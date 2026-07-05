/दोन महिन्यांपूर्वीच दिला दुसऱ्या लेकीला जन्म; बाथरूममध्ये आढळला आईचा मृतदेह; मन हेलावून टाकणारी घटना!

मध्य प्रदेशातील बैतूल जिल्ह्यात एका विवाहित महिलेचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. या प्रकरणामुळे परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले असून पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.
मृत महिलेच्या कुटुंबीयांनी सासरच्या मंडळींकडून सातत्याने मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विवाहानंतर विविध कारणांवरून महिलेला वारंवार त्रास दिला जात होता. याच छळाला कंटाळून तिने टोकाचे पाऊल उचलले असावे, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी पोलिसांनी संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरू केली आहे.
घटनेनंतर पोलिसांनी मृत महिलेच्या नातेवाईकांचे जबाब नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच शेजारी, परिचित आणि सासरच्या सदस्यांचीही चौकशी केली जात आहे. मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, संदेश, कौटुंबिक वाद आणि इतर उपलब्ध पुरावे तपासले जात असून शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या सर्व शक्य तितके पुरावे गोळा केले जात आहेत. शवविच्छेदन अहवाल, फॉरेन्सिक तपास आणि घटनास्थळावरील माहितीच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. जर छळ किंवा इतर गंभीर बाबींचे पुरावे समोर आले, तर संबंधितांविरोधात भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) लागू असलेल्या कलमानुसार गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
मृत महिलेच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि सखोल तपास करण्याची मागणी केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. महिलांवरील कौटुंबिक अत्याचारांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेण्याची गरज या घटनेमुळे पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
या प्रकरणात कुटुंबीयांनी गंभीर आरोप केले असले, तरी त्यांची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. पोलिसांनी कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी सर्व पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि वैद्यकीय अहवाल तपासले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तपास पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणातील अंतिम कारणाबाबत कोणताही ठोस निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.