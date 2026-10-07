'राहुल आणि प्रियंका गांधींच्या जीवाला धोका,' खासदाराचा खळबळजनक दावा, म्हणाले 'दिल्ली पोलीस...'

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी संध्याकाळी ताब्यात घेतलं आणि नंतर सुटका केला. विरोधकांचा मोर्चा जंतर मंतरच्या दिशेने जात असताना पोलिसांनी कारवाई केली. राहुल गांधींना पोलिसांनी अक्षरश: खांद्यावर उचलून गाडीत बसवलं. तर दुसरीकडे प्रियंका गांधी जमिनीवर झोपून लढा देत होत्या. यादरम्यान पूर्णियाचे खासदार पप्पू यादव यांनी मोठा दावा केला. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या जीवाला धोका असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
भाजपावर टीका करताना पप्पू यादव म्हणाले की, "मी हे सुरुवातीपासूनच सांगत आलो आहे. दिल्ली पोलीस, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह हे घाबरलेले आहेत. आधी त्यांनी आसाम, बंगाल आणि बिहारमध्ये लोकशाहीची हत्या केली आणि सामान्य लोकांचे अधिकार हिरावून घेतले. त्यानंतर ममता बॅनर्जींवर हल्ला झाला, बंगालमध्ये मतदारांना मारहाण झाली. बिहार व उत्तर प्रदेशातही लोकांना मारहाण करण्यात आली."
ते पुढे म्हणाले, "लोकशाहीसाठी आणि गरिबांच्या हक्कांसाठी लढणारे एकमेव आवाज असणाऱ्या राहुल गांधींचा जीवे मारण्याचा कट रचला जात आहे. आज प्रियंका गांधींवर हल्ला झाला... त्या आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते आणि खासदारांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत होत्या".
दरम्यान, काँग्रेसच्या खासदार रणजीत रंजन म्हणाल्या, "सरकार घाबरलेले आहे. एक तर त्यांनी स्वतंत्र संस्थांना, आपल्या हातातील बाहुले बनवले आहे. यामध्ये ज्ञानेश कुमार आघाडीवर आहेत. आणि दुसरे म्हणजे, मला दिल्ली पोलिसांची कीव येते. आमचा गुन्हा काय आहे? आम्हाला जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण आंदोलन करायचे आहे, तरीही तुम्ही त्याला परवानगी देत नाही आहात."
चाहे कितना भी जोर लगा लो संविधान को छूने नहीं देंगे https://t.co/vxr0STl6tE— Congress (@INCIndia) October 7, 2026
त्यांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांनी निवडणूक आयोगाची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा अधिकाऱ्यांना लपवून ठेवण्यात आले होते. या लोकशाहीत विरोधी पक्षाला शांततापूर्ण आंदोलन करता येणार नाही का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. "आज तुम्ही संपूर्ण दिल्लीला एका लष्करी छावणीचे स्वरूप दिले आहे, आणि आम्ही उपस्थित करत असलेल्या मुद्द्यांना तुम्ही उत्तरे देत नाही आहात."
ते पुढे म्हणाले, "ही तर केवळ सुरुवात आहे. 'सागर रत्न' (रेस्तराँ) समोरच राहुल गांधी म्हणाले होते की, 'आमच्या विरोधात 100 एफआयआर (FIR) दाखल करा; आमच्यासाठी ही पदकेच आहेत, कारण आम्ही संविधान वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. भाजप सरकारनेच ईडी (ED), सीबीआय (CBI) आणि निवडणूक आयोगाला आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले असून, केवळ आम्हाला धमकावण्यासाठीच त्यांचा वापर केला जात आहे".
लोकशाहीसाठी 8 ऑक्टोबरला काँग्रेसने ‘ब्लॅक डे’ची घोषणा केली आहे. काँग्रेसकडून पत्रक जारी करण्यात आलं आहे. देशभर राज्य, जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर आंदोलनाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राहुल गांधी, प्रियंका गांधींसह INDIA आघाडीच्या खासदारांवर लाठीचार्ज केल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करण्यासाठी जंतरमंतरकडे जाताना अडवल्याचा दावा. काँग्रेसकडून केंद्र सरकारवर लोकशाही आणि संविधानाविरोधात कारवाईचा आरोप. निवडणूक व्यवस्थेची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची काँग्रेसची मागणी आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांचे देशभर आंदोलनाचे निर्देश दिले आहेत.