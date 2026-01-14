13 दिवसांत अंबानींचे 7,31,66,64,04,000 रुपयांचे नुकसान; जिथे सर्वसामान्यांचाही पैसा बुडतो तिथेच अंबानींचे पैसे बुडाले

Mukesh Ambani Out Of 100 Billion Dollar Club : भारतातील आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी हे जगातील सर्वात श्रीमंतांच्या यादीतील 100 अब्ज डॉलर्सच्या क्लबमधून बाहेर पडले आहेत. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष यांची एकूण संपत्ती आता 99.6 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. या वर्षी त्यांची एकूण संपत्ती 8.12 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच7,31,66,64,04,000 रुपयांनी कमी झाली आहे. रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये अलिकडेच झालेल्या घसरणीमुळे हे घडले.
मंगळवारी कंपनीचे शेअर्स 1 टक्क्यांहून अधिक घसरले, ज्यामुळे अंबानींची एकूण संपत्ती 2.07 अब्ज डॉलर्सने कमी झाली. जगातील सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत ते 18 व्या क्रमांकावर आहेत. या वर्षी अंबानी हे मार्क झुकरबर्गनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. फेसबुकची मूळ कंपनी मेटा प्लॅटफॉर्म्सचे सीईओ यांच्या एकूण संपत्तीत या वर्षी 9.84 अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. जगातील सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत झुकरबर्ग 223 अब्ज डॉलर्सच्या एकूण संपत्तीसह सहाव्या क्रमांकावर आहेत. एलॉन मस्क 640 अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह यादीत अव्वल स्थानावर आहेत, या वर्षी 20.9 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत लॅरी पेज २८७ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण संपत्तीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सर्गेई ब्रिन (267 अब्ज डॉलर्स) तिसऱ्या क्रमांकावर, जेफ बेझोस (264 अब्ज डॉलर्स) चौथ्या क्रमांकावर, लॅरी एलिसन (255 अब्ज डॉलर्स) पाचव्या क्रमांकावर, बर्नार्ड अर्नॉल्ट (207 अब्ज डॉलर्स) सातव्या क्रमांकावर, स्टीव्ह बाल्मर (184 अब्ज डॉलर्स) आठव्या क्रमांकावर, जेन्सन हुआंग (124 अब्ज डॉलर्स) नवव्या क्रमांकावर आणि वॉरेन बफेट (149 अब्ज डॉलर्स) दहाव्या क्रमांकावर आहेत. गौतम अदानी 81 अब्ज डॉलर्सच्या एकूण संपत्तीसह या यादीत 21 व्या क्रमांकावर आहेत.