Muhurat Trading 2025: दिवाळीच्या शुभ मुहुर्तावर गुंतवणुकीची मोठी संधी; मुहूर्त ट्रेडिंग नेमकं कधी? जाणून घ्या

Muhurat Trading 2025: दिवाळीचा सण देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातोय. लहान मुले फटाके वाजवून, घरी फराळ बनवून तसेच नवीन कपडे, वस्तू खरेदी करु दिवाळी मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जात आहे. अशावेळी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे लक्ष मुहूर्त ट्रेडींगकडे लागले आहे. मुहूर्त ट्रेडींग म्हणजे काय? यंदा मुहुर्त ट्रेडींगची नेमकी तारीख आणि नेमकी वेळ काय? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुहूर्त ट्रेडिंग हा एक तासाचा खास व्यापारी कालावधी आहे, जो सर्व औपचारिक नियमांचे पालन करून आयोजित होतो. या सत्रात ब्लॉक डील (१:१५ ते १:३०), प्री-ओपन सत्र (१:३० ते २:१५), सामान्य व्यापार (२:३० ते २:४५), आणि समारोप सत्र (२:५५ ते ३:०५) यांचा समावेश आहे. व्यापार सुधारणेसाठी कट-ऑफ वेळ १:४५ ते ३:१५ असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांना शुभ कालावधीत व्यवहार करण्याची संधी मिळणार आहे.
हिंदू परंपरेनुसार, मुहूर्त ट्रेडिंग हा शुभ कालावधी मानला जातो, जिथे गुंतवणूक करणे समृद्धीचे प्रतीक आहे. हे सत्र नवीन संवत वर्षाच्या सुरुवातीला आयोजित केले जाते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात. यावेळी व्यापाराचे प्रमाण कमी असले तरी त्याचे सांकेतिक महत्त्व मोठे मानले जात आहे.
२० ऑक्टोबरला, दिवाळी असूनही, शेअर बाजार सामान्य वेळेनुसार (सकाळी ९:०० ते दुपारी ३:३०) खुले राहील. गुंतवणूकदारांना नियमित व्यापार करता येईल, परंतु मुहूर्त ट्रेडिंगसाठी त्यांना दुसऱ्या दिवसाची वाट पाहावी लागणार आहे.
मुहूर्त ट्रेडिंग हा गुंतवणूकदारांसाठी शुभ आणि आकर्षक कालावधी आहे. यावेळी केलेली गुंतवणूक दीर्घकालीन समृद्धी देईल, असा विश्वास आहे. त्यामुळे, २१ ऑक्टोबरला या सत्रात सहभागी होण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी तयारी ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आहे.
यंदा दिवाळी २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी सोमवारी साजरी होईल. परंतु या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात (BSE आणि NSE) पारंपरिक मुहूर्त ट्रेडिंग होणार नाही. त्याऐवजी, मंगळवार, २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका तासाचे विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित केले जाईल. हे सत्र संध्याकाळी १:४५ ते २:४५ या वेळेत होईल, जे हिंदू कॅलेंडरनुसार नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीचे प्रतीक मानले जाते.
मुहूर्त ट्रेडिंग हे भारतीय शेअर बाजारात (BSE आणि NSE) आयोजित केले जाणारे एक तासाचे विशेष व्यापारी सत्र आहे, जे हिंदू कॅलेंडरनुसार नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला शुभ मानले जाते. या कालावधीत गुंतवणूक करणे समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. व्यापाराचे प्रमाण कमी असले तरी, हे सत्र सांकेतिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.
