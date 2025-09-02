English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील सर्वात मोठ्या कंपनीतील 60 टक्के कर्मचाऱ्यांना एकावेळी कामावरुन काढून टाकले; कारण जाणून शॉक व्हाल

भारतातील सर्वात मोठ्या कंपनीतील 60 टक्के कर्मऱ्यांना एकावेळी कामावून काढून टाकले आहे. कपंनीतर्फे सर्व कर्मचाऱ्यांना मेल पाठवण्यात आला. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 2, 2025, 09:10 PM IST
भारतातील सर्वात मोठ्या कंपनीतील 60 टक्के कर्मचाऱ्यांना एकावेळी कामावरुन काढून टाकले; कारण जाणून शॉक व्हाल

MPL will lay off 60 percent staff :  सरकाने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक मंजूर केले आहे.  रिअल मनी गेम्सवरील बंदीमुळे गेमिंग उद्योगाला याचा जबरदस्त  फटका बसला आहे. ऑनलाइन गेम्सवरील बंदीमुळे हजारो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. भारतातील सर्वात मोठ्या कंपनीतील 60 टक्के कर्मऱ्यांना एकावेळी कामावून काढून टाकण्यात आले. कंपनीतर्फे तशा प्रकारचे ई मेल सर्व कर्मचाऱ्यांना पाठवण्यात आला. 

 केंद्र सरकारने रिअल मनी गेम्सना आळा घालण्यासाठी आणलेल्या गेमिंग बिलामुळे ड्रीम११, पोकरबाजीसह अनेक कंपन्यांनी त्यांचे दुकान बंद केले आहे. अशातच आता  मोबाईल प्रीमियर लीग (MPL) या लोकप्रिय मोबाईल गेमिंग App कंपनीने 60 टक्के कर्माऱ्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.    MPL त्यांच्या सुमारे 60 टक्के स्थानिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची तयारी करत आहे. कंपनीशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या या नवीन कायद्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. फॅन्टसी आणि कार्ड गेमिंग व्यवसायातून उत्पन्नाचा कोणताही वाव शिल्लक नाही. यामुळेच बंगळुरूस्थित या युनिकॉर्नने सुमारे 300 लोकांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीएलमधील या मोठ्या कपातीचा परिणाम मार्केटिंग, ऑपरेशनल, इंजिनिअरिंग, कायदेशीर आणि वित्त यासह अनेक विभागांमध्ये दिसून येईल. तथापि, या निर्णयाची माहिती देताना सीईओ यांनी असेही सांगितले की या बदलादरम्यान बाधित कर्मचाऱ्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल.

सीईओंनी कर्मचाऱ्यांना ईमेल पाठवला

अहवालानुसार, रविवारी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये, एमपीएलचे सह-संस्थापक आणि सीईओ साई श्रीनिवास यांनी स्पष्टपणे सांगितले की कंपनीकडे कोणताही पर्याय उरलेला नाही.  आम्ही आमच्या भारतीय संघाचा आकार लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.' ते म्हणाले की एम-लीगच्या महसुलात भारताचे योगदान 50 टक्के आहे आणि या बदलाचा अर्थ असा होईल की नजीकच्या भविष्यात आम्ही भारताकडून कोणताही महसूल मिळवू शकणार नाही.
ऑनलाइन रिअल मनी गेममुळे तरुणांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाचा हवाला देत सरकारने ऑनलाइन रिअल मनी गेमवर बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक ऑनलाइन गेमिंग Apps बंद झाले आहेत.

 

