दूध, तूप, पनीर झालं स्वस्त; असे असतील नवे दर

Mother Dairy Milk Price Cut: जीएसटी दरांमध्ये झालेल्या बदलानंतर आता दूधदेखील स्वस्त झालं आहे. मदर डेअरीने दूधाचे नवे दर जाहीर केले आहेत.   

Updated: Sep 16, 2025, 02:19 PM IST
दूध, तूप, पनीर झालं स्वस्त; असे असतील नवे दर

Mother Dairy Milk Price Cut: केंद्र सरकारने जीएसटीच्या दरांमध्ये केलेल्या बदलानंतर आता त्याचा बाजारावर प्रभाव पडताना दिसत आहे. मदर डेअरीने आपल्या ग्राहकांना दिला असून दरात घट केली आहे. 22 सप्टेंबरपासून जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत. पण त्याआधीच कंपनीने आपल्या पाकिटबंद दूधाच्या किंमतीत प्रती लिटर 2 रुपयांनी घट केली आहे. मदर डेअरीने आपल्या 1 लीटर टोंड ट्रेटा पॅक दूधाची किंमत 77 वरुन कमी करत 75 रुपये केली आहे. याशिवाय दूध, पनीर यांच्या किंमतीतही बदल करण्यात आले आहेत.

सरकारने 3 सप्टेंबर रोजी जीएसटीच्या दरांमध्ये सुधारणा करत असल्याचं जाहीर केलं होतं. तसंच गरजेच्या वस्तूंवर लागणारा कर कमी केल्याची माहिती दिली होती. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की, 22 सप्टेंबरपासून जीएसटीचे नवे दर लागू होतील. दूध, पनीरपासून एसी, टीव्ही सर्व काही स्वस्त होईल. दरम्यान नवे दर लागू होण्याआधीच मदर डेअरीने आपल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा देत दुग्धजन्य पदार्थांच्या किंमती कमी केल्या आहेत.

कपातीनंतर दूध, पनीरचे नवे दर काय?

कंपनीने दुधाच्या किमती कमी केल्यानंतर नवीन किमतींबद्दल बोलायचं गेल्यास , मदर डेअरीच्या 1 लिटर यूएचटी दुधाची (टोन्ड-टेट्रा पॅक) किंमत 77 रुपयांवरून 75 रुपयांवर आली आहे, तर 450 मिली पॅक आता 33 रुपयांऐवजी 32 रुपयांना उपलब्ध होईल. याशिवाय, कंपनीच्या सर्व फ्लेवर्सच्या मिल्कशेकच्या 180 मिली पॅकची किंमत 30 रुपयांवरून 28 रुपयांवर आली आहे.

चीजच्या किमतीबद्दल बोलायचे झाले तर, 200 ग्रॅम चीजचे पॅकेट आता 95 रुपयांऐवजी 92 रुपयांना उपलब्ध होईल. याशिवाय, 400 ग्रॅम चीजचे पॅकेट आता 180 रुपयांऐवजी 174 रुपयांना मिळेल. मलाई पनीरच्या किमतीही कमी करण्यात आल्या आहेत आणि 200 ग्रॅम पॅक 100 रुपयांवरून 97 रुपयांवर आला आहे.

तूप आणि बटर आता या दराने उपलब्ध होणार

मदर डेअरीने किमतीत कपात केल्यानंतर आता ग्राहकांना या कंपनीचे बटर आणि तूप स्वस्त मिळणार आहे. 500 ग्रॅम बटर 305 रुपयांऐवजी 285 रुपयांना मिळेल, तर 100 ग्रॅम बटर टिक्की 62 रुपयांऐवजी 58 रुपयांना मिळेल. तुपाच्या किमतीत झालेल्या कपातीकडे पाहिल्यास, 1 लिटर कार्टन पॅकची किंमत 675 रुपयांवरून 645 रुपयांवर आली आहे, तर 500 मिली पॅक 345  रुपयांवरून 330 रुपयांवर आला आहे. 1 लिटर टिन पॅकच्या तुपाची किंमत 30 रुपयांनी कमी झाली आहे आणि ती 750 रुपयांवरून 720 रुपयांवर आली आहे.

