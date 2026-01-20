Bullet Train : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या ट्रॅकवर खांब उभारण्यास सुरुवात, रेल्वे मंत्र्यांनी दिली मोठी अपडेट; कधी सुरु होणार?

देशातील पहिल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम आता वेगाने सुरू आहे. गुजरातमध्ये, ट्रॅक बांधकाम आणि ट्रॅक टाकण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात ओएचई (ओव्हर मास्ट हेड) पोल देखील बसवण्यात आले आहेत. नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) कडून ही मोठी अपडेट रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शेअर केली. रेल्वेमंत्र्यांनी आधीच घोषणा केली आहे की बुलेट ट्रेनची चाचणी गुजरातमध्ये होईल. पहिला बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर देखील गुजरातमध्ये सुरू होईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती. जानेवारी 2026 च्या ताज्या अपडेटनुसार, अंदाजे 332 किमी व्हायाडक्ट (एलिव्हेटेड ट्रॅक) आणि 413किमी पिअर्स (पिलर) पूर्ण झाले आहेत. एवढेच नाही तर गुजरातमधील सर्व 8 स्थानकांचे (वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, साबरमती) काम आता अंतिम टप्प्यात आहे.
देशातील पहिली बुलेट ट्रेन अहमदाबादच्या साबरमती रेल्वे स्टेशन आणि नरेंद्र मोदी स्टेडियमपासून थोड्या अंतरावर असलेल्या साबरमती मल्टीमॉडल ट्रान्सपोर्ट हब येथून धावेल. गुजरातमध्ये बुलेट ट्रेनचे काम सुरत आणि बिलीमोरा दरम्यान सर्वात प्रगत आहे. हा तो भाग आहे जिथे बुलेट ट्रेन प्रथम प्रवास करेल आणि चाचणी धावेल. म्हणूनच, ट्रॅक विद्युतीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लिहिले आहे की "मेक इन इंडिया" बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ऊर्जा देत आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर ओव्हरहेड विद्युतीकरण मास्ट बसवण्याचे काम चांगले सुरू आहे.
जमिनीपासून बरीच उंचीवर बांधलेल्या व्हायाडक्टवर OHE खांब बसवले जात आहेत. कॉरिडॉरवर 9.5 ते 14.5 मीटर उंचीचे एकूण 20000 हून अधिक खांब बसवले गेले आहेत. हे खांब संपूर्ण 2*25 केव्ही ओव्हरहेड ट्रॅक्शन इलेक्ट्रिकल सिस्टमला आधार देतील, ज्यामध्ये ओव्हरहेड वायर, अर्थिंग, फिटिंग्ज आणि बुलेट ट्रेन ऑपरेशनसाठी आवश्यक असलेल्या इतर अॅक्सेसरीजचा समावेश आहे.
2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांचे विजेतेपद गुजरातमधील अहमदाबादला मिळाल्यानंतर बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणखी महत्त्वाचा झाला आहे. प्रकल्पात सहभागी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की बुलेट ट्रेन मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान जलद कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. केंद्र सरकारने 2029 च्या अखेरीस हा संपूर्ण 508 किलोमीटरचा कॉरिडॉर उघडण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. एकदा संपूर्ण बुलेट ट्रेन मार्ग खुला झाला की, अहमदाबाद ते मुंबई हे अंतर फक्त दोन तास आणि सात मिनिटांत पार करता येईल. रेल्वेमंत्र्यांनी भारतात बुलेट ट्रेन सुरू होण्याची तारीख 15 ऑगस्ट 2027 निश्चित केली आहे. ती सुरत ते बिलीमोरा दरम्यान धावेल. परिणामी, 2026 हे वर्ष बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महत्त्वाचे बनले आहे.