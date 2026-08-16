/11 महिन्यांचं ट्रेनिंग अन् 10 हजारांपर्यंत स्टायपेंड; महाराष्ट्र सरकारची ही योजना नेमकी काय?

शिक्षण पूर्ण झालंय, पण ‘अनुभव नाही’ म्हणून नोकरीच्या संधी हातातून जात आहेत? अशा तरुणांसाठी महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महत्त्वाची ठरू शकते. या योजनेचा उद्देश तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देऊन त्यांची रोजगारक्षमता वाढवणे हा आहे. विशेष म्हणजे शासनाने मार्च 2025 मध्ये या योजनेतील कार्यप्रशिक्षणाचा कालावधी 11 महिने केला आहे.
शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर केवळ पदवी असून प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव नसल्यामुळे अनेक तरुणांना पहिली नोकरी मिळवताना अडचणी येतात. हीच अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची संकल्पना करण्यात आली आहे. योजनेत पात्र उमेदवारांना विविध आस्थापना, उद्योग, महामंडळे आणि उपलब्ध प्रशिक्षण संधींच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेण्याची संधी दिली जाते. म्हणजेच ही पारंपरिक सरकारी भरती नसून ‘काम शिकताना अनुभव मिळवण्याची’ कार्यप्रशिक्षण योजना आहे. शासनाच्या सुधारित निर्णयानुसार प्रशिक्षणाचा कालावधी 11 महिने करण्यात आला आहे.
प्रशिक्षण, वेतन, प्रगतीचा विश्वास— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) August 24, 2024
प्रत्येकाला संधी, प्रत्येकाचा विकास!#CMYKPY #Maharashtra #SkillDevelopment pic.twitter.com/89eeGfSC2D
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रशिक्षण काळात मिळणारे विद्यावेतन. उपलब्ध योजनेच्या निकषांनुसार शैक्षणिक पात्रतेनुसार विद्यावेतनाची रक्कम वेगवेगळी आहे.12वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी ₹6,000, ITI किंवा डिप्लोमा धारकांसाठी ₹8,000, तर पदवीधर आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट उमेदवारांसाठी ₹10,000 पर्यंत मासिक विद्यावेतन देण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम नियमित सरकारी नोकरीचा पगार समजू नये. योजनेचा मुख्य उद्देश प्रशिक्षणार्थ्याला प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देणे हा आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी ‘विद्यावेतन’ आणि ‘पगार’ यातील फरक लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
या योजनेत साधारणपणे 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी तरुणांचा** समावेश होतो. शैक्षणिक पात्रतेनुसार 12वी, ITI, Diploma, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांसाठी प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र केवळ शिक्षण आणि वयाची अट पूर्ण झाली म्हणून प्रशिक्षणाची हमी मिळत नाही. उमेदवाराची पात्रता, उपलब्ध प्रशिक्षण संधी आणि संबंधित आस्थापनेच्या आवश्यकतेनुसार निवड प्रक्रिया होऊ शकते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी पोर्टलवरील संबंधित संधीची पात्रता तपासणे आवश्यक आहे.
या योजनेतील मोठा बदल म्हणजे प्रशिक्षण कालावधी सहा महिन्यांवरून 11 महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा शासन निर्णय. 10 मार्च 2025 रोजी महाराष्ट्राच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार योजनेअंतर्गत कार्यप्रशिक्षणाचा कालावधी 11 महिने करण्यात आला.यामुळे प्रशिक्षणार्थ्याला संस्थेतील कामकाज समजून घेण्यासाठी, कौशल्य विकसित करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष अनुभव मिळवण्यासाठी तुलनेने अधिक वेळ मिळतो. 11 महिन्यांचा अनुभव पुढील नोकरीसाठी रेझ्युमेमध्येही उपयोगी ठरू शकतो.
इच्छुक उमेदवारांनी संबंधित अधिकृत महास्वयंम रोजगार पोर्टलवर नोंदणी करून ट्रेनिंग सिकर म्हणून उपलब्ध संधी तपासणे आवश्यक आहे. नोंदणी करताना वैयक्तिक माहिती, मोबाईल क्रमांक, शैक्षणिक पात्रता आणि इतर आवश्यक तपशील अचूक भरणे महत्त्वाचे आहे.आधारशी संबंधित माहिती आणि बँक खात्याची माहितीही तयार ठेवावी. अर्ज भरताना नाव, जन्मतारीख किंवा शैक्षणिक कागदपत्रांतील माहितीमध्ये विसंगती राहणार नाही, याची काळजी घ्या. चुकीची माहिती दिल्यास पुढील पडताळणीच्या वेळी अडचण येऊ शकते.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेबाबत सर्वात मोठा गैरसमज टाळणे गरजेचे आहे. या योजनेत सहभागी झाल्याने कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी मिळत नाही.प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित आस्थापनेच्या गरजेनुसार आणि उमेदवाराच्या कामगिरीनुसार रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊ शकते; मात्र त्याची हमी समजू नये.तसंच सध्या अर्ज सुरू असल्याचा दावा करताना उमेदवारांनी अधिकृत पोर्टलवरील ताजी जाहिरात, उपलब्ध ट्रेनिंग संधी आणि अंतिम तारीख स्वतः तपासावी.अधिकृत शासन नोंदींमध्ये 11 महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी निश्चित असल्याचे स्पष्ट आहे. अनुभव नसलेल्या तरुणांसाठी ही योजना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव, कौशल्यविकास आणि पुढील रोजगारासाठी स्वतःला तयार करण्याची संधी देऊ शकते. मात्र ही नोकरी नसून कार्यप्रशिक्षण योजना आहे, हे अर्ज करण्यापूर्वी लक्षात ठेवणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.