/65 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी सरकारची ₹3,000 ची मदत; मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेचा लाभ कसा मिळणार?

वय वाढल्यानंतर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना चालताना, ऐकताना किंवा दैनंदिन कामं करताना अडचणी येतात. अशा ज्येष्ठांना आवश्यक सहाय्यक साधने आणि उपकरणे घेण्यासाठी आर्थिक मदत मिळावी, तसेच त्यांचं मानसिक आरोग्य चांगलं राहावं, या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना सुरू केली आहे. योजनेत वयोमानानुसार येणारा अशक्तपणा किंवा दिव्यांगत्व यावर उपयोगी पडणारी साधने घेण्याबरोबरच मनःस्वास्थ्य, योगोपचार आदी सुविधांनाही प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. ही योजना सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबवली जाते.
पात्र लाभार्थ्याला एकवेळ कमाल ₹3,000 पर्यंत अर्थसहाय्य दिलं जातं. अधिकृत शासन निर्णयानुसार ही रक्कम लाभार्थ्याच्या आधार-संलग्न वैयक्तिक बचत खात्यात DBTद्वारे जमा करण्याची तरतूद आहे.म्हणजे ही दरमहा किंवा दरवर्षी मिळणारी ₹3,000 ची पेन्शन नाही. ₹3,000 पर्यंतचा एकवेळ लाभ आहे—हा फरक लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे.
या योजनेसाठी काही प्रमुख पात्रता आहेत.अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.वय 65 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावं.कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ₹2 लाखांच्या आत असणं आवश्यक आहे.पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाचं प्रमाणपत्र किंवा BPL रेशन कार्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत वृद्धापकाळ पेन्शन किंवा राज्य/केंद्र सरकारच्या वृद्धापकाळ पेन्शनचा पुरावा ग्राह्य धरला जातो.मागील 3 वर्षांत सरकारी स्रोतांकडून तेच उपकरण मोफत मिळालेलं नसावं.योजनेतील एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे एकूण लाभार्थ्यांपैकी 30 टक्के लाभार्थी महिला असण्याची अट आहे.
अर्ज करताना मुख्यतः ही कागदपत्रे तयार ठेवावीत.आधार कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र,राष्ट्रीयकृत बँकेच्या पासबुकची प्रत,पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो,स्वयंघोषणापत्र,पात्रता सिद्ध करण्यासाठी शासनाने सांगितलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे. विशेषतः बँक खात्याची माहिती योग्य असणं महत्त्वाचं आहे, कारण आर्थिक मदत DBTच्या माध्यमातून देण्याची तरतूद आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार अर्जासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क करता येतो.सरकारच्या अधिकृत योजनेच्या पेजवर cmvayoshree.mahait.org हे स्वतंत्र संकेतस्थळही दिलं आहे. त्यामुळे अर्ज करताना अनधिकृत लिंक किंवा एजंटच्या माध्यमातून अर्ज करण्याऐवजी शासनाने दिलेल्या अधिकृत माध्यमाचाच वापर करणं योग्य आहे.
अर्ज केल्यानंतर संबंधित यंत्रणेकडून अर्ज आणि कागदपत्रांची पात्रतेनुसार तपासणी/छाननी केली जाते. पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर योजनेनुसार आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया पुढे जाते.शासन निर्णयानुसार ₹3,000 पर्यंतचा निधी लाभार्थ्याच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा झाल्यानंतर, योजनेअंतर्गत निर्धारित उपकरण खरेदी केल्याचा देयक/Invoice आणि मनःस्वास्थ्य केंद्रातील प्रशिक्षणासंबंधी प्रमाणपत्राची पूर्तता करण्याची तरतूद आहे. शासनाच्या 19 ऑगस्ट 2024 च्या निर्णयानुसार संबंधित कागदपत्रे 30 दिवसांच्या आत प्रमाणित करून पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया नमूद आहे.