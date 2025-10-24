हिमालयातील हालचालींमुळं अनेक शहरांना जलसमाधी मिळणार? केंद्र सरकारचा गंभीर इशारा

India News : हिमालय (Himalaya).... उत्तंग अशी पर्वतरांग, ज्याचं भौगोलिक स्थान आणि अस्तित्वं इतकं महत्त्वाचं आहे, की हा हिमालय अनेक नैसर्गिक क्रियांसाठी महत्त्वाचं योगदान देतो. मात्र मागील काही दशकांमध्ये विकासाच्या मागे धावणाऱ्या कैक पिढ्यांनी आणि त्यांच्यामार्फत घडलेल्या विविध कृतींनी हिमालयावरही कमीजास्त स्वरुपात परिणाम केल्याचं पाहायला मिळालं. आश्चर्याची बाब म्हणजे हाच हिमालय आता त्याचं स्वरुप बदलत असून यामुळं धोक्याची सूचनाही मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या वतीनं यासंदर्भातील सविस्तर माहिती आणि चिंतेत टाकणारी आकडेवारी समोर आणली.
केंद्रीय जल आयोगाच्या अहवालानुसार सततच्या हवामान बदलांमुळे हिमालयातील जलसाठ्यांत मागील 14 वर्षांत तब्बल 9.24 टक्क्यांनी वाढ झाली. आयोगानं ऑगस्टच्या मासिक अहवालात ही माहिती दिली असून हिमालयातील या जलसाठ्यांचं एकूण क्षेत्रफळ 2011 मध्ये 5.30 लाख हेक्टर इतकं होतं, 2025 मध्ये 5.79 लाख हेक्टर इतकं झालं. ग्लेशियरचा घटता आकार आणि हिमतलावांचा विस्तार या क्षेत्रातील तापमानवाढीचे स्पष्ट संकेत देत आहे.
भारतामध्ये ग्लेशियर लेकमधील पाण्याचं क्षेत्रफळ 2011 मध्ये 1995 इतकं होतं. 2025 मध्ये 2445 हेक्टरवर पोहोचलं. ज्यामुळं ग्लेशियर लेकची संख्या, क्षेत्रफळ वाढल्याने त्यांच्यापासून येणाऱ्या पुराचा धोकाही वाढतो असा इशारा केंद्रीय जल आयोगाने इशारा दिला. असे पूर कधी येतील याबद्दल अचूक अंदाज व्यक्त करता येणार नाही, ग्लेशियर लेकच्या अर्थात हिमनद्यांपासून तयार झालेल्या तलावांच्या स्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवावं लागत आहे.
आयोगाच्या माहितीनुसार गुगल अर्थ इंजिनच्या माध्यमातून हाय रेझोल्यूशन सेंटिनल उपग्रहाच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार 2843 हिमनद तलाव आणि तत्सम जलस्त्रोतांवर लक्ष ठेवलं जात आहे. यामध्ये भारतातील 428 हिमनद्यांपासून तयार झालेल्या तलावांचा आकार प्रचंड विस्तारला असून, तिथं लक्ष देण्याची गरज असल्याचा इशारा गेणअयाक आला आहे.
लडाख : 133
जम्मू-काश्मीर: 50
हिमाचल प्रदेश : 13
उत्तराखंड : 7
सिक्कीम: 44
अरुणाचल प्रदेश : 181
जल आयोगानं जारी केलेली माहिती पाहता भारतात भविष्यात अनेक शहरं बुडणार का? असाच भीतीदायक प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्रीय जल अहवाल काय सांगतो?
केंद्रीय जल आयोगाने (CWC) जून 2025 च्या मॉनिटरिंग अहवालात हिमालयातील 2843 ग्लेशियर लेक आणि जलसाठ्यांवर लक्ष ठेवले आहे. 2011 ते 2025 या 14 वर्षांत एकूण जलसाठ्यांचे क्षेत्रफळ 5.30 लाख हेक्टरवरून 5.49 लाख हेक्टर झाले, म्हणजे 9.24 % वाढ.
कोणत्या भागात ग्लेशियर लेक वाढले?
वाढलेल्या तलावांची यादी: लडाख (133), जम्मू-काश्मीर (50), हिमाचल प्रदेश (13), उत्तराखंड (7), सिक्कीम (44), अरुणाचल प्रदेश (181). यापैकी जम्मू-काश्मीरमधील ५० तलावांना विशेष जोखीम आहे.
पुराचा धोका काय आहे?
ग्लेशियर लेक विस्तारल्याने GLOF पुराची शक्यता वाढते, ज्यामुळे खालील भागात नुकसान होऊ शकते. नेमका कधी येईल हे सांगता येत नाही, पण सॅटेलाइट (सेंटिनल) आणि गुगल अर्थ इंजिनद्वारे सतत निरीक्षण आवश्यक आहे.