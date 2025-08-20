English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'दबाब तंत्रके परिवारमे नया भाई', मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यावर थेट बोट ठेवणारी अमोल कोल्हेंची कविता; ऐकलीत का?

MP Amol kolhe Poem:  नव्या कायद्यासंदर्भात अमोल कोल्हे यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन एक कविता शेअर केलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 20, 2025, 10:20 PM IST
खासदार अमोल कोल्हे यांची कविता

MP Amol kolhe Poem: शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे हे लोकसभेतील भाषणातून विविध मुद्दे समोर आणत असतात. आपल्याकडील भाषण आणि संवाद कौशल्याने ते आपला मुद्दा मोजक्या शब्दात थेट मांडतात. गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केलाय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी संसदेत यासाठी ३ विधेयके सादर केली. यानंतर विरोधकांनी सरकरावर जोरदार टीका केली. या पार्श्वभूमीवर नव्या कायद्यासंदर्भात अमोल कोल्हे यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन एक कविता शेअर केलीय. ज्यातून सरकारवर टीका करण्यात आलीय.  

ही कविता केंद्र सरकारने सादर केलेल्या ‘संविधान (130 वी दुरुस्ती) विधेयक 2025’ आणि इतर दोन विधेयकांविरोधात आहे. या विधेयकांनुसार, गंभीर गुन्ह्यांत अटक झाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना 30 दिवसांनंतर पदावरून हटवले जाऊ शकते. कोल्हे यांनी या कवितेतून या कायद्याला ‘तानाशाही’ आणि ‘दबाव तंत्राचा नवा भाई’ असे संबोधत सरकारचा हेतू संशयास्पद ठरवला.

कवितेचा आशय काय? 

कोल्हे यांनी कवितेतून सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले. त्यांनी कायद्याच्या आडून संविधान आणि लोकशाहीवर हल्ला होत असल्याचा दावा केला. कवितेत ते म्हणतात, “सिस्टम की करनी कथित सफाई, सरकार एक नया कानून है लाई, ये कानून ही है या ईडी का भाई?” यातून त्यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणा (ईडी, सीबीआय, आयटी) आणि नव्या कायद्याचा दुरुपयोग विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्यासाठी होऊ शकतो, असा इशारा दिला. “जहा 6-6 महिने नही होती सुनवाई” या ओळीतून त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेच्या विलंबावर बोट ठेवले.

राजकीय हेतू आणि पक्षपातीपणाचा आरोप

कोल्हे यांनी कवितेत “या हर बार की तरह छुटेंगे सिर्फ भाजपाई, और विपक्षी सरकारोंके लिए पेश होगी कठीनाई” असे म्हणत भाजपला कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका मिळेल, पण विरोधी पक्षांच्या सरकारांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, असा दावा केला. त्यांनी गुजरातपासून आसामपर्यंत सर्व राज्यांवर या कायद्याचा प्रभाव पडेल, अशी भीती व्यक्त केली. “कानून का मुखवटा ओढे देखो आई तानाशाही” या ओळीतून त्यांनी सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला.

संविधान रक्षणाचे आवाहन

कवितेच्या शेवटी, “उठो भारतीय, जागो, लढो, अब संविधानकी लडाई” असे सांगत कोल्हे यांनी जनतेला संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एकजूट होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सरकारच्या कथित दबावतंत्राला आव्हान देत जनतेला जागरूक राहण्यास आणि लढण्यास प्रेरित केले. अमोल कोल्हे यांनी आपल्या कवितेतून केंद्र सरकारच्या नव्या विधेयकांवर आणि कथित पक्षपाती कारभारावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत जनतेला जागरूकतेचे आणि संघर्षाचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या या भाषणाने आणि कवितेने लोकसभेत आणि सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, ज्यामुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

काय आहे कविता?

सिस्टम की करनी कथित सफाई 
सरकार एक नया कानून है लाई 
ये कानून ही है या ईडी का भाई?
जहा 6-6 महिने नही होती सुनवाई 
लेकीन क्या पूर्वलक्षीत प्रभावसेही कानून होगा जारी?
गुजरातसे लेकर असम तक आयेगी सबकी बारी?
या हर बार की तरह छुटेंगे सिर्फ भाजपाई 
और विपक्षी सरकारोंके लिए पेश होगी कठीनाई 
ईडी, सीबीआय, आयटी सबको बहुत बहुत बधाई 
दबाब तंत्रके परिवारमे सरकारने लाया नया भाई 
कानून का मुखवटा ओढे देखो आई तानाशाही 
उठो भारतीय, जागो, लढो, अब संविधानकी लडाई 

FAQ 

प्रश्न: अमोल कोल्हे यांनी आपल्या कवितेतून केंद्र सरकारवर कोणत्या मुद्द्यांवर टीका केली आहे?

उत्तर: अमोल कोल्हे यांनी ‘संविधान (130 वी दुरुस्ती) विधेयक 2025’ आणि इतर दोन विधेयकांविरोधात कविता लिहून सरकारवर टीका केली. त्यांनी या कायद्याला ‘तानाशाही’ आणि ‘दबाव तंत्राचा नवा भाई’ संबोधत, केंद्रीय तपास यंत्रणा (ईडी, सीबीआय, आयटी) चा वापर करून विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्याचा हेतू असल्याचा आरोप केला. तसेच, कायदेशीर प्रक्रियेत सहा महिन्यांचा विलंब आणि पक्षपातीपणाचा दावा त्यांनी केला.

प्रश्न: कोल्हे यांच्या कवितेतून संविधान आणि लोकशाहीबाबत काय आवाहन आहे?

उत्तर: कवितेच्या शेवटी, “उठो भारतीय, जागो, लढो, अब संविधानकी लडाई” असे म्हणत कोल्हे यांनी जनतेला संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एकजूट होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सरकारच्या कथित दबावतंत्राला आव्हान देत जनतेला जागरूक राहण्यास आणि लढण्यास प्रेरित केले, ज्यामुळे त्यांच्या शिरूर मतदारसंघातील भावना प्रतिबिंबित झाल्या.

प्रश्न: अमोल कोल्हे यांच्या कवितेचा आणि भाषणाचा लोकसभेत आणि सोशल मीडियावर काय परिणाम झाला?

उत्तर: कोल्हे यांच्या तडाखेबाज कवितेने आणि लोकसभेतील भाषणाने उपस्थित खासदारांचे लक्ष वेधले आणि सोशल मीडियावर मोठी चर्चा निर्माण केली. त्यांनी सरकारच्या नव्या विधेयकांवर आणि कथित पक्षपाती कारभारावर तीव्र टीका केली, ज्यामुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले. त्यांच्या कवितेने जनतेत जागरूकता निर्माण करत संविधान रक्षणाचा मुद्दा अधोरेखित केला.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांची आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

