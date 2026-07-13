/पुढच्या सीटवर येऊन दाखवला प्रायव्हेट पार्ट, तरुणीने दुसऱ्या सेकंदाला थोबडवलं; बसमधील घटनेचे CCTV फुटेज समोर!

कर्नाटकच्या मंगळुरुमध्ये खासगी बसमधून प्रवास करणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला कंडक्टरने प्रायव्हेट पार्ट दाखवत मागच्या सीटवर येण्याचा इशारा केला. त्याआधी डिलीव्हरी बॉयने बळजबरीने घरात घुसून महिलेला प्रायव्हेट पार्ट दाखवण्याचा प्रकार बंगळुरुमध्ये समोर आला होता. दरम्यान आणखी एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यातील देवरी बसस्थानकावर घडलेल्या एका घटनेने महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय. प्रवासी बसमध्ये एका व्यक्तीने दोन तरुणींशी अश्लील वर्तन केल्याचा आरोप आहे त्यापैकी एका तरुणीने प्रसंगावधान राखत आरोपीला जागीच कानशिलात लगावली. या संपूर्ण घटनेचे दृश्य बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. घटनेनंतर नागरिकांनी आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
प्राथमिक माहितीनुसार, बस स्थानकावर उभी असलेल्या प्रवासी बसमध्ये आरोपी तरुणींना त्रास देण्यासाठी त्यांच्या जवळ गेला. त्याने अश्लील हावभाव केल्याचा तसेच स्वतःचे गुप्तांग उघड करून गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. एवढ्यावरच न थांबता त्याने महिलेच्या शरीराला अयोग्य प्रकारे स्पर्श करण्याचाही प्रयत्न केल्याचे वृत्त आहे. या प्रकारामुळे घाबरून न जाता संबंधित महिलेने तात्काळ आरोपीला चापट मारत त्याचा निषेध केला. तिच्या धाडसी भूमिकेचे अनेकांनी कौतुक केले आहे.
चलती बस में महिला से अभद्र हरकत, युवती ने मौके पर ही सिखाया सबक।— Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) July 13, 2026
मध्य प्रदेश के सागर में चलती बस के अंदर एक युवक ने महिला यात्री के साथ अश्लील हरकत की,महिला ने बिना डरे तुरंत विरोध किया और आरोपी को थप्पड़ों व चप्पलों से पीट दिया।
घटना बस में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।… pic.twitter.com/N2vHRXRSn8
महिलेने विरोध केल्यानंतर आरोपी तातडीने बसमधून खाली उतरून पळून गेला. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, संबंधित महिलांकडून अद्याप औपचारिक तक्रार दाखल झालेली नसल्यामुळे गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. तरीही उपलब्ध पुरावे आणि व्हिडीओच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाईचा विचार सुरू आहे.
ही घटना समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी महिलेच्या धाडसी कृतीचे स्वागत करत सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारच्या गैरवर्तनाला त्वरित विरोध करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना, सार्वजनिक वाहतुकीत देखरेख आणि आरोपींवर जलद कारवाईची मागणीही करण्यात आली. या घटनेमुळे सार्वजनिक वाहतुकीतील महिला सुरक्षेवर पुन्हा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रवासादरम्यान कोणतीही संशयास्पद किंवा अश्लील कृती दिसल्यास त्वरित आवाज उठवणे महत्त्वाचे आहे. शक्य असल्यास आसपासच्या प्रवाशांची मदत घ्यावी, वाहन क्रमांक आणि घटनेची वेळ लक्षात ठेवावी तसेच सीसीटीव्ही किंवा मोबाईलद्वारे उपलब्ध पुरावे जतन करावेत. महिलांनी जवळच्या पोलिस ठाण्यात किंवा महिला हेल्पलाइनवर तक्रार केल्यास अशा घटनांवर वेळीच कारवाई होऊ शकते. नागरिकांनीही अशा प्रसंगी पीडितेला मदत करणे ही सामाजिक जबाबदारी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांविरोधातील छेडछाड आणि अश्लील वर्तनाच्या घटना रोखण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, बसस्थानके आणि सार्वजनिक वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही व्यवस्था, तसेच जलद तपास यंत्रणा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. या प्रकरणातील तपास पुढे सुरू असून संबंधित महिलांची अधिकृत तक्रार मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित होणार आहे. दरम्यान, या घटनेने महिलांच्या सुरक्षित आणि निर्भय प्रवासासाठी अधिक मजबूत यंत्रणा उभारण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.