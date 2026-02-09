English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • अगं बाई सुपारी फुटली! मेट्रो स्थानकावरच आईने उरकला लेकाच्या सुपारीचा कार्यक्रम

अगं बाई सुपारी फुटली! मेट्रो स्थानकावरच आईने उरकला लेकाच्या सुपारीचा कार्यक्रम

Metro Station Video:मेट्रो स्टेशनवर एका आईने आपल्या मुलाचा सुपारी फोडण्याचा कार्यक्रमच उरकून घेतला आहे. हा सगळा प्रकार मुलासाठी इतका धक्कादायक होता की, तो काहीच करु शकला नाही. सोशल मीडियावर आई काही नाही करु शकत असं म्हणत हा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 9, 2026, 05:02 PM IST
अगं बाई सुपारी फुटली! मेट्रो स्थानकावरच आईने उरकला लेकाच्या सुपारीचा कार्यक्रम

Instant Roka Viral Clip: सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यामुळे लोकांना खूप आनंद झाला आहे आणि धक्काही बसला आहे. व्हिडिओमध्ये, एक महिला तिच्या मुलाला त्याच्या मैत्रिणीसोबत मेट्रो स्टेशनवर पकडते आणि रागावण्याऐवजी त्यांची साखरपुडा करते. मुलगा आणि मुलगी एका बाकावर बसलेले दिसतात आणि ती महिला त्यांच्यासमोर मिठाई आणि फळे ठेवते आणि हा विधी करते, जो सहसा घरी एक भव्य समारंभ असतो.

Add Zee News as a Preferred Source

क्लिपमध्ये, आई कॅमेरामनला व्हिडिओ नीट काढण्यास सांगताना दिसते. ती तिच्या मुलाला आणि त्याच्या मैत्रिणीला मिठाई खाऊ घालते आणि त्यांना योग्यरित्या चित्रित करण्यास सांगते. मुलगा वारंवार नकार देतो, परंतु आई म्हणते की त्याचा अपमान झाला आहे आणि हे प्रकरण सर्वांना स्पष्ट केले पाहिजे. ती त्यांना आशीर्वाद म्हणते की, आनंदी राहा.

आईने असे का केले?

व्हिडिओमध्ये, ती महिला असे म्हणत असल्याचे ऐकू येते की तिला तिच्या मुलाला त्याच्या मैत्रिणीसोबत पाहून खूप लाज वाटली. कुटुंबाचा सन्मान धोक्यात आला आहे असे तिला वाटते, म्हणून तिने घटनास्थळीच नातेसंबंध स्वीकारुन त्याचा शेवट केला आहे. हा निर्णय राग आणि भावनिक प्रतिक्रिया दर्शवितो, ज्यामुळे व्हिडिओ आणखी चर्चेत आला आहे.

नेमकं खरं काय?

या व्हिडिओच्या ठिकाण आणि वेळेबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही. झी न्यूज या व्हिडिओच्या सत्यतेची पुष्टी करत नाही. अनेकांचा असा विश्वास आहे की हा व्हिडिओ एखाद्या स्क्रिप्टचा किंवा सोशल मीडिया कंटेंटचा भाग असू शकतो, कारण वास्तविक जीवनात असे वर्तन क्वचितच दिसून येते. म्हणूनच त्याच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. परंतु जेव्हा एखादा आपल्या पालकांशी असं वागतो तेव्हा ते आतून खूप दुखावले जातात. अशावेळी ते रागाच्या भरात कोणता निर्णय घेतात त्याचा काही नेम नाही. 

लोकांची मते काय आहेत?

सोशल मीडियावरील लोक या व्हिडिओमुळे थक्क झाले आहेत. काही युझर्सनी हा व्हिडीओ पूर्णपणे स्क्रिप्टेड असल्याचे म्हटले आहे. असं रंगवून दाखवल्यामुळे तो अजिबातच खरा वाटत नाही. काहींनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की कोणी मुलीच्या पालकांना विचारले की ते या नात्यासाठी तयार आहेत का. त्याच वेळी, बरेच लोक तो मजेदार आणि हलक्याफुलक्या पद्धतीने पाहत आहेत, जो व्हायरल कंटेंटप्रमाणे इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
roka at metro stationmother actmother caught sonson girlfriendViral Video

इतर बातम्या

फक्त एका मतामुळे राजकारण बदललं! छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अपक्...

छत्रपती संभाजीनगर