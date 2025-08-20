'दबाब तंत्रके परिवारमे नया भाई', मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यावर थेट बोट ठेवणारी अमोल कोल्हेंची कविता; ऐकलीत का?

MP Amol kolhe Poem: शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे हे लोकसभेतील भाषणातून विविध मुद्दे समोर आणत असतात. आपल्याकडील भाषण आणि संवाद कौशल्याने ते आपला मुद्दा मोजक्या शब्दात थेट मांडतात. गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केलाय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी संसदेत यासाठी ३ विधेयके सादर केली. यानंतर विरोधकांनी सरकरावर जोरदार टीका केली. या पार्श्वभूमीवर नव्या कायद्यासंदर्भात अमोल कोल्हे यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन एक कविता शेअर केलीय. ज्यातून सरकारवर टीका करण्यात आलीय.
ही कविता केंद्र सरकारने सादर केलेल्या ‘संविधान (130 वी दुरुस्ती) विधेयक 2025’ आणि इतर दोन विधेयकांविरोधात आहे. या विधेयकांनुसार, गंभीर गुन्ह्यांत अटक झाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना 30 दिवसांनंतर पदावरून हटवले जाऊ शकते. कोल्हे यांनी या कवितेतून या कायद्याला ‘तानाशाही’ आणि ‘दबाव तंत्राचा नवा भाई’ असे संबोधत सरकारचा हेतू संशयास्पद ठरवला.
कोल्हे यांनी कवितेतून सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले. त्यांनी कायद्याच्या आडून संविधान आणि लोकशाहीवर हल्ला होत असल्याचा दावा केला. कवितेत ते म्हणतात, “सिस्टम की करनी कथित सफाई, सरकार एक नया कानून है लाई, ये कानून ही है या ईडी का भाई?” यातून त्यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणा (ईडी, सीबीआय, आयटी) आणि नव्या कायद्याचा दुरुपयोग विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्यासाठी होऊ शकतो, असा इशारा दिला. “जहा 6-6 महिने नही होती सुनवाई” या ओळीतून त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेच्या विलंबावर बोट ठेवले.
कोल्हे यांनी कवितेत “या हर बार की तरह छुटेंगे सिर्फ भाजपाई, और विपक्षी सरकारोंके लिए पेश होगी कठीनाई” असे म्हणत भाजपला कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका मिळेल, पण विरोधी पक्षांच्या सरकारांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, असा दावा केला. त्यांनी गुजरातपासून आसामपर्यंत सर्व राज्यांवर या कायद्याचा प्रभाव पडेल, अशी भीती व्यक्त केली. “कानून का मुखवटा ओढे देखो आई तानाशाही” या ओळीतून त्यांनी सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला.
कवितेच्या शेवटी, “उठो भारतीय, जागो, लढो, अब संविधानकी लडाई” असे सांगत कोल्हे यांनी जनतेला संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एकजूट होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सरकारच्या कथित दबावतंत्राला आव्हान देत जनतेला जागरूक राहण्यास आणि लढण्यास प्रेरित केले. अमोल कोल्हे यांनी आपल्या कवितेतून केंद्र सरकारच्या नव्या विधेयकांवर आणि कथित पक्षपाती कारभारावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत जनतेला जागरूकतेचे आणि संघर्षाचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या या भाषणाने आणि कवितेने लोकसभेत आणि सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, ज्यामुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
सिस्टम की करनी कथित सफाई
सरकार एक नया कानून है लाई
ये कानून ही है या ईडी का भाई?
जहा 6-6 महिने नही होती सुनवाई
लेकीन क्या पूर्वलक्षीत प्रभावसेही कानून होगा जारी?
गुजरातसे लेकर असम तक आयेगी सबकी बारी?
या हर बार की तरह छुटेंगे सिर्फ भाजपाई
और विपक्षी सरकारोंके लिए पेश होगी कठीनाई
ईडी, सीबीआय, आयटी सबको बहुत बहुत बधाई
दबाब तंत्रके परिवारमे सरकारने लाया नया भाई
कानून का मुखवटा ओढे देखो आई तानाशाही
उठो भारतीय, जागो, लढो, अब संविधानकी लडाई
