रिया दर्शवितो, ज्यामुळे व्हिडिओ आणखी चर्चेत आला आहे.
Mother caught her son with his girlfriend at a metro station.
She immediately arranged his engagement on spot
Intelligent Mom settled the issue in one go, ending the need for excuses or secret meetings. pic.twitter.com/xyk3lYdgqu
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) February 7, 2026
या व्हिडिओच्या ठिकाण आणि वेळेबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही. झी न्यूज या व्हिडिओच्या सत्यतेची पुष्टी करत नाही. अनेकांचा असा विश्वास आहे की हा व्हिडिओ एखाद्या स्क्रिप्टचा किंवा सोशल मीडिया कंटेंटचा भाग असू शकतो, कारण वास्तविक जीवनात असे वर्तन क्वचितच दिसून येते. म्हणूनच त्याच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. परंतु जेव्हा एखादा आपल्या पालकांशी असं वागतो तेव्हा ते आतून खूप दुखावले जातात. अशावेळी ते रागाच्या भरात कोणता निर्णय घेतात त्याचा काही नेम नाही.
सोशल मीडियावरील लोक या व्हिडिओमुळे थक्क झाले आहेत. काही युझर्सनी हा व्हिडीओ पूर्णपणे स्क्रिप्टेड असल्याचे म्हटले आहे. असं रंगवून दाखवल्यामुळे तो अजिबातच खरा वाटत नाही. काहींनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की कोणी मुलीच्या पालकांना विचारले की ते या नात्यासाठी तयार आहेत का. त्याच वेळी, बरेच लोक तो मजेदार आणि हलक्याफुलक्या पद्धतीने पाहत आहेत, जो व्हायरल कंटेंटप्रमाणे इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे.