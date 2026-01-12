खासदारावर ब्लिंकिटचा ड्रेस अन् पाठीवर बॅग घेण्याची का आली वेळ?

आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी सोमवारी गिग कामगारांची दुर्दशा समजून घेण्यासाठी एक अनोखे पाऊल उचलले. त्यांनी ब्लिंकिटमध्ये डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम केले, थंडीच्या रात्री त्यांच्या स्कूटरवरून घरोघरी सामान पोहोचवले. ब्लिंकिटचा पिवळा गणवेश परिधान करून, त्यांनी खांद्यावर डिलिव्हरी बॅग टाकली आणि एका स्वारासोबत ऑर्डर दिल्या.
सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ शेअर करताना त्यांनी लिहिले, "बोर्डरूमपासून दूर, तळागाळातील. मी त्यांचा दिवस जगलो. संपर्कात रहा!" गिग कामगारांच्या दीर्घकालीन समस्या पुन्हा उघड करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून, राघव चढ्ढा झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट आणि झेप्टो सारख्या प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणाऱ्या डिलिव्हरी भागीदारांच्या दुर्दशेबद्दल आवाज उठवत आहेत. डिसेंबर 2025 मध्ये त्यांनी संसदेत सांगितले की "10 मिनिटांची डिलिव्हरी संस्कृती" या कामगारांच्या जीवाला धोका निर्माण करते. रेटिंगमध्ये घट, प्रोत्साहन कपात किंवा आयडी ब्लॉकेज टाळण्यासाठी ते वेग वाढवतात आणि लाल दिवे उडी मारतात.
त्यांनी याला "क्रूरता" म्हटले आणि हे मॉडेल रद्द करण्याची मागणी केली, कारण त्यामुळे कामगारांना रोजंदारी कामगारांपेक्षा वाईट परिस्थितीत जावे लागत होते. मागील एका घटनेत, सप्टेंबर 2025 मध्ये, ब्लिंकिट डिलिव्हरी बॉय हिमांशू थापलियालचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये त्याने 15 तास काम, 28 डिलिव्हरी आणि 50 किमी पेक्षा जास्त गाडी चालवल्यानंतर फक्त ₹763 कमाई होते असे वर्णन केले होते.
Away from boardrooms, at the grassroots. I lived their day.
Stay tuned! pic.twitter.com/exGBNFGD3T
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 12, 2026
हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, राघवने हिमांशूला त्याच्या घरी जेवणासाठी बोलावले, त्याच्या समस्या ऐकल्या आणि संसदेत गिग कामगारांच्या हक्कांसाठी लढा तीव्र केला. 31 डिसेंबर 2025 रोजी गिग कामगारांनी देशव्यापी संप केला, ज्यामध्ये 10 मिनिटांची वेळ मर्यादा, योग्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा (पेन्शन, विमा), निश्चित कामाचे तास आणि आदर काढून टाकण्याची मागणी केली.
राघवने संपाला पाठिंबा दिला आणि अब्जावधी कमाई करणाऱ्या परंतु कामगारांना "दुष्ट" म्हणून संबोधून त्यांचा अपमान करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "डिलिव्हरी बॉय" बनण्याचे राघवचे कृत्य केवळ एक स्टंट नाही तर गिग अर्थव्यवस्थेतील शोषणाविरुद्ध तळागाळातील आवाज आहे. सरकारे आणि कंपन्या या लाखो अदृश्य चाकांना संरक्षण, आदर आणि योग्य अधिकार प्रदान करतील अशी आशा आहे.