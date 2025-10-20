English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Muhurat Trading 2025: दिवाळीच्या शुभ मुहुर्तावर गुंतवणुकीची मोठी संधी; मुहूर्त ट्रेडिंग नेमकं कधी? जाणून घ्या

Muhurat Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडींग म्हणजे काय? यंदा मुहुर्त ट्रेडींगची नेमकी तारीख आणि नेमकी वेळ काय? 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 20, 2025, 07:11 AM IST
Muhurat Trading 2025: दिवाळीच्या शुभ मुहुर्तावर गुंतवणुकीची मोठी संधी; मुहूर्त ट्रेडिंग नेमकं कधी? जाणून घ्या
मुहूर्त ट्रेडींग

Muhurat Trading 2025: दिवाळीचा सण देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातोय. लहान मुले फटाके वाजवून, घरी फराळ बनवून तसेच नवीन कपडे, वस्तू खरेदी करु दिवाळी मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जात आहे. अशावेळी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे लक्ष मुहूर्त ट्रेडींगकडे लागले आहे. मुहूर्त ट्रेडींग म्हणजे काय? यंदा मुहुर्त ट्रेडींगची नेमकी तारीख आणि नेमकी वेळ काय? सविस्तर जाणून घेऊया. 

मुहूर्त ट्रेडिंग म्हणजे नेमकं काय?

मुहूर्त ट्रेडिंग हा एक तासाचा खास व्यापारी कालावधी आहे, जो सर्व औपचारिक नियमांचे पालन करून आयोजित होतो. या सत्रात ब्लॉक डील (१:१५ ते १:३०), प्री-ओपन सत्र (१:३० ते २:१५), सामान्य व्यापार (२:३० ते २:४५), आणि समारोप सत्र (२:५५ ते ३:०५) यांचा समावेश आहे. व्यापार सुधारणेसाठी कट-ऑफ वेळ १:४५ ते ३:१५ असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांना शुभ कालावधीत व्यवहार करण्याची संधी मिळणार आहे.

मुहूर्त ट्रेडिंगचे महत्त्व

हिंदू परंपरेनुसार, मुहूर्त ट्रेडिंग हा शुभ कालावधी मानला जातो, जिथे गुंतवणूक करणे समृद्धीचे प्रतीक आहे. हे सत्र नवीन संवत वर्षाच्या सुरुवातीला आयोजित केले जाते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात. यावेळी व्यापाराचे प्रमाण कमी असले तरी त्याचे सांकेतिक महत्त्व मोठे मानले जात आहे.

सोमवारचे नियमित व्यापार

२० ऑक्टोबरला, दिवाळी असूनही, शेअर बाजार सामान्य वेळेनुसार (सकाळी ९:०० ते दुपारी ३:३०) खुले राहील. गुंतवणूकदारांना नियमित व्यापार करता येईल, परंतु मुहूर्त ट्रेडिंगसाठी त्यांना दुसऱ्या दिवसाची वाट पाहावी लागणार आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी संधी

मुहूर्त ट्रेडिंग हा गुंतवणूकदारांसाठी शुभ आणि आकर्षक कालावधी आहे. यावेळी केलेली गुंतवणूक दीर्घकालीन समृद्धी देईल, असा विश्वास आहे. त्यामुळे, २१ ऑक्टोबरला या सत्रात सहभागी होण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी तयारी ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आहे.

नेमकं कधी मुहूर्त ट्रेडींग?

यंदा दिवाळी २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी सोमवारी साजरी होईल. परंतु या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात (BSE आणि NSE) पारंपरिक मुहूर्त ट्रेडिंग होणार नाही. त्याऐवजी, मंगळवार, २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका तासाचे विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित केले जाईल. हे सत्र संध्याकाळी १:४५ ते २:४५ या वेळेत होईल, जे हिंदू कॅलेंडरनुसार नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीचे प्रतीक मानले जाते.

FAQ

१. मुहूर्त ट्रेडिंग २०२५ कधी होणार आहे?

यंदा मुहूर्त ट्रेडिंग मंगळवार, २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होईल. हे विशेष एक तासाचे सत्र संध्याकाळी १:४५ ते २:४५ या वेळेत आयोजित केले जाईल. २० ऑक्टोबरला, म्हणजेच दिवाळीच्या दिवशी, सामान्य व्यापार सकाळी ९:०० ते दुपारी ३:३० पर्यंत चालेल, परंतु मुहूर्त ट्रेडिंग होणार नाही.

मुहूर्त ट्रेडिंग म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?

मुहूर्त ट्रेडिंग हे भारतीय शेअर बाजारात (BSE आणि NSE) आयोजित केले जाणारे एक तासाचे विशेष व्यापारी सत्र आहे, जे हिंदू कॅलेंडरनुसार नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला शुभ मानले जाते. या कालावधीत गुंतवणूक करणे समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. व्यापाराचे प्रमाण कमी असले तरी, हे सत्र सांकेतिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.

३. मुहूर्त ट्रेडिंग सत्राचे स्वरूप कसे असेल?

२१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणाऱ्या मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रात ब्लॉक डील (१:१५ ते १:३०), प्री-ओपन सत्र (१:३० ते २:१५), सामान्य व्यापार (२:३० ते २:४५), आणि समारोप सत्र (२:५५ ते ३:०५) यांचा समावेश असेल. व्यापार सुधारणेसाठी कट-ऑफ वेळ १:४५ ते ३:१५ आहे. हे सत्र सर्व औपचारिक नियमांचे पालन करून आयोजित केले जाईल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना शुभ कालावधीत व्यवहार करता येतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

