अंबानींची अमेरिकेत ₹2756482 कोटींची गुंतवणूक! ट्रम्प यांचा आनंद गगनात मावेना; स्वत: केली घोषणा

Mukesh Ambani Trump US Oil Refinery Deal: इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धात इराणवर सातत्याने हल्ले करणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मुकेश अंबानींच्या कंपनीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. एकीकडे युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्चे तेल आणि इंधनाचा तुटवडा निर्माण होत असतानाच अमेरिका आता अंबानींच्या मालकीच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या माध्यमातून मायदेशात नवी रिफायनरी सुरु करणार आहे. ट्रम्प यांनी ही घोषणा करताना या रिफायनरीच्या माध्यमातून हजारो लोकांना नोकऱ्या मिळणार असून तेलाच्या किंमती युद्धपूर्व पातळीवर स्थिरावतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
ट्रम्प यांनी मंगळवारी टेक्सासमधील ब्राउन्सविलेमध्ये तेल शुद्धीकरण कारखाना सुरु करणार असल्याची घोषणा केली. हा अमेरिकी कामगारांसाठी अत्यंत ऐतिहासिक निर्णय असल्याचं सांगताना ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रूथ या सोशल मीडियावरुन पोस्ट केली आहे. "नवीन रिफायनरी अमेरिकी बाजारपेठांना इंधन पुरवेल. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजूबत होईल. त्याचसोबत ऊर्जा उत्पादनालाही चालना मिळणार आहे. ही सुविधा पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही प्रगत आहे," असं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी ही रिफायनरी 'जगातील सर्वात स्वच्छ रिफायनरी' असेल असं म्हटलं आहे.
"या रिफायनरीच्या माध्यमातून अमेरिका खऱ्या अर्थाने ऊर्जा वर्चस्व पुन्हा प्राप्त करेल. आज मी अभिमानाने घोषणा करतोय की अमेरिका फर्स्ट रिफायनिंग टेक्सासमधल्या ब्राउनस्विले येथे उभी राहणार असून 50 वर्षानंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेत तेल शुद्धीकरण प्रकल्प सुरु होत आहे. हा 300 अब्ज डॉलर्सचा ऐतिहासिक करार आहे. हा अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा करार आहे. अमेरिकी कामगारांबरोबरच ऊर्जा क्षेत्र आणि दक्षिण टेक्सासच्या लोकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे," असं ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
मुकेश अंबानींची रिलायन्स म्हणजेच आरआयएल कंपनी अमेरिकेतली या रिफायनरीमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. मात्र रिलायन्सकडून ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेला अधिकृतपणे दुजोरा देण्यात आलेला नाही. मात्र या वृत्तानंतर रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये आज सकाळी मोठी उसळी दिसून आली.
सध्या इराण-इस्रायल युद्धामुळे निर्माण झालेल्या इंधन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर रिलायन्सने जामनगरमधील रिफायनरीमधून जास्तीत जास्त उत्पादन करण्यासाठी सरकारच्या आदेशानुसार पावलं उचलण्यात आली आहेत, असं रिलायन्सने स्पष्ट केलं आहे. एलपीजी उत्पादन वाढवण्यासाठी 24 तास काम करत असल्याचंही रिलायन्सने स्पष्ट केलं आहे.